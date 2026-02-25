Sandra Golpe, presentadora, 51 años: "Me despierto antes de las 8, voy a la tele y salgo a las 4, pero mi teléfono no para nunca"

Sandra Golpe acudirá este miércoles, 25 de febrero, al plató de El Hormiguero, donde conversará con Pablo Motos en una nueva entrega del programa.

La periodista, rostro habitual de los informativos, atraviesa un momento de plena dedicación profesional, tal y como ella misma ha explicado recientemente en una entrevista concedida a Lecturas, en la que ha detallado cómo es su rutina diaria y hasta qué punto vive conectada a la actualidad.

Además, esta semana está siendo especialmente importante para ella. No solo la visita al programa de Motos será uno de sus hitos más destacados, sino que la Junta de Andalucía le ha concedido la Medalla de Andalucía a las Humanidades y las Letras. Un homenaje por parte de su tierra que la sitúa entre los andaluces más reconocidos.

Ahora, estas palabras de Sandra Golpe cobran todavía más sentido. Se trata de una periodista de vocación, fiel a una rutina constante. "Al final, es una vida pegada a la información", aseguró a la citada cabecera.

Sandra Golpe con un diseño negro y transparencias que dibujan su figura. Davit Ruiz

Su jornada comienza temprano y está perfectamente estructurada en lo presencial: "A las ocho estoy en la tele y salgo a las cuatro de la tarde". Sin embargo, el horario oficial no refleja por completo la dimensión real de su trabajo.

La presentadora deja claro que, aunque abandone físicamente la redacción a media tarde, la desconexión no es total. "Mi teléfono y mis grupos de WhatsApp siempre están funcionando", explica.

La periodista no solo se pone delante de las cámaras, sino que también dirige el informativo, lo que implica una responsabilidad añadida. "Siempre estamos trabajando, preparando el informativo del día siguiente, porque también lo dirijo", detalla.

Esa labor exige atención constante a lo que ocurre en el panorama nacional e internacional, revisar contenidos y anticipar posibles enfoques para la siguiente edición.

Sandra Golpe en los Premios Iris 2026. Gtres

Aun así, Sandra Golpe habla de su exigente ritmo con naturalidad e incluso con humor. Reconoce que el tramo presencial tiene un horario "bueno" y añade entre risas: "No vamos a mentirnos".

Pero matiza inmediatamente que, si se quiere ofrecer un informativo competitivo, el compromiso debe ser total: "Si realmente quieres hacer un informativo competitivo, tienes que estar todo el rato pendiente de la tele, al fin y al cabo".

Lejos de quejarse, la comunicadora resume su filosofía con una expresión popular: "Sarna con gusto no pica, que a mí me gusta mucho". Una frase que refleja su vocación y su implicación absoluta con la información.

Para Sandra Golpe, estar siempre conectada no es una carga, sino parte esencial de un oficio que vive con pasión cada día.