Daniel, hijo de Imanol Arias (69), sobre la boda de su padre: "Muy contento, pero yo soy un personaje secundario en esto"

Hace poco más de un mes se conocía que Imanol Arias, a sus 69 años, se había dado el 'sí quiero' en secreto con la abogada argentina Nélida Grajales después de un discreto noviazgo.

La pareja se conoció hace un tiempo durante la gira teatral del actor, aunque en aquel momento tenían una simple amistad. No fue hasta un año atrás cuando comenzaron una historia de amor tras reencontrarse en Argentina.

Arias, así, acaba de afrontar su cuarta boda. Un acontecimiento de renombre sobre el que ahora se ha pronunciado por primera vez su hijo menor, Daniel Arias (25), fruto de su relación con Pastora Vega (65).

Daniel Arias en el estreno de la película 'La boda' el 18 de febrero de 2026. Europa Press

"Veo a mi padre muy feliz, muy feliz. Muy contento por él y muy contento por ella", confesó el joven unos días atrás ante los micrófonos de Europa Press en el estreno de La boda, la nueva película de Elena Furiase (37).

"Muy feliz. Toda alegría para los míos, pero yo soy un personaje secundario en ese cuadro", expresó Daniel, con la habitual discreción que le caracteriza.

Eso sí, no dudó en revelar que de Nélida "me encanta todo, todo", y sobre todo lo bien que ve a su progenitor a su lado.

El vástago menor de Daniel Arias también se sinceró sobre la vuelta de Cuéntame cómo pasó, con un especial de unos pocos capítulos, que habría confirmado la propia Ana Duato (57).

Imanol Arias, en una imagen de archivo. GTRES

"No tengo ni idea, yo también me quedé bastante sorprendido. Hombre, se lo dice Ana Duato, es que va a suceder. Pero no se lo he preguntado, hablamos de otras cosas", verbalizó ante los compañeros de Europa Press.

Y matizó: "Pero sí, sí, me consta que hay una cosa ahí con 'Cuéntame' que va a pasar, porque lo leí también. Bueno, se lo dice Ana, más fiable que Ana Duato no es".

Daniel Arias es el hijo pequeño de los actores Imanol Arias y Pastora Vega, nacido en Madrid en 2001, y hermano menor del también intérprete Jon Arias.

Creció en una familia muy vinculada al cine y la televisión, y mantiene una excelente relación tanto con su padre como con su madre, pese a la separación de la pareja en 2009 tras 25 años juntos.

Desde niño estuvo cerca de los rodajes: debutó con ocho o nueve años en la película Pájaros de papel, junto a su padre, y también apareció en Cuéntame cómo pasó como monaguillo, además de repetir con Imanol en Anacleto, agente secreto.

Con el tiempo ha ido construyendo su propio camino artístico. Así, empezó haciendo cortos caseros que montaba y subía a internet bajo el alias Dani Zapato y llegó a montar una pequeña productora con un amigo a los 17 años.

Su formación como actor tuvo lugar en escuelas como el Estudio Corazza, siguiendo el consejo de sus padres de estudiar antes de presentarse a castings.