María Patiño alquila su fabulosa casa en Fuerteventura: una villa de 100 metros cuadrados con acceso directo al mar

María Patiño, en Fuerteventura en un montaje de EL ESPAÑOL. Gtres

No es sorpresa para nadie que muchos rostros conocidos de la televisión cuentan con negocios fuera de la pequeña pantalla. Algunos de ellos, de hecho, proyectos de lo más rentables.

Desde el año 2021, María Patiño (54 años) alquila una fabulosa casa en Fuerteventura durante las épocas vacacionales. Una propiedad que comparte con su marido, Ricardo Rodríguez, y que ha bautizado como Villa Corralejo Bay.

Se trata de una espectacular vivienda formada por más de 100 metros cuadrados. Cuenta con tres dormitorios, dos baños y una cocina americana completamente equipada.

María Patiño, en Fuerteventura en el año 2020. Gtres

Uno de los puntos fuertes de la residencia es que está situada en una ubicación privilegiada, pues fue construida en segunda línea de playa y ofrece acceso directo al mar. Así, se presenta como un lugar ideal para relajarse y disfrutar del sol y del mar.

Villa Corralejo Bay, concretamente, se encuentra en la Playa Las Clavellinas, a tan solo unos pasos de distancia del mar.

Además, está cerca de lugares de interés como el restaurante Anno 2011, uno de los establecimientos hoteleros mejor valorados de la zona.

Diferentes estancias de la casa de María Patiño y Ricardo Rodríguez. Holiday's home

La propiedad de Patiño se ubica muy próxima al Parque Natural de las Dunas, un impresionante enclave que permite descubrir la belleza natural de la zona.

Desde que la comunicadora tomara la decisión de alquilar su casa de Fuerteventura a través de distintos portales, siempre ha sido un éxito en reservas.

Es más, tal y como ha comprobado EL ESPAÑOL recientemente, apenas cuenta con disponibilidad de cara a la inminente Semana Santa. Así, se posiciona como un absoluto reclamo para fechas marcadas.

Todo aquel interesado en reservar la casa de María Patiño debe tener en cuenta una serie de requisitos antes de formalizar la inscripción.

Vista de una las playas más salvajes de Fuerteventura.

El tiempo mínimo para permanecer instalado en Villa Corralejo Bay es de cuatro noches y es imprescindible depositar previamente 400 euros por posibles daños.

Además, se permite cancelar con hasta ocho días de antelación.

Un enclave privilegiado

El Parque Natural de las Corralejo es un lugar ideal para disfrutar de la belleza desértica de la isla de Fuerteventura. Esta franja costera se extiende de 2,5 a 10 kilómetros y está situada en el nordeste de la isla.

En el norte, muy cerca del popular núcleo turístico de Corralejo, se extiende el mayor campo de dunas de todo el archipiélago canario: un vasto paisaje de arenas blancas bañadas por el intenso azul turquesa del Atlántico.

En cambio, la zona sur ofrece un paisaje completamente distinto, de origen volcánico, con tonos ocres y rojizos y un relieve áspero y sobrecogedor.