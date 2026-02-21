Antonio Banderas convierte su ático de la Milla de Oro de Madrid en su nuevo cuartel general: su vida en la capital

Antonio Banderas (65 años) se ha mudado a Madrid. Al menos, de lunes a viernes. El actor malagueño e icono de Hollywood se ha instalado en la capital española mientras impulsa su musical Godspell, el clásico de Broadway, que estrenó el pasado mes en el Gran Teatro Pavón.

El lujoso ático, que compró hace un año y medio en la Milla de Oro, lo ha convertido en su nuevo cuartel general en esta nueva etapa de su vida.

La localización del exclusivo inmueble no es casual. Vivir a pocos minutos en coche -o incluso a un agradable paseo- del teatro permite a Banderas integrar su faceta profesional en su vida diaria de una forma muy natural.

El actor saliendo de su casa en la Milla de Oro. Raúl García EL ESPAÑOL

Según ha podido averiguar EL ESPAÑOL, las mañanas las comienza revisando notas de la función del día anterior o ajustando detalles de dirección, mientras que las tardes las pasa íntegras en el teatro con ensayos y funciones. Y, al terminar, no hay desplazamientos interminables.

Es habitual ver al malagueño a primera hora haciendo deporte o simplemente caminando por los jardines de El Retiro, muy cercano a su hogar.

Desde que sufrió un infarto en 2017 se ha tomado muy en serio su salud: dejó de fumar de manera radical, cuida su alimentación y hace deporte moderado.

También aprovecha los primeros momentos del día para hacer algunos recados. Es precisamente en sus quehaceres diarios donde ha sido fotografiado por un objetivo indiscreto.

Este periódico ha tenido acceso a unas imágenes de Antonio Banderas abandonando su domicilio para visitar la productora AF Films de Fran Ariza.

En las fotografías se ve al popular actor caminando por la ciudad. Lleva un abrigo largo marrón, un jersey oscuro, vaqueros azules algo gastados y botas marrones. Un look cómodo y urbano que podría pasar totalmente desapercibido entre los viandantes.

Sobre la cabeza lleva una gorra marrón que refuerza su intención de no llamar la atención.

Hogar propio

En el ático, de 80 metros cuadrados, el actor está solo. Su mujer, Nicole Kimpel (44), se ha quedado por el momento en Málaga donde la pareja tiene otra casa en el centro histórico.

Los fines de semana Banderas suele desplazarse en tren hasta la ciudad andaluza para estar con ella. Unas visitas que en las últimas semanas se han espaciado debido a los problemas de la vía tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz.

Antonio Banderas entrando en la productora AF. Raúl García EL ESPAÑOL

Mientras tanto, su día a día transcurre del ático al teatro. El inmueble, situado en la última planta de un edificio centenario de Madrid, cuenta con una espectacular terraza, de más de 20 metros cuadrados, que ahora con la llegada del buen tiempo el actor podrá disfrutar.

Desde la misma se puede contemplar una panorámica privilegiada de una de las áreas más caras y deseadas de la capital. El Museo del Prado y la Puerta de Alcalá, una de las postales más reconocibles de Madrid, están a escasos metros.

Durante años, la relación Banderas con la capital se había articulado a través de hoteles, estancias puntuales y viajes relámpago para rodajes, promociones u otros compromisos. Ahora, en cambio, dispone de un hogar propio.

Pese a todo, Málaga sigue siendo el gran ancla emocional del actor. Allí mantiene su impresionante ático en pleno centro, una vivienda de unos 500 metros cuadrados que se ha convertido en símbolo de su éxito y de su vínculo con la ciudad.

Desde Málaga dirige el Teatro del Soho CaixaBank, su proyecto personal más ambicioso en España, con el que ha devuelto al público el gusto por los grandes musicales y ha consolidado una marca propia en el panorama escénico nacional. Su vida transcurre ahora entre las dos ciudades.

Su musical

Godspell es una de las grandes apuestas de Antonio. La obra reinterpreta el Evangelio de San Mateo -con canciones de Stephen Schwartz y libreto de John-Michael Tebelak- a través de las vivencias de un grupo de jóvenes en una gran ciudad.

Cuenta con un reparto amplio, banda en directo y una puesta en escena que mezcla teatro, vaudeville, magia, sombras, máscaras y títeres a lo largo de 16 números musicales.

"Tengo una compañía excelente que, a pesar de la juventud que tiene, son unos profesionales impresionantes", aseguró Banderas en la presentación de su musical.

Antonio Banderas en la puerta de su casa. Raúl García EL ESPAÑOL

El montaje, que bebe de una larga tradición en Broadway y que ha sido versionado en múltiples países, ha llegado a Madrid después de estrenarse en el teatro del intérprete en Málaga, donde ha cosechado un gran éxito. La producción estará hasta el 1 de marzo en el Gran Teatro Pavón de Madrid.

El objetivo de Banderas con este musical no es hacer dinero, según ha explicado él mismo. Después de casi cincuenta años como profesional, es hacer las cosas como "yo creo que se deben de hacer, nada más. Al final si cuando yo me muera me queda un euro en el banco, seré un idiota. Quiero disfrutar de mi profesión y convertirla en lo que fue al principio, mi hobby".