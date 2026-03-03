De Jaime Cantizano y Sandra Golpe a Mariló Montero: los famosos despiden a Fernando Ónega en redes sociales
El padre de Sonsoles Ónega y respetado periodista ha fallecido este martes, 3 de marzo. Al pésame se han sumado Jesús Cintora o Isabel Gemio, entre otros.
La noticia del fallecimiento de Fernando Ónega en Madrid a los 78 años este martes, 3 de marzo, ha conmovido a propios y extraños.
Aunque su hija pequeña, Sonsoles (48 años), ha causado baja en Y ahora Sonsoles, el programa que conduce en Antena 3, sus compañeros han querido rendir homenaje a su padre.
De hecho, la propia Pepa Romero (41) no ha podido contener las lágrimas en directo al comunicar el deceso del respetado comunicador.
"Es una noticia que jamás hubiéramos querido comunicar. Desde aquí, Sonsoles; para Cristina, para Fernando y para toda tu familia, en nombre de todo el programa y de corazón, os trasladamos nuestro más sentido pésame", ha confesado, emocionada, Pepa.
Una línea similar han seguido diversos rostros reconocidos de nuestro país, quienes han utilizado sus redes sociales para expresar su pésame a la familia de Fernando Ónega.
Entre ellos se encuentran Jaime Cantizano (52), Mariló Montero (60) o Sandra Golpe (51), entre otros.
Me duele el alma, querido Fernando Ónega. DEP 🖤— Sandra Golpe (@SandraGolpeA3TV) March 3, 2026
6. Manolo Lama
Se va un grande del periodismo y de la vida.— Manolo Lama (@lamacope) March 3, 2026
