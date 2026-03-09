Ricardo, el discretísimo hijo de Antonio Resines: trabaja en cine y televisión y tiene una empresa de mochilas inteligentes

Las últimas noticias sobre el estado de salud Antonio Resines (71 años) han causado preocupación. El actor ha sufrido un nuevo revés que lo ha obligado a abandonar su último trabajo en televisión.

Al actor, que había sido seleccionado como uno de los concursantes de Top Chef: Dulces y Famosos, no le ha quedado más remedio que dejar este proyecto porque, antes de empezar las grabaciones, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Él mismo ha explicado el pasado jueves, 5 de marzo, en La Revuelta, que fue sometido a "una operación a corazón abierto". Ahora, por suerte, se encuentra recuperado: "A nivel físico me siento acojonante".

Durante su estancia en el hospital ha contado con el apoyo de las dos personas que siempre lo han acompañado fuera del foco público: su pareja, la productora Ana Pérez-Lorente (61), y su hijo, Ricardo Fernández de Mateo, quien, a sus 42 años, ha logrado escapar del interés mediático que despierta su célebre padre.

Ayudante de dirección y empresario

Rik, como lo llaman sus seres queridos, es un verdadero desconocido para el gran público. Pero lo cierto es que tiene más cosas en común con el actor de las que pudiera parecer. Ambos comparten una pasión común por el cine.

También tienen en común su agudo sentido del humor. E, incluso, el mismo espíritu emprendedor.

Y es que, del mismo modo que el intérprete, más allá de su labor ante las cámaras, ha desarrollado una faceta empresarial y como productor bastante amplia, su hijo ha hecho lo propio. Y se ha lanzado a crear un ingenioso negocio.

Ricardo Fernández de Mateo compagina su trabajo como ayudante de dirección en cine y televisión con una empresa propia. Actualmente es CEO de Rik&Me, una firma especializada en mochilas inteligentes.

Antonio Resines, con su hijo Ricardo, en una imagen de las redes sociales. @ricfdm

En su negocio, fundado junto a su mujer, María Quirós, comercializa una amplia variedad de mochilas tecnológicas: desde mochilas antirrobo con USB, bolsas solares a divertidas mochilas con diseños exclusivos de Javier Mariscal.

La empresa también ofrece camisetas con estampados de Madrid, y accesorios como baterías, tarjeteros antirrobo o máscaras LED.

En la tienda online, la pareja explica en qué consiste su proyecto: "Los creadores de RIK&ME, Ricardo y María, decidieron emprender un viaje juntos en el mundo empresarial y para ello sustituyeron su mochila emocional cargada de incertidumbre y apostar por unas mochilas multifuncionales e inteligentes que nos hicieran la vida más fácil".

Casado desde el año 2023

"Los paseos por Madrid, los edificios, los monumentos y parques fueron su principal inspiración para diseñar estas mochilas originales y únicas con personalidad propia", añaden. "Un sueño, dos emprendedores y un objetivo".

También detallan un breve perfil de cada uno de ellos. De Ricardo destacan que "es un profesional del sector audiovisual, ayudante de dirección. Le encanta viajar en busca de escenarios para rodar. Amante del cine y de la música. Deportista, el fútbol es su pasión. Es un enamorado de Madrid".

María, por su parte, "es diseñadora de moda con una larga trayectoria profesional. Ha estado en los países más importantes del sector formándose y trabajando. Tiene una mente abierta e inquieta, es una entusiasta de la innovación y las tendencias".

La pareja, con perfiles de redes sociales abiertos, lleva una vida discreta. Contrajeron matrimonio en octubre de 2023. Y desde entonces forman un sólido tándem, tanto en lo personal como en lo laboral.

Perfil bajo

Nacido en la primavera de 1983, Ricardo Fernández de Mateo es, a sus 42 años, el único hijo de Antonio Resines.

Es fruto de la relación sentimental del intérprete con la profesora de EGB Marisol de Mateo, con la que contrajo matrimonio en 1981.

A día de hoy, compagina su faceta como ayudante de dirección con el desarrollo de su propia marca. Tal y como recoge en la red profesional LinkedIn, ha trabajado en algunas de las productoras más relevantes del país, como Mandarina o Globomedia.

Ha llegado a trabajar junto a su padre en producciones como Aquí paz y después gloria, serie emitida en Telecinco. Esa fue la única producción en la que ambos coincidieron en un set de rodaje.

Ricardo Fernández de Mateo es el único hijo de Antonio Resines. LinkedIn.

En plena producción de esta serie, Antonio Resines aseguró que Ricardo "es ayudante de dirección, pero no nos hablábamos... Es broma. Es igual trabajar con mi hijo. Cuando estamos ahí, somos uno más".

En 2012, trabajaron en el corto Remedios, bajo las órdenes de Juan San Román. Un año después, repitieron experiencia en un anuncio publicitario de Ecovidrio que Antonio protagonizó para promover el reciclaje de envases.

Ambos trabajos fueron producidos por el hijo del cántabro cuando era parte del staff de la agencia Be Sweet Films, donde realizó otros spots para la DGT o BBVA, entre otras entidades.

Antonio Resines: "Soy un padre normal"

En febrero de 2020, en el programa Mi casa es la tuya, de TVE, presentado por Bertín Osborne (67), Antonio Resines habló ante las cámaras de su hijo Ricardo.

"Yo me quedé con mi hijo desde los 8 años hasta que se fue de casa. No soy el mejor ni el peor padre, he estado mucho tiempo fuera. Nos hemos peleado, pero he sido un padre normal", relató.

Aquella fue una de las contadas ocasiones en las que habló de manera pública de su vástago. "Nunca he contado que es hijo mío, él es Fernández, que ese es mi verdadero primer apellido, Resines lo lleva de tercero", añadía.

Cabe recordar que el primer apellido de Antonio no es Resines, sino Fernández. Resines, que lo utiliza a nivel artístico, es su segundo apellido.

En noviembre de 2022, durante su entrevista con Joaquín Sánchez (44) en Joaquín, el novato, Resines bromeó sobre el primer día que trabajaron juntos.

"Es segundo de dirección. La primera vez que trabajamos juntos dijo 'acción, papá' y yo gritándole 'que te he dicho que me llames Antonio", subrayaba."Mi hijo es muy buena gente", presumía, orgulloso.

Un drama familiar

Tal y como ha recordado Resines, su hijo Ricardo vivió con él desde que se rompió su primer matrimonio, en 1992.

Un año antes, en 1991, el joven y sus seres queridos afrontarían una complicada situación familiar. Entonces, el presidente de la Audiencia Nacional, Fernando de Mateo Lage -padre de la exmujer de Resines y abuelo de Ricardo-, sufrió un atentado de la banda terrorista ETA.

Fernando de Mateo Lage, quien posteriormente fue miembro permanente del Consejo de Estado, además de presidir el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, fue víctima de un ataque a través de una carta bomba dirigida a su despacho.

Todo sucedió al abrir un paquete, que contenía un libro. Al desembalarlo detonó la carga explosiva que había en su interior. La explosión le causó graves heridas y tuvieron que amputarle ambas manos.

Debido al impacto de la metralla en su cuerpo, también sufrió graves lesiones oculares. Su caso fue uno de los ataques más impactantes contra la cúpula judicial de su época.

"Ha sido un currito"

Sobre el trágico incidente que cambió la vida de su exsuegro, -fallecido en Madrid a los 78 años en 2008-, Antonio Resines apenas se ha pronunciado en los medios. Y es que, al igual que su hijo, la reserva y la mesura son señas de identidad en ellos.

Otra de las confesiones del ganador de un Goya sobre la carrera de Ricardo en el mundo del cine y la televisión aplaude la tenacidad del joven y su capacidad para labrarse una carrera desde abajo.

"El apellido no le ha marcado nada, de hecho él nunca lo dice. Nunca ha trabajado porque fuese hijo mío. Ha sido un currito", ha expresado. "Empezó poniendo cafés y desde abajo y al final ha aprendido el oficio".