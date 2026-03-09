El beso que confirma la historia de amor de Ester Expósito y Kylian Mbappé: sus románticas citas entre Madrid y París

Nueva y sorprendente historia de amor entre dos de los rostros más populares de nuestro país. La actriz Ester Expósito (26 años) y el futbolista Kylian Mbappé (27) han sido vistos en actitud cariñosa en París.

El jugador del Real Madrid, actualmente apartado de la competición por una lesión de rodilla, se ha convertido en objetivo de todas las miradas.

Mientras sus compañeros disputaban este pasado viernes, 6 de marzo, un partido de LaLiga contra el Celta de Vigo, Mbappé fue captado disfrutando de la capital francesa en compañía de la actriz española.

D’après mes informations exclusives,

Kylian Mbappé et Ester Expósito se fréquenteraient en ce moment.

Ils étaient ensemble le 25 février à Madrid et plusieurs chipies les ont aperçus hier au bar du Pullman (le 10ème ciel) en train de s’embrasser durant toute la soirée pic.twitter.com/mskmYzGWJX — AQABABE (@AQABABE_) March 6, 2026

Las imágenes, difundidas en redes sociales, les muestran en una actitud cercana. En una de ellas, incluso, se les ve intercambiando un beso. Un gesto que se ha hecho viral y que confirma su affaire.

"Según mi información, Kylian Mbappé y Ester Expósito están saliendo. Estuvieron juntos el pasado 25 de febrero en Madrid y varias chicas les vieron en el rooftop del Pullman (el décimo cielo) besándose toda la noche", escribía el bloguero francés Aqababe el pasado 6 de marzo, acompañando su información de varias imágenes.

Pese a que las instantáneas no gozan de gran calidad, ha bastado para desatar todo tipo de especulaciones.

Expósito y Mbappé no solo han acaparado el foco por ser dos de las figuras más mediáticas de nuestro país. El interés en estas imágenes es mayor porque este no sería su primer encuentro.

Mbappe y Ester Expósito saliendo juntos de su hotel en París. Ya es oficialísimo, me mofo.



pic.twitter.com/ol5FwH3VDV — (fan) gam (@mbaafraude) March 8, 2026

Distintas informaciones señalan que ya habrían coincidido a finales del pasado febrero en Madrid, en la terraza de un hotel con vistas a la ciudad, y días más tarde habrían sido vistos en un restaurante de París con panorámica de la Torre Eiffel.

La propia Ester Expósito compartió una fotografía del lugar en su cuenta de Instagram, aunque evitando mostrar quién la acompañaba en la cena.

La presencia de la actriz en la capital francesa responde a motivos profesionales. Ha sido invitada al Le Gran Dîner du Louvr, uno de los actos más exclusivos de la Paris Fashion Week, que reúne a nombres destacados del cine, la moda y el arte.

En paralelo a sus compromisos laborales, su agenda habría dejado espacio para estos encuentros con el jugador del Real Madrid.

Mbappé, por su parte, también ha sido visto en Messika, una de las joyerías más exclusivas de París.

De momento, ni el delantero ni la intérprete se han pronunciado al respecto. Ambos mantienen una postura muy reservada de su vida privada. Sin embargo, la sucesión de imágenes juntos, la complicidad que reflejan las fotos y la coincidencia de agendas han alimentado de nuevo las teorías sobre una posible relación.