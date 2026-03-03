Alberto San Juan (57), actor: "En mi dieta no falta mi batido de proteínas diario y la crema de cacahuete con plátano"

Alberto San Juan (57 años) ha construido su carrera como actor a base de papeles de lo más diversos. Desde el tipo simpático al pícaro contemporáneo o los personajes históricos. Roles intrínsecamente ligados a un físico que no siempre encajó en el modelo de galán. Tampoco en el de héroe de gimnasio.

A tres años de cumplir los 60, el actor entiende los cuidados físicos como un estilo de vida. Eso sí, sin quedar sometido a fuertes sesiones de entrenamiento ni seguir dietas estrictas. Si de algo hace bandera es de la naturalidad.

"Creo firmemente en que llevar una vida saludable, comiendo bien y haciendo ejercicio a diario, es fundamental tanto para el cuerpo como para nuestra salud mental", confesó en Men’s Health en octubre de 2025.

Alberto San Juan, en el Festival de Cine de San Sebastián, en septiembre de 2025. GTRES

Combate el "estrés" con ejercicio

Cuando ha hablado sobre salud y entrenamiento, Alberto San Juan ha dejado claro que para él la combinación de buena alimentación y ejercicio diario es la base de su autocuidado. Uno que no solo se ciñe a lo físico: también a lo emocional.

"Animo a combatir el estrés con el entrenamiento fitness mediante rutinas de ejercicios", ha confesado. En su caso, no ha concretado qué tablas realiza regularmente, pero sí ha dejado claro que para él, un estilo de vida saludable consiste en un equilibrio. Esto explica que, de vez en cuando, se permita algún capricho.

"En mi dieta no falta mi batido de proteínas diario y la crema de cacahuete con plátano", admitió en una entrevista en Men’s Health España, donde se descubre como alguien que nunca ha renunciado al placer de comer.

Sobre la crema de cacahuete con plátano, cabe recordar que esta es una mezcla sencilla y calórica que encaja en el concepto de snack energético.

Mezcla fruta rica en carbohidratos con una crema densa en proteínas y grasas saludables, por lo que es muy usado en deporte y como desayuno o merienda saciante.

El plátano aporta hidratos de carbono de rápida absorción, fibra, potasio y vitaminas como la B6 y la C. Por su parte, la crema de cacahuete aporta proteínas vegetales, grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, fibra y micronutrientes (vitamina E, algunas del grupo B, magnesio, fósforo).

Juntos forman un alimento muy calórico y nutritivo, con mezcla de carbohidratos, proteína y grasa. Con unas calorías aproximadas de 550-580 kcal por cada 100 gramos, es perfecto como "combo" de energía rápida más combustible sostenido.

El actor Alberto San Juan en el Círculo de Bellas Artes. Acaba de presentar 'La cena'. Hablaremos de las mujeres de su vida y de su obra. Rodrigo Mínguez.

"Muy flaco"

De constitución delgada, Alberto San Juan ha llegado a bromear con su aspecto físico. "Soy una mezcla entre un don nadie y una Norma Duval", aseguró en diciembre de 2025 en El País.

San Juan explicaba entonces que siempre fue "muy, muy flaco", algo que condicionó su manera de estar en escena y su relación con la propia imagen.

En dicha entrevista reflexionaba cómo ha vivido la percepción de su cuerpo: "Siempre ha habido un contraste entre mi cara y mi cuerpo (…) de la represión corporal surgió una forma de moverme singular".

De más está decir que no le hace falta tener una musculatura hegemónica para destacar encima de un escenario o brillar delante de las cámaras.

La suya es una presencia construida a base de palabra, gesto y movimiento. Y, en definitiva, de grandes dosis de talento. Por algo ha sido nominado al Premio Goya 2026 a Mejor Actor Principal por su papel en la película La cena, donde interpreta a Genaro Palazón.

Es una de las figuras destacadas de la 40ª edición de los galardones, que se celebran el próximo sábado, 28 de febrero, en Barcelona.