Sonsoles Ónega, periodista, revela en qué gastó el millón de euros que ganó con el Planeta: "Me he hecho una biblioteca"

Sonsoles Ónega en la presentación de la adaptación de 'Las hijas de la criada' Gtres

Sonsoles Ónega (48 años) se encuentra en la promoción de su nueva novela, Llevará tu nombre, que llega tres años después de que ganara el Premio Planeta por su anterior texto, Las hijas de la criada.

Sobre ello, precisamente, se ha sincerado en el podcast Zodiac de Vanitatis. La periodista ha contado qué hizo con el millón de euros que consiguió al alzarse con el Premio Planeta, el mayor galardón económico de la literatura española.

"Viene con un millón de euros y luego hay que pagar impuestos, con mucho gusto", ha comentado. En la práctica, ese dinero "se convierte en una deuda que tú contraes con el grupo Planeta. Es decir, pasa a ser un contrato de edición. De tal forma que tú les debes un millón de euros al Premio Planeta, pero a ti te ha llegado", ha explicado Sonsoles Ónega.

Sonsoles Ónega, tras ganar el Premio Planeta en 2023. Gtres

Al respecto, ha aclarado: "Nunca cobras un millón de euros porque tienes que pagar a Hacienda, con mucho gusto, insisto, pero el millón lo debes. Lo que pasa es que luego tienes que vender para no deber".

En este punto, consciente de que es una de las preguntas que genera más interés, la presentadora ha revelado en qué ha gastado el dinero.

"Me he hecho una biblioteca en casa", ha confesado la periodista. Si bien ha "quitado algún agujerito y alguna cosa", como ha relatado, Sonsoles "tenía una deuda personal" con sus libros.

La comunicadora ha recordado que heredó parte de la biblioteca de su padre, Fernando Ónega (78), y "tenía miles de libros en cajas".

Sonsoles Ónega en la promoción de su novela 'Las hijas de la criada'. Gtres

Tras recibir el Premio Planeta, Sonsoles Ónega, "por fin", se ha hecho la biblioteca de sus sueños.

En cuanto a su nueva novela, Llevará tu nombre, vuelve a situar en el centro a la familia y a las mujeres, recuperando figuras femeninas pioneras en la cultura y la educación del Madrid de finales del siglo XIX.

Sonsoles Ónega explora las marcas que deja la vida familiar y rescata historias olvidadas de mujeres que se atrevieron a conquistar la palabra en una época en la que su voz apenas tenía hueco.

Con ello, reivindica que la literatura no solo entretiene, sino que construye legado y reescribe la memoria colectiva conectando pasado y presente.

Sonsoles Ónega en la celebración del lanzamiento de 'Llevará tu nombre' Gtres

La novela narra la historia de Mada Riva, una joven señalada injustamente por un asesinato en Comillas en 1882. Obligada a exiliarse, viaja a Madrid, donde lucha contra el olvido, trabaja para don Gonzalo y busca redimirse en una sociedad que calla a las mujeres.

Fue el pasado 25 de febrero cuando la presentadora celebró el lanzamiento del libro junto a amigos, lectores y compañeros de profesión en el emblemático restaurante Lhardy de Madrid