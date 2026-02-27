Toni Acosta (53), sobre su juventud: "Con 15 años me fui a Irlanda de au pair. Aprendí inglés cambiando pañales"

Toni Acosta en la presentación de 'Todos los lados de la Cama' en noviembre de 2025. Gtres

El pasado 13 de enero, Toni Acosta (53 años) fue la encargada de anunciar las nominaciones a los Premios Goya 2026. "Un honor", como comentó entonces en sus redes sociales, que compartió con Arturo Valls (50).

Un mes y medio después, este pasado sábado, 28 de febrero, la actriz volvió a formar parte de la 40º edición de los galardones, entregando una de las estatuillas en el Auditori Fórum - CCIB, en Barcelona.

Acosta, con más de 25 años en la industria, es una de las actrices más destacadas de su generación. Su gran salto público llegó en el año 2000 con el papel de Vera Muñoz en la serie Policías, en el corazón de la calle, que la hizo popular y consolidó su carrera en la televisión.

Arturo Valls y Toni Acosta antes de anunciar los nominados a los Premios Goya. Gtres

Desde ese momento, la tinerfeña encadenó trabajos en series como Un paso adelante, Con el culo al aire, Gym Tony y Señoras del (h)AMPA, además de numerosas películas como Padre no hay más que uno o El mejor verano de mi vida.

Un exitosa carrera que inició tras estudiar Derecho en la Universidad de La Laguna por 'seguridad'.

Hija de una familia ajena al mundo artístico, Toni Acosta comenzó estudiando Derecho siguiendo el deseo de sus padres de que tuviera una profesión antes de probar suerte en la interpretación. Tras ello, se trasladó a Madrid para formarse como actriz en escuelas de interpretación.

De su historial también cabe destacar su etapa como au apair, con apenas 15 años. Una experiencia sobre la que se ha pronunciado en sus redes sociales, dejando alguna pincelada de su juventud.

"Dublín fue mi primera escapada de la isla. Yo con 15 años quería aprender inglés y me contrataron como au pair", contó en una publicación de 2023.

"Mi hijo siempre dice que una de sus frases favoritas, que yo repito, es: "Yo aprendí inglés cambiando pañales, sí Nico, limpiando cacas", contó, con su característico sentido del humor, sobre aquella etapa.

"Yo aprendí inglés trabajando y ser au pair también me entrenó para ser madre. Mucho. Y fui feliz. Tremendamente feliz", confesó entonces la humorista.

La experiencia fue tal, que Toni Acosta pasó por Dublín durante nueve veranos.

Toni Acosta en los Premios Talía 2025. Gtres

Así, forjó una especial relación con quienes la acogieron en su hogar y a los que visitó años después: "Ahora imaginen: 'Mi hija cumple 15 y también está en Dublin y vamos a cenar con Eibhlin y Ken. Ella, mi Julia, entra en esa casa con los mismos ojos curiosos, pelo rizado y edad que yo ¿no es mágica la vida?"

De aquel reencuentro compartió: "No lloro. Río mucho durante la cena, noto mi corazón acelerado. Eibhlin y Ken reparten fotos de aquellos veranos por la mesa. Repetí nueve veranos. Nueve. Curiosamente las lágrimas brotan ahora, revisando fotos y escribiendo estas palabras. Clare, la mayor de mis hijas irlandesas, tiene 37 años; Lisa 35 ya es madre y Aishling no puede venir a la cena pero yo amenazo/prometo volver".

En su etapa de au pair, siendo una adolescente, Toni Acosta ya sentía curiosidad por la televisión y el cine.

"Yo, sentada en la mesa de la cocina en esta casa en Dublin, hace muchos años ya, le dije a Eibhlin: 'Yo lo que quiero es ser actriz'. Y ella me dijo: 'Pues tienes que intentarlo'", recordó la intérprete en aquel post.

Ahora, casi cuatro décadas después de ese momento, Toni Acosta, convertida en una de las grandes actrices de España, acaba de entregar un Goya. Un magno reconocimiento que premia a sus colegas.