Eva González, presentadora, sobre su infancia: "Soy hija de agricultor. Crecí viendo las manos curtidas de mi padre"

Este pasado miércoles, 25 de febrero, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó la lista completa de personas y entidades que recibirán las distinciones honoríficas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Reconocimientos que se conceden con motivo del día de la región, que se conmemora cada 28 de febrero.

En el grupo destaca la presentadora Eva González (45 años), distinguida con la Medalla a la Proyección de Andalucía y quien recibió la noticia con gran emoción.

Nada más conocerse el listado, la que fuera mujer de Cayetano Rivera (49) compartió una tierna imagen de su infancia, en la que se le ve vestida de flamenca y junto a un emotivo mensaje.

"Hay reconocimientos que se reciben con una sonrisa… y otros que se reciben con el corazón en la mano", expresó Eva González.

"La Medalla de Andalucía es, para mí, mucho más que una distinción. Es sentir el abrazo de mi tierra", añadió en aquella publicación. "Y no tengo palabras suficientes para explicar lo que eso significa", confesó.

Eva González en la entrega de las Medallas de Andalucía 2025. Gtres

En dicho mensaje, además de mostrar su orgullo por Andalucía, la presentadora dio alguna pincelada de su infancia: "Todo lo que soy nació aquí. En la luz, en el acento, en la manera de sentir tan nuestra. Andalucía me enseñó a aprender a soñar sin complejos, a trabajar con constancia y a llevar siempre por bandera de dónde vengo".

Aunque se ha convertido en una de las presentadoras más destacadas de la televisión patria, Eva González no olvida de dónde viene y presume con orgullo de sus orígenes.

"Soy hija de agricultor. Crecí viendo las manos curtidas de mi padre y entendiendo que lo importante se siembra con paciencia, se cuida en silencio y se recoge con humildad", comentó la que fuera Miss España.

"Si alguna vez he proyectado algo bonito, ha sido porque llevaba dentro la fuerza, la alegría y la verdad de mi gente", aseguró la sevillana casi al final del texto.

Eva González en la entrega de las Medallas de Andalucía 2023. Gtres

Por último, escribió unas palabras de agradecimiento: "Gracias a mi tierra por tanto. A mi pueblo, Mairena del Alcor, por criarme y sostenerme. Gracias a quienes han caminado conmigo. Y gracias por permitirme seguir diciendo, allá donde vaya, con la cabeza muy alta: soy andaluza. Hoy mi corazón late más verde y blanco que nunca".

La entrega de estos reconocimientos tendrá lugar este próximo sábado, 28 de febrero, en el teatro de La Maestranza de Sevilla, como viene siendo habitual.

La gala será presentada por la periodista almeriense Isabel Jiménez (44), quien precisamente relevará en esta función a Eva González, premiada con una de las medallas.