Buñuelos de brandada, coca de jamón y tomate y suquet de calamares: así será el menú con sabor catalán de los Goya 2026

El próximo sábado, 28 de febrero, los invitados a la gala de los 40 Premios Goya vivirán una experiencia culinaria que será, además de un festín para los sentidos, una celebración del territorio que acoge la gran noche del cine español.

La propuesta gastronómica de esta edición será diseñada por la Dirección de Restauración del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB).

Su chef y su equipo de cocina, formado por 17 profesionales, serán los encargados de elaborar todos los platos, según ha podido conocer en primicia EL ESPAÑOL.

El menú "se concibe como un recorrido por la esencia culinaria catalana, reinterpretada con sensibilidad contemporánea y respeto absoluto por el producto de proximidad", aseguran desde el gabinete de comunicación de la Academia del Cine a este periódico.

Con ingredientes locales, técnicas actuales y un enfoque sostenible, cada plato ha sido concebido para contar una historia de sabor ligada al territorio, evocando las raíces de la cocina catalana sin renunciar a la innovación.

Elia Galera, Juana Costa, Alfonso Bassave y Bárbara Santa-Cruz. Instagram

Los invitados a la gala comenzarán con una selección de bocados fríos. Entre los primeros guiños destacarán la gilda de otoño con alcachofa del Baix Llobregat, un homenaje al equilibrio entre lo vegetal y lo marino; el inconfundible jamón ibérico "amb pa de coca amb tomàquet", símbolo por excelencia del tapeo catalán; y un tartar de atún con aliño mediterráneo, que aporta frescura y elegancia al arranque del menú.

Completarán la propuesta opciones como el bacalao estilo manresana, el clásico pollo a l'ast y la escalivada tradicional, junto a opciones vegetales creativas y equilibradas.

Los pases calientes, por su parte, rendirán tributo a algunos de los emblemas más reconocibles de la cocina barcelonesa.

La Bomba de La Barceloneta, uno de los iconos populares de la ciudad, llegará en versión refinada, seguida por delicados buñuelos de brandada y un sorprendente mini fricandó en brioche con setas de temporada, que reinterpreta el guiso tradicional en formato de alta cocina.

La secuencia continuará, como ha podido averiguar este periódico, con otras especialidades muy queridas, como los canelones, la coca de recapte y las croquetas, que se presentarán con técnicas modernas pero sin perder el carácter artesanal que las define.

El momento de los quesos será, sin duda, uno de los puntos fuertes. La degustación incluirá una selección de quesos artesanos catalanes que reflejan la diversidad del territorio.

Los asistentes degustarán el Montbrú, elaborado con leche de vaca y cabra, y el Ros Petit de oveja, acompañados de pan con tomate y olivas, en un maridaje que condensa la esencia mediterránea en estado puro.

El broche final

Los platos principales combinarán contundencia y sofisticación. Por un lado se servirá un solomillo con cremoso de ceps, propuesta elegante y otoñal que ensalza el aroma de los hongos locales.

Y por otro, un suquet de calamares, versión marina de uno de los guisos tradicionales más queridos del litoral catalán.

Los dulces pondrán el broche final a esta sinfonía de sabores con un trío irresistible: la crema catalana, las torradetes de Santa Teresa y el popular pa amb xocolata, oli i sal, una combinación sencilla que eleva el postre a emblema cultural.

Como en anteriores ediciones, todo estará maridado con vinos de la Rioja, una de las denominaciones más antiguas de España.

En una noche donde las estrellas serán los actores y directores, la cocina catalana brillará también como coprotagonista.