Carlota Corredera vende el chalet de Pozuelo que fue testigo de su gran historia de amor con su exmarido, Carlos de la Maza

Carlota Corredera (51 años) está a punto de cerrar una de las etapas más significativas de su vida. La que fuera directora de Sálvame durante más de una década ha puesto en venta el chalet unifamiliar que tiene en Pozuelo de Alarcón y que en su día compró junto a su entonces marido, Carlos de la Maza (47).

En esa casa, moderna, luminosa y diseñada a su medida, la presentadora vivió probablemente los momentos más felices de su vida, pero también los peores, ya que fue el escenario de su ruptura matrimonial.

Según ha podido conocer este medio en exclusiva, Corredera aún no ha completado la transacción inmobiliaria. Ha firmado el contrato de arras con el comprador, pero ha acordado con él quedarse en el chalet hasta que le entreguen la casa nueva que ha adquirido.

El tiempo de permanencia se desconoce, pero lo habitual que suele pactarse en estos casos es entre 1 y 3 meses. Así que es más que probable que en poco tiempo se pueda ver a Carlota enfrascada en la mudanza, trasladando recuerdos de una casa a otra.

El sueño de este chalet comenzó a gestarse cuando Carlota y Carlos adquirieron una parcela en Pozuelo con la intención de levantar desde cero su propio hogar, completamente adaptado a sus gustos y a su forma de vivir.

Carlota Corredera en su última aparición pública. GTRES

Antes de poder mudarse definitivamente, el matrimonio residió de alquiler en un ático de Aravaca, muy cerca de allí, mientras seguían de cerca la evolución de las obras.

Aquellos meses supusieron un importante esfuerzo económico, pero también la ilusión de ver cómo su futuro hogar tomaba forma ladrillo a ladrillo.

Finalmente, la mudanza a la vivienda de Pozuelo se produjo en torno a 2021. Era el hogar de sus sueños. El chalet, de casi 240 metros cuadrados, está compuesto de tres plantas, muy bien distribuidas.

Empezando por abajo, en el sótano, el matrimonio construyó estancias funcionales como un gimnasio, una lavandería y un trastero. También una especie de sala para estar, como ha podido averiguar este medio.

La planta baja está presidida por un amplio salón con salida directa al jardín, una cocina moderna y un aseo de cortesía. Por su parte, en la planta alta se encuentra el dormitorio principal con vestidor y baño en suite, tres dormitorios más -uno de ellos, reservado para su hija, Alba- y otro baño.

Fachada del chalet que ha vendido Carlota Corredera. EL ESPAÑOL

La venta del chalet de Pozuelo marca, en definitiva, el final de una etapa y el inicio de otra muy distinta para Carlota Corredera.

Historia truncada

La historia de amor de Carlota Corredera y Carlos de la Maza nació entre focos, guiones y pasillos de televisión, en pleno corazón de Sálvame. Ella, directora del programa; él, uno de los cámaras del equipo técnico.

De esas jornadas interminables en los estudios de Telecinco surgió una complicidad que pronto se convirtió en uno de los amores más sólidos del universo Mediaset.

Tras un noviazgo discreto, la pareja se dio el 'sí, quiero' en 2013 en una boda íntima en la azotea de un hotel de Madrid, oficiada por Jorge Javier Vázquez y arropada por muchos de los rostros más conocidos del programa, como Belén Esteban, Paz Padilla o Lydia Lozano.

Dos años después llegaría al mundo su hija Alba. La presentadora y el cámara no solo presumían de estabilidad sentimental, sino que además decidieron unir también sus caminos en el terreno profesional, impulsando juntos una productora audiovisual propia.

Carlota Corredera y Carlos de la Maza. GTRES

Por cierto esa productora tiene su sede en el chalet de Pozuelo que ahora se ha puesto en venta.

Lo que durante más de una década fue una historia de amor ejemplar acabó rompiéndose en silencio. En otoño de 2024, EL ESPAÑOL anunció su separación tras once años de matrimonio.

Lejos de alimentar el morbo, Carlota optó por un comunicado sereno en el que dejaba claro que no había guerras ni terceras personas. Sí un único interés conjunto: proteger a su hija.

Hoy, mientras cierra etapas tan simbólicas como la casa que construyeron juntos, la presentadora asume que vive un duelo sentimental, pero no reniega de la historia que compartieron.

A partir de ahora, la presentadora se enfrenta a un nuevo comienzo lejos de ese unifamiliar que, durante años, fue su refugio más íntimo.