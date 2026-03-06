Antonio Resines revela que ha sido operado a corazón abierto y muestra su cicatriz: "Tengo 3 bypass. El sistema colapsó"

Antonio Resines (71 años) ha sufrido un nuevo revés de salud que lo ha obligado a abandonar su último proyecto en televisión. El actor había sido seleccionado como uno de los concursantes de Top Chef: Dulces y Famosos, pero finalmente ha causado baja.

Resines tuvo que retirarse del talent culinario antes de empezar las grabaciones debido a una operación a corazón abierto, como ha explicado este pasado jueves, 5 de marzo, en La Revuelta.

"Hacía meses que no venía porque tuve un percance físico", ha comentado nada más entrar en el escenario. "Me abrieron... Una operación a corazón abierto", ha explicado a David Broncano (41) y a la audiencia de La 1.

Acto seguido, Antonio Resines se ha abierto la camisa y ha mostrado su cicatriz. Una marca que comienza en el pecho y acaba en el ombligo.

Respecto a la intervención, ha explicado: "Te abren la caja torácica con una radial pequeñita. Te abren el esternón, que luego te lo cosen con alambres, y te cambian unas venas y unas arterias por otras". Sobre su caso, ha aclarado: "Ahora tengo tres bypass".

En cuanto a su diagnóstico, ha comentado: "Tenía la obstrucción de algunas arterias, las tres coronarias que intentan hacer un bypass y escapa la sangre. Y llega un momento que el sistema colapsó y derivó en una angina de pecho, el paso previo a un infarto".

Resines ha asegurado que "el cuerpo te avisa de que algo está pasando". Sobre los síntomas, ha explicado: "Es una sensación parecida a la acidez de estómago y me hice una serie de pruebas y me tuve que operar".

Uno de los exámenes clave es la prueba de esfuerzo. "Si al llegar a un número de pulsaciones altas empiezas a tener síntomas, es que algo pasa", ha aclarado.

"Luego te cierran, vas a la UCI, las pasas...", ha explicado sobre la fase final de esta intervención. El actor, cabe recordar, estuvo ingresado en el Hospital de San Rafael, Madrid, durante una semana. Los primeros tres días bajo estricta observación en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Aunque la operación ha ido bien, Resines ha asegurado que todavía no está completamente recuperado. Eso sí, está mejor y más fuerte. "A nivel físico me siento acojonante", ha dicho en tono de humor.

También ha aprovechado su paso por el programa para agradecer al equipo médico que ha seguido su caso. "Dar las gracias a los doctores, que me han tratado muy bien. Ahora me noto mucho mejor, me noto fluyendo. Estoy muy contento", ha confesado.

Cabe recordar que este no es el primer revés de salud que sufre el actor. En 2021, Antonio Resines estuvo 36 días en coma a causa del Covid.

Entonces llegó al hospital por "insuficiencia respiratoria aguda por una neumonía bilateral con pronóstico grave". Allí permaneció 48 días, de los cuales 36 estuvo UCI. Los otros 12, como rezaba un comunicado enviado por el Gregorio Marañón, estuvo en planta de hospitalización.