Miguel Herrán, 29 años: "La paternidad es otra liga. Ahora prefiero estar en casa con mi hija que trabajando"

Miguel Herrán (29 años), uno de los actores españoles más reconocidos de su generación, ha compartido con EL ESPAÑOL una conversación sobre cómo la llegada de su hija, hace dos años, ha transformado su vida.

Más allá de la actuación, la paternidad ha supuesto un cambio radical en su día a día y en sus prioridades. En los Premios Goya, el actor se paró con este periódico para hablar sobre su reconocimiento profesional después de 10 años desde que ganase el Goya Revelación y cómo le ha cambiado la vida.

"Sí, sí, lo cambia todo. Es verdad que la paternidad es otro nivel, es otra liga, un juego totalmente...", confesó Herrán, reflejando con naturalidad cómo la experiencia de ser padre ha marcado un antes y un después en su vida.

El intérprete reconoce que conciliar la vida profesional y familiar no siempre es fácil, pero asegura que el esfuerzo merece la pena.

"Yo personalmente lo estoy llevando muy bien. O sea, yo disfruto muchísimo de ver crecer a mi hija y es cierto que compaginarlo con trabajo… da igual, no el mío, o sea, cualquiera, es complicado porque, al final, es una persona que depende completamente de ti y tampoco te lo quieres perder", ha explicado.

Y añade a EL ESPAÑOL, dejando claro cómo sus prioridades han cambiado desde que se convirtió en padre: "O sea, yo prefiero estar en casa con mi hija que trabajando, con amigos o montando en moto, que te hubiera dicho hace 10 años".

La conversación también abordó la relación con la madre de su hija y cómo gestionan la crianza tras la separación. Herrán se mostró prudente, evitando entrar en detalles personales, pero dejando constancia de que la prioridad es siempre el bienestar de la pequeña. "Supones bien", respondió el actor cuando se le preguntó cómo organizan la vida familiar, confirmando que ambos reman a favor de la hija.

Miguel Herrán y su hija, María. Clipper

A pesar de su habitual cautela, estas declaraciones ofrecen una visión cercana y honesta de su día a día. La paternidad, asegura, le ha enseñado a disfrutar de lo realmente importante y a valorar el tiempo en familia por encima de cualquier otra actividad.

Miguel Herrán sigue manteniendo su discreción en lo personal, pero no teme mostrar su lado más humano y vulnerable cuando habla de ser padre. Para él, estar presente en los primeros años de su hija no es una opción, sino una prioridad que ha redefinido completamente su manera de vivir.