Jaime Anglada reaparece 6 meses después de su atropello: "Soy un juguete que tiene un golpe, no funciono como antes"

Fue el pasado 15 de agosto cuando la vida de Jaime Anglada (53 años) dio un giro de 180 grados. Aquella madrugada, su motocicleta fue arrollada por un vehículo que circulaba en sentido contrario y que, tras la colisión, se dio a la fuga.

Debido al impacto, el cantautor sufrió un traumatismo craneoencefálico muy grave por el que fue ingresado de urgencia en el Hospital Son Espases de la capital balear, permaneciendo varias semanas en la UCI.

Seis meses después de aquella noche y ya totalmente recuperado, Anglada ha reaparecido en público en Mallorca. Este sábado, 28 de febrero, ha recibido la Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma de Baleares. Un reconocimiento que le ha sido entregado como homenaje a su carrera.

Jaime Anglada ha recibido la Medalla de Oro de la Comunidad Balear. Europa Press

Acompañado de sus seres queridos

Visiblemente recuperado y algo más delgado, ha recogido el galardón de manos de la presidenta de la comunidad, Marga Prohens. En su discurso ha tenido muy presente a los sanitarios y a sus seres queridos.

"Si este corazón late es gracias al personal sanitario de Son Espases, del 112 y el 061, la ambulancia que vino enseguida", ha dicho, emocionado.

Su mujer, Pilar Aguiló, le ha acompañado en esta tarde tan importante para él. Y ha escuchado cómo el cantante contaba en su discurso que "el amor de mi gente, mis amigos y mi familia" le han "salvado la vida".

Una de esas personas incondicionales ha sido su íntima y compañera de profesión durante una década, Carolina Cerezuela (46), encargada de darle una sorpresa durante el evento.

La actriz y presentadora, casada con Carlos Moyá (49), ha interpretado Cridaré el te nom, una de las canciones más míticas del artista. Un momento de mucha emoción con el que ha querido homenajear a su gran amigo.

Carolina Cerezuela, en el homenaje a su amigo Jaime Anglada, que ha recibido la Medalla de Oro de Baleares. Europa Press

El apoyo de Carolina Cerezuela

Cerezuela también le ha dedicado unas bonitas palabras: "Por esos treinta años de carrera, por esos siete discos que tienes en el mercado, por esas tantas colaboraciones, por todo el cariño que le has dado a las Islas, por todo lo que has hecho por ellas y, sobre todo, para que esas guitarras que llevan 30 años sonando, y 11 años sonando juntos, vuelvan a sonar".

El músico mallorquín ha regresado a la escena mediática después de medio año marcado por la recuperación. En este tiempo, ha permanecido alejado de los focos y de los escenarios, centrado en un proceso que él mismo ha definido como lento y exigente.

"Hablando con el psicólogo en San Juan de Dios me dijo que lo mío es como un muñeco, como un juguete que tiene un golpe y que ya no funciona como antes", ha confesado en El Diario de Mallorca.

Anglada ha explicado que su cuerpo aún no le responde como antes y que determinados movimientos y rutinas se han visto limitados. Pero, lejos de victimizarse, ha optado por un discurso directo. Asume, con optimismo y gratitud, que su recuperación aún le tomará más tiempo.

Jaime Anglada, tras recibir la Medalla de Oro de Baleares. Europa Press

"Me queda trabajo por delante"

"Sé que me queda mucho trabajo por delante, pero me esfuerzo cada día para recuperarme. Es un trabajo tedioso, pero creo que con el tiempo y con el cariño, ayuda y amor de la gente lo conseguiré", ha destacado en el citado medio.

Durante estos meses, el artista ha pasado por un proceso de adaptación física y emocional. Según ha contado, el accidente no solo ha afectado a su movilidad, sino también a su manera de afrontar el trabajo y la vida cotidiana: "Se dice que las heridas que más duelen son las que no se ven".

Su reaparición ha supuesto un punto de inflexión. No solo por volver a dejarse ver, sino por el baño de cariño recibido y por la manera en la que ha decidido contar cómo afronta su nueva realidad.

A día de hoy, Jaime Anglada solo puede agradecer que sigue con vida a pesar del brutal atropello del que fue víctima: "Después del episodio que sufrí el verano pasado, y tener la oportunidad de quedarme, disponer de una segunda oportunidad de vida, que todavía poco a poco tengo que intentar adivinar por qué".

"Siempre buscamos respuestas, ¿no? Respuestas al más allá. Hay gente que las encuentra, pero a mí me cuesta encontrarlas", ha reconocido, sincero, en el diario mallorquín. "Creo el mejor regalo que me ha dado la vida es la propia vida y tener la oportunidad de seguir viviéndola".