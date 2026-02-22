Roberto Brasero, periodista: "Mi padre era un pilar fundamental. Un hombre estricto, pero justo, que me enseñó valores"

Roberto Brasero (54 años) lleva años siendo conocido como el hombre del tiempo. Fuera de la pequeña pantalla, sin embargo, es una persona normal y corriente que también pasa por momentos delicados.

El pasado 10 de febrero, su madre, Felicidad Hidalgo, perdió la vida a los 94 años en Talavera de la Reina, su localidad natal, dejando a Brasero sumido en un profundo dolor.

Más de cinco años atrás, en noviembre de 2021, Roberto ya hizo frente a la muerte de su progenitor, Paco, quien siempre fue un referente para él.

Felicidad Hidalgo junto a su hijo Roberto Brasero. Redes sociales

Francisco Brasero trabajaba en la Guardia Civil. Así, sus hijos pasaron parte de su vida en el cuartel. Sobre ello se sinceró Roberto en una entrevista para Espejo Público.

"Mi infancia fue como todos los que tuvimos la oportunidad de tener una infancia feliz", comenzó diciendo Brasero a Susanna Griso (56).

"Me acuerdo todos los días de él. Fue un padre fantástico y un gran abuelo. Una suerte. Mi padre fue un pilar fundamental. Un hombre estricto pero justo, que me enseñó valores que hoy intento transmitir a mis hijos", añadió el talaverano en el espacio de Antena 3.

Roberto Brasero, posando en plató Cedido

En el terreno personal, Roberto Brasero es padre de cuatro hijos, Marina, Nerea, Íñigo y Rocío, fruto de su matrimonio con Beatriz Francisca Pardow Lorenzo.

Aunque no suele revelar detalles sobre ellos, sí confesó en su última aparición en El Hormiguero una curiosa revelación sobre sus hijas. Las jóvenes participaron en la última película de Santiago Segura (60).

No solo ha sido afortunado Roberto en crear una gran familia. También puede presumir de tener una sólida historia de amor con Beatriz.

"Con mi mujer siempre recuerdo altas temperaturas, un ambiente muy ardiente. El día de nuestra boda llovió, pero ni me enteré", confesó en una entrevista para EL ESPAÑOL realizada el pasado mes de mayo.

De hecho, el comunicador no dudó en relatar ante este periódico cómo conoció a la madre de sus hijos: "Nos conocimos en Telemadrid. Yo era redactor y ella cámara. Qué bonita historia, desde luego. Salíamos a hacer reportajes juntos".

Ambos residen en Villanueva de la Cañada, un municipio ubicado a poco más de media hora de Madrid. Brasero cuenta con una suerte de vivienda que le permite desconectar del característico bullicio de la capital española.

El pueblo tiene poco más de 20.000 habitantes, pero, entre otras cosas, cuenta con dos campus universitarios, el de la Alfonso X El Sabio y el de la Camilo José Cela, por lo que es habitual ver un ir y venir de jóvenes por sus calles.