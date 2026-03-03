De Jaime Cantizano y Sandra Golpe a Mariló Montero: los famosos despiden a Fernando Ónega en redes sociales

La noticia del fallecimiento de Fernando Ónega en Madrid a los 78 años este martes, 3 de marzo, ha conmovido a propios y extraños.

Aunque su hija pequeña, Sonsoles (48 años), ha causado baja en Y ahora Sonsoles, el programa que conduce en Antena 3, sus compañeros han querido rendir homenaje a su padre.

De hecho, la propia Pepa Romero (41) no ha podido contener las lágrimas en directo al comunicar el deceso del respetado comunicador.

"Es una noticia que jamás hubiéramos querido comunicar. Desde aquí, Sonsoles; para Cristina, para Fernando y para toda tu familia, en nombre de todo el programa y de corazón, os trasladamos nuestro más sentido pésame", ha confesado, emocionada, Pepa.

Una línea similar han seguido diversos rostros reconocidos de nuestro país, quienes han utilizado sus redes sociales para expresar su pésame a la familia de Fernando Ónega.

Entre ellos se encuentran Jaime Cantizano (52), Mariló Montero (60) o Sandra Golpe (51), entre otros.

1. Jaime Cantizano

Jaime Cantizano despide a Fernando Ónega en Instagram.

2. Isabel Gemio

3. Jesús Cintora

4. Mariló Montero

Mariló Montero despide a Fernando Ónega en Instagram.

5. Sandra Golpe

Me duele el alma, querido Fernando Ónega. DEP 🖤 — Sandra Golpe (@SandraGolpeA3TV) March 3, 2026

6. Manolo Lama