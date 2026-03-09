Joaquín Torres, arquitecto: "He perdido a pilares, como mi pareja, pero no tengo miedo. Sólo siento ilusión por vivir"
El arquitecto ha compartido este lunes, 9 de marzo, una extensa reflexión en su perfil personal de Instagram.
Más información: Joaquín Torres, expulsado de un exclusivo club deportivo de Madrid: "Me han tratado como si fuera un apestado"
Joaquín Torres (55 años) ha convertido estos últimos días su perfil de Instagram en una especie de diario personal.
Si hace unos días utilizaba su red social para denunciar un delicado suceso en un exclusivo club de Madrid, ahora ha compartido una extensa reflexión con su más de medio millón de seguidores.
El exmarido de Raúl Prieto (50) ha colgado un vídeo en su perfil este lunes, 9 de marzo, en el que se sincera sobre su momento vital actual.
"Yo he perdido a pilares, como mi madre o mi pareja, a amigos, a hermanos, a socios. He perdido trabajos, he perdido dinero, he perdido incluso el prestigio, y la salud", comienza el escrito que ha compartido junto al clip, de poco más de un minuto de duración.
El propio Joaquín confiesa que ha llegado a perderlo "todo". Eso sí, no se refugia en la pena. "No tengo miedo, sólo tengo pasión e ilusión por vivir, porque lo que no he perdido, es el poder de reconstruirme", ha continuado diciendo.
"Cuando uno no pierde la capacidad de reconstruirse, realmente no pierde nada, porque lo tiene todo. Y ese inmenso poder nos lo damos cada uno a nosotros mismos", ha proseguido.
El único modo en que quiere vivir Torres es sin miedo. "He perdido tanto, tanto tiempo, viviendo aterrorizado por no aceptar ni aceptarme", ha añadido al respecto.
El afamado arquitecto ha puesto el broche final a su reflexión de Instagram agradeciendo a todo aquel que le ha mostrado su cariño y le ha ayudado a reconstruirse en este delicado trance de su vida.
Cabe recordar que el que fuera un rostro habitual de Telecinco no ha vivido un año fácil.
El pasado mes de agosto, EL ESPAÑOL publicaba en exclusiva su separación de Raúl Prieto dos años después de su boda y 11 de relación. Eso sí, no fue hasta diciembre cuando firmaron los papeles de divorcio.
A esto se sumaba la muerte de su padre, Juan Torres Piñón, acaecida el 23 de noviembre. Un delicado trance que también compartió entonces en su perfil de Instagram.
"Acaba de fallecer mi padre, Juan Torres Piñón. Descansa en paz, papá", escribió Joaquín en su red social. Unas palabras que acompañó de una fotografía en blanco y negro de dos manos entrelazadas.
Si bien han sido unos meses delicados en lo personal, el ámbito profesional ha servido de refugio al querido arquitecto.
Tal y como reveló este periódico hace escasos días, Torres se encuentra terminando de reformar una antigua casa de campo en Galicia. Una suerte de vivienda que tiene como protagonista a su madre, fallecida en marzo de 2024.
"Cuando muere mi madre, que tenía un apego muy grande a Galicia, me quedé un poco sin raíces y el vacío era tal que lo único que me llenaba era estar en Galicia. Entonces empecé a buscar casas por donde mis abuelos tenían el pazo", reveló el propio Joaquín a este medio.