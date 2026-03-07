La empresa matriz de Sergio Ramos pierde facturación y acumula deuda: los detalles y su alianza en el mundo del boxeo

Sermos 32 SL, la matriz empresarial desde la que Sergio Ramos (39 años) controla la práctica totalidad de sus inversiones en diversos campos, facturó 1.183.434 euros, según las cuentas que la empresa acaba de presentar estos días en el Registro Mercantil de Madrid correspondientes al ejercicio 2024.

Unas cifras millonarias a priori importantes que, sin embargo, ocultan una cruda realidad. Los números, más allá de las ventas de siete cifras, esconden que la facturación cayó casi 600.000 euros con respecto al año anterior.

La sociedad controlada por Sergio Ramos, como administrador, es gestionada al alimón por el futbolista y su madre, Francisca García Poyón, que ocupa en la empresa el cargo de administradora solidaria junto a su hijo menor.

Sergio Ramos, en una imagen reciente.

La caída en la facturación de la empresa de madre e hijo supuso que la sociedad presenta al final del año fiscal unos números rojos de -235.959,51 euros (cayó un 19,94%).

Según las cuentas, los activos totales de la empresa cayeron un 2,92 % entre 2023 y 2024 y el score de liquidez de la sociedad -el valor que mide la probabilidad que tiene la empresa de retrasarse a la hora de hacer frente a sus pagos- suspende en términos generales, descendiendo hasta los 34 puntos (sobre 100).

Una serie de datos que refuerzan la idea de que Ramos no pasa por su mejor momento empresarial.

Además, el patrimonio neto de Sermos 32 SL se redujo un 3,35 % y el endeudamiento (otro dato clave de cara a medir la salud de la compañía) ha experimentado un crecimiento del 11,63 %.

Pese a todo, la solvencia de la empresa es más que sobrada con activos que alcanzaron el último año 72,9 millones de euros.

La importancia de estas cifras es capital porque Sermos 32 es la herramienta a través del que el exfutbolista controla otras sociedades importantes de su emporio empresarial.

Sergio Ramos, durante su presentación con Rayados de Monterrey. Reuters

A través de ella gestiona otras sociedades del grupo como Davina Spain SL, Fomento del Ahorro Familiar Altozano SL, Albis Inversiones 2008 SL o Desarrollos Inmobiliarios Los Berrocales S.A.

Un conglomerado que, contabilizado de forma global, hizo que la sociedad matriz perdiera valor el último ejercicio generando pérdidas globales.

Sus empresas, desglosadas

Por empresas, Davina Spain SL es la sociedad que el marido de Pilar Rubio (47) creó en enero de 2020 para chartear su avión privado y obtener beneficios en los momentos que el jugador no lo necesitaba.

Una forma de optimizar la carísima inversión y así costear de paso los importantes gastos que genera este tipo de aeronaves, en el caso de Ramos un Cessna Citation 560, considerado uno de los jets business con más mercado en este tipo de alquileres.

El charter no es para todos los bolsillos. De media, la hora de vuelo, gastos incluidos, ronda los 2.500 euros la hora.

El futbolista Sergio Ramos y el empresario Rainer Schaller en la presentación del su gimnasio en Madrid. Europa Press

Fomento del Ahorro Familiar Altozano SL , por otro lado, se dedica a la gestión de la propiedad inmobiliaria y a la compraventa de acciones en el campo del real estate.

Creada en 2016 con un capital social de casi 2,8 millones de euros, el camero comparte protagonismo en el accionariado de la sociedad con su representante futbolístico Julio Senn González.

Ambos figuran como administradores mancomunados junto con Sermos 32, que aparece como socio único de la empresa. La compañía inmobiliaria ha ido creciendo en activos de forma exponencial, desde su fundación hasta 2021, cuando alcanzó los 30 millones de euros en activos.

El techo de inversión coincidió con la entrada de René Ramos, hermano y mano derecha del futbolista, como apoderado en el emprendimiento. En ese momento la compañía suscribió dos ampliaciones de capital, inyectando casi 2 millones de euros y mejorando de forma sensible la liquidez en la caja de la sociedad.

Albis Inversiones SL es la empresa a través de la que gestiona su Yeguada SR4. Se trata del negocio que más le apasiona al sevillano a decir de quienes mejor le conocen.

Dispone de activos por valor de 16,2 millones de euros y suele arrojar pérdidas. De hecho, la compañía no actualiza sus cuentas desde 2021. Entonces, los números no le acompañaban precisamente.

Sergio y René Ramos durante una gala de LaLiga EFE

La yeguada declaró unas ventas por valor de 100.213,65 euros y el negocio caballar generó pérdidas de -63.664,20 euros. Un negocio querido por el futbolista, pero que no deja de darle dolores de cabeza.

En 2023 la empresa fue demandada por un extrabajador que denunció a Ramos tras su despido. Dicho empleado, un mozo de cuadra, aseguró haber encadenado siete contratos temporales entre los años 2015 y 2019, momento en que fue despedido al alegar la empresa causas objetivas por amortización del puesto de trabajo.

Finalmente, un Juzgado Social de Sevilla estimó su demanda y declaró improcedente el despido, condenando a la empresa a readmitir al empleado en su puesto de trabajo con las mismas condiciones o a abonarle una indemnización de 8.805,06 euros, más 5.125,68 euros en concepto de intereses de mora.

Un 'ladrillo millonario'

El negocio del ladrillo en la cartera de Ramos tiene nombre propio: Los Berrocales. Al igual que los caballos, también ha sido una fuente constante de problemas.

El futbolista del PSG y Real Madrid invirtió en 2011 en la urbanización de una zona de nueva construcción, para levantar el nuevo barrio madrileño de Los Berrocales.

La zona alberga hoy 22.000 viviendas repartidas en una dotación en 130.000 metros cuadrados de suelo. Lo que iba a ser un negocio redondo pronto se convirtió en una pesadilla.

La inversión inicial de 10 millones de euros y la rápida revalorización que se esperaba del terreno chocó de bruces con los problemas que surgieron en el desarrollo y la paralización del proyecto por la Comunidad de Madrid.

Ello hizo que el futbolista no pudiera hacer frente a la totalidad del crédito de 35 millones de euros que había pedido para su adquisición y vendiera, como dación en pago, una parte de los terrenos del Desarrollo Inmobiliario Los Berrocales, que acabó en manos del fondo Blackstone y el Banco Santander, al no poder hacer frente al préstamo hipotecario.

Sergio Ramos, en una imagen de archivo. Gtres

Pese a los difíciles comienzos, el negocio salió adelante. El futbolista mantiene a día de hoy, a través de Sermos 32 SL, el 39,22% de la propiedad con su padre, quien posee otro 1% de la misma.

El negocio se ha revalorizado de forma exponencial en los últimos años, hasta el día de hoy cuyo valor de mercado de los terrenos supera los 30 millones de euros.

Otros proyectos

Al margen de sus empresas, el espíritu emprendedor del futbolista sigue más activo que nunca.

Hace dos meses, concretamente el pasado 15 de enero, el camero presentaba una oferta para hacerse con el club de sus amores, el Sevilla F.C. (su sociedad Sermos 32 se llama así por el dorsal de su camiseta en el club).

Sergio Ramos afronta la compra del club asociado a Martin Ink, y su empresa en común, Five Eleven Capital, un consorcio empresarial con sede en Madrid que se encuentra exclusivamente centrado en el sector futbolístico.

Según fuentes de la operación, Ramos hizo una oferta por 400 millones al máximo accionista del club, José María del Nido Carrasco.

La oferta fue aceptada de forma provisional a falta del estudio de viabilidad que los auditores llevan a cabo para conocer a ciencia cierta la deuda neta de la entidad, que se acerca a los 65 millones de euros.

Ramos estudia ahora con detalle la posibilidades de negocio más allá del valor sentimental que supone la compra.

Los números y la deuda galopante del equipo suponen una inversión muy arriesgada.

Sergio Ramos, durante su despedida del Sevilla. EUROPA PRESS

El club presentó pérdidas por 50 millones en el ejercicio del curso 2024-25 y algunas fuentes, sitúan la deuda real de la entidad en más de 200 millones de euros. Al parecer, además, la entidad habría suscrito un crédito con la banca de inversión Goldman Sachs por valor 178 millones de euros.

Del fútbol al boxeo

Su último negocio tiene que ver con otra de sus pasiones, tan loca como llamativa: el boxeo.

Finalizada su etapa como futbolista tras su paso por el Rayados de Monterrey mexicano, el sevillano tiene la intención de meterse en el mundo del boxeo con una pelea que se anuncia ya contra polémico exkickboxer Andrew Tate (39).

Por lo visto, su amistad con el peleador de la UFC Ilia Topuria (29), con quien entrena habitualmente, habría animado al marido de Pilar Rubio a adentrarse en el mundo del cuadrilátero con un evento a seis asaltos que se celebraría el próximo 22 de agosto en Catar.

Al margen del hito que supone su entrada en el mundo pugilístico, Ramos no pierde la oportunidad de hacer negocio. Para ello se asociará con Misfits Boxing, la promotora líder en combates de celebridades.

Un nuevo espacio de negocio en el que el Sergio se asociará con Mams Taylor, Kalle Sauerland y Nisse Sauerland, los dueños de Wasserman Boxing, una empresa de promoción deportiva con sede en Londres y fundada en 2022.