Rodolfo Sancho (51 años), sobre cómo se mantiene joven: "Desayuno fruta y hago deporte al aire libre porque me divierte"

Rodolfo Sancho, en un 'photocall' en Las Palmas de Gran Canaria en noviembre de 2025. Gtres

Rodolfo Sancho (51 años) ha retomado la actuación. El actor ha comenzado el rodaje de Trazos ocultos, una nueva serie de Atresmedia que protagoniza junto a Toni Acosta (53).

Según ha confirmado la productora, la grabación se desarrolla en Tenerife. Entre rodaje y rodaje, es de vital importancia para Sancho encontrar una rutina con la que cuidarse tras cumplir 51 años.

“Siempre desayuno fruta, a ser posible tropical, que es la que más me gusta: mango, piña, papaya. De vez en cuando, la acompaño de un té o un café. No tengo hambre a primera hora del día. A media mañana, sí puedo picar algo más. De viaje, sigo la misma rutina", confesó en una entrevista para Vanitatis.

El actor Rodolfo Sancho en una imagen de archivo.

En aquella charla, el exmarido de Silvia Bronchalo (51) se sinceró sobre algunos de sus consejos para mantenerse joven.

"Más que ir al gimnasio, prefiero la aventura y hacer deporte al aire libre porque me divierte y me libera muchísimo: surfear en verano y esquiar en invierno son mis rutinas", apostilló.

Cierto es que es de vital importancia cuidarse. Más aún cuando se va alcanzado una determinada edad. Sin embargo, no debe dejarse de lado cultivarse a uno mismo como persona.

“Uno de mis planes favoritos sigue siendo ir al cine. Suelo ver tres o cuatro películas a la semana, siempre en versión original y en sesión nocturna", recalcó Rodolfo Sancho a Vanitatis en su extenso reportaje.

Rodolfo Sancho en una imagen de archivo. Gtres

Y añadió: "Como soy fan del rock de los años 70 y 80, iría a uno de AC/DC, por clásicos, por saltar sin parar, porque siempre me han gustado mucho y aún no los he visto. Soy muy de conciertos, he visto a Bob Dylan, Metallica o The Cure y siempre he disfrutado mucho".

Su vida en Fuerteventura

Rodolfo Sancho vive en Fuerteventura desde hace más de 10 años, donde se estableció de forma definitiva tras comprar su casa en 2015 junto a su pareja, Xenia Tostado, el mismo año en que nació su hija Jimena.

Se trata de un chalet unifamiliar de tres plantas más ático, con unos 55 metros cuadrados por planta y un ático de 3,5 metros cuadrados. Incluye vestíbulo, salón-comedor, cocina, aseo, tres dormitorios y dos baños, además de una terraza abierta en la parte superior.

En el exterior cuenta con un jardín de 184 metros cuadrados, porche, zona verde y piscina, ubicado en una exclusiva zona costera ideal para amantes del mar.

Allí practica surf -una de sus pasiones preferidas, disfruta de la naturaleza y mantiene rutinas saludables como alimentación con frutas tropicales y deportes al aire libre, lo que le ayuda a equilibrar su vida entre rodajes y familia.