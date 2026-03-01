La historia de los hermanos Ángela y Álvaro Cervantes: de jugar al teatro en un barrio obrero de Barcelona a los Goya

La noche de este sábado, 28 de febrero, ha sido especial para Álvaro (36 años) y Ángela Cervantes (33). Solo él se ha llevado el Goya a mejor actor de reparto por Sorda, pero la fecha quedará marcada en rojo para ambos. La intérprete también peleaba por un cabezón, nominada a mejor actriz protagonista por La furia.

Ambos han coincidido en los Premios Goya 2026, que ha tenido lugar en el Auditori Forum CCIB de Barcelona. Se han mostrado especialmente cómplices y orgullosos el uno del otro. Álvaro, de hecho, dedicó su galardón a su hermana.

"¡Qué maravilla esto! Es un regalo, un honor. La mitad de este Goya es para Miriam Garlo. Aparte de ser una actriz enorme, es una de las personas más increíbles que he conocido en mi vida. Un día, rodando, me contó que ella, como persona sorda, tenía una serie de personas en su vida a las que consideraba personas libro, personas a las que mirar cuando se sentía perdida. Yo esta noche me lo voy a apropiar para compartirlo con mis personas libro, que son mis padres, mi hermana y mi amor Nerea".

Ángela y Álvaro Cervantes en la alfombra roja de los Premios Goya 2026. Gtres

El de Álvaro, así, no ha sido un triunfo individual. Se trata del éxito de una historia familiar que empezó hace muchos antes en un piso modesto de Poble-sec, Barcelona, donde dos hermanos con cuatro años de diferencia convirtieron el salón de su casa en escenario.

Álvaro, nacido en Barcelona en 1989, y Ángela, en 1993, crecieron en una familia trabajadora, en un barrio obrero, de toda la vida, multicultural y con tradición teatral.

Él era el que tomaba la iniciativa, reproduciendo escenas de películas. Pedía montar funciones para la familia y asumía el papel de director improvisado. Ángela, por su parte, ejercía de espectadora. Era más tímida y reservada, pero prestaba atención a cada detalle. Absorbía esa creatividad mientras su hermano empezaba a ir a grupos de teatro del barrio y a sus primeros castings.

Él era el que hacía; ella, la que se empapaba de ese mundo que se abría a su alrededor y que acabaría reclamándola.

Ángela y Álvaro Cervantes, especialmente cómplices en los Goya 2026. Gtres

Sus padres siempre los apoyaron. Álvaro, desde pequeño, comenzó a formar parte de los grupos de teatro. Y Ángela, como principal espectadora, vivió el inicio de esa carrera desde la cocina y el pasillo de casa. Con apenas 10 años ya veía a su hermano estudiar guiones, prepararse, encadenar rodajes...

"Mi hermano empezó a trabajar muy joven. Yo tenía 10 años y ya le veía dedicarse a la interpretación. El verlo en casa y tener un referente tan cerca me ayudó muchísimo. Vi que se podía", recordó Ángela en una entrevista con ¡HOLA!

Mientras Álvaro rodaba series como Abuela de verano y daba sus primeros pasos en el cine, ella estudiaba Criminología, aunque siempre con un pie puesto en la interpretación. Finalmente, esa vocación terminó ganando la partida.

Ese origen compartido explica por qué la gala de los Premio Goya 2026 será inolvidable para ambos. Álvaro y Ángela buscaban alzarse con el cabezón la misma noche y en su ciudad.

Álvaro Cervantes tras ganar el Goya a Mejor actor de reparto. Gtres

Es la segunda vez en la historia de los Goya que dos hermanos han estado nominados al mismo tiempo. Los Gutiérrez Cava, Julia (97) y Emilio (83), fueron los primeros. En aquella ocasión, ambos se llevaron el galardón.

Su relación

"Mi primera compañera de juegos fue mi hermana. Nuestra abuela nos hacía para carnaval unos disfraces increíbles porque se ha dedicado toda su vida a coser y entonces de alguna forma teníamos todas las herramientas para jugar al juego de la imaginación. Me llamaron de la Televisión de Cataluña y estuve en una serie diaria", recordó Álvaro Cervantes en una entrevista con Telva.

En esa misma charla, Ángela apuntó: "Si mi hermano no hubiera sido actor o no hubiera tenido esa predisposición a salir en los shows y demás, yo no sé si habría sido actriz. Pero así fue. Nuestra familia es muy pequeña y, por ejemplo, en Nochebuena, cenábamos en petit comité y nos íbamos con los vecinos después a brindar. Entonces ahí montábamos nuestro show. Creo que hice un máster de actriz desde muy pequeña en la retaguardia".