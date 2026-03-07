Alba Flores, actriz, 39 años: "No quiero contribuir con la industria cárnica. Me siento mejor comiendo legumbres"

Alba Flores, durante la gala de los Premios Goya el pasado sábado, 28 de febrero. Gtres

Alba Flores (39 años) se convirtió en una de las protagonistas de los Premios Goya 2026, celebrados en la noche de este pasado sábado, 28 de febrero. La joven se alzó con el galardón a Mejor Canción Original por el documental Flores para Antonio.

La actriz dedicó su discurso a su familia y a la liberación de Palestina. Una especie de equilibrio entre lo humilde y lo burgués sobre la que Alba se sinceró en una entrevista años atrás.

"Soy una 'burguesita', a mi pesar", confesó la sobrina de Rosario Flores (62) en 2018 en un reportaje para Vanity Fair.

Alba Flores, en una imagen de archivo. GTRES

En aquella charla, Alba Flores se abrió en canal sobre la importancia del feminismo en su vida. Eso sí, no fue su defensa a ultranza por los derechos de las mujeres lo que más captó la atención de los lectores.

La intérprete de La casa de papel reveló que había comenzado una dieta vegetariana. "Me he informado y no quiero contribuir con la industria de la carne", apuntó la hija del malogrado Antonio Flores a Vanity Fair.

Tal es el compromiso de Alba con el vegetarianismo que en el año 2020 se sumergió en una campaña de PETA, la famosa organización estadounidense que defiende los derechos de los animales.

La madrileña anunció su colaboración con PETA en una publicación de Instagram en la que aparece posando con un ornamento floral sobre su cabeza. El texto lee: "Go Veg [en español, "Hazte Veg", que puede interpretarse como vegano o como vegetariano]. Por los animales. Por el planeta".

Y añadió: "Me di cuenta de que ese no era el único problema. La ganadería industrial plantea un problema muy serio para el planeta".

Cabe recordar que el ganado contribuye a un porcentaje superior al 15% de las emisiones totales de los gases de efecto invernadero producidos por el ser humano. Una realidad sobre la que Alba se sinceró años atrás en plena campaña.

"Ahora, la verdad es que me siento mucho mejor comiendo vegetales, legumbres y granos", reveló Flores en el anuncio de PETA. "Creo que tu comida no tiene por qué ser la causa del sufrimiento y la explotación de los animales".

Alba Flores, en los Premios Goya 2026. GTRES

Flores, así, se sumó a una lista de rostros conocidos que ya habían formado parte de la mediática campaña, como Penélope Cruz (51), Eva Mendes (51) o Joaquin Phoenix (51).

¿Qué es el vegetarianismo?

El vegetarianismo es una elección dietética voluntaria y autoimpuesta. Vegetariano es aquel que se abstiene de comer carne y pescado, pudiendo o no consumir huevos y productos lácteos.

Además de estos principios comunes, no existe un "vegetariano típico", y en función de las razones que los motivan (salud, ética, ecología, etc.), existen tipos muy diferentes.