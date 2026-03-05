Ángela, la viuda de Fernando Ónega, responde a Julio Iglesias tras su despedida al periodista: "Nunca olvidaré tu generosidad"

Fernando Ónega junto a su mujer, Ángela Rodrigo, en una imagen de archivo. Gtres

En la madrugada de este jueves, 5 de marzo, Julio Iglesias (82 años) ha hecho uso de su discreto perfil de Instagram para despedirse de Fernando Ónega, fallecido el pasado día 3 a los 78 años.

El cantante ha ensalzado la figura de quien consideraba un amigo y referente con un emotivo escrito. Además, ha mandado fuerza para los hijos y la viuda del escritor.

Apenas unas horas después de que Julio hiciera público el mensaje, Ángela Rodrigo, la mujer de Fernando desde el año 2000, ha respondido a la conmovedora carta del intérprete de Me va, me va.

Ángela ha enviado al medio 65YMÁS -diario del que Fernando Ónega era Presidente- un mensaje lleno de "cariño" y "agradecimiento".

La carta de Julio Iglesias a Fernando Ónega tras su muerte. Instagram

"Querido Julio, no encuentro palabras suficientes para expresar el agradecimiento que siento en mi corazón. Durante estos últimos 30 días estuviste pendiente de Fernando, acompañándolo con una generosidad y una humanidad que nunca olvidaré", comienza el sentido escrito de la viuda del comunicador.

Además, ha retratado lo que significaba Julio Iglesias en la vida del difunto escritor: "Tu presencia, tu tiempo y tu cariño significaron muchísimo para él y también para mí. En estos momentos tan difíciles, tu apoyo fue un verdadero regalo".

Y ha añadido: "Has demostrado ser una persona extraordinaria, con un corazón enorme, y eso es algo que siempre llevaré conmigo".

Finalmente, Ángela Rodrigo ha agradecido a Julio su apoyo a Ónega. "Gracias por estar, por acompañar y por demostrar lo que significa la verdadera amistad. Mi agradecimiento hacia ti es infinito. Con todo mi cariño y gratitud, Ángela", termina el emotivo mensaje.

La despedida de Julio Iglesias a Fernando Ónega a través de redes sociales ha conmovido a propios y extraños.

Y es que cabe recordar que el cantante es el padrino del hijo pequeño de Fernando Ónega, fruto de su matrimonio con Ángela.

Ángela Rodrigo, viuda de Fernando Ónega, llega a la Casa de Galicia en Madrid, donde se rendirá un último adiós a Fernando Ónega, acompañada de su hijo Fernando. GTRES

El padre de Sonsoles Ónega (48) y Ángela Rodrigo contrajeron matrimonio en el año 2000, aunque cierto es que escasos son los detalles que se conocen acerca de su historia de amor.

Eso sí, durante las más de dos décadas que se extendió su amor varios momentos marcaron su relación. De hecho, ella le donó un riñón al periodista y, con ello, le salvó literalmente la vida, tal y como confesó el propio Fernando.

"Mi mujer se ofreció desde el primer instante", explicó Ónega en el programa Plano general, reconociendo que despertarse de la operación y verla en otra cama del hospital fue una escena que le marcó para siempre.

"He llorado muchas veces al contarlo… hay que ser muy generoso para hacer eso", añadió. A partir de entonces, Fernando hablaba de Ángela como la mujer que le había "abierto el corazón" y que había estado "en todas las noches de angustia".

Fernando Ónega, junto a su mujer, Ángela Rodrigo, y sus tres hijos, Fernando Jr., Cristina y Sonsoles, en Madrid el pasado mes de marzo. Gtres

No ha sido Julio Iglesias el único rostro conocido de nuestro país que ha rendido homenaje a Fernando Ónega. También han mostrado sus condolencias a la familia Nieves Herrero (68), Joaquín Prat (50) o Lorenzo Milá (65), entre otros.