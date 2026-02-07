El refugio de Patricia Montero (37) y Álex Adrover (47) en Mallorca: "El cuerpo nos pedía cambiar de escenario"

Patricia Montero y Álex Adrover, en Mallorca en un montaje de EL ESPAÑOL. Gtres

El pasado 26 de enero, se estrenó en La 1 Decomasters, el nuevo talent show de interiorismo y decoración conducido por Patricia Montero (37 años).

La actriz se ha sumergido en este proyecto en un momento clave a nivel personal. Hace apenas unos meses, confesó en su red social que se había comprado una casa en Mallorca.

"Antes del verano, en pleno burnout, decidimos mudarnos a Mallorca. Al campo. Al origen", escribieron Patricia Montero y Álex Adrover (47) en un post conjunto de Instagram hace escasos días.

Según ellos mismos desvelaron, la mudanza fue rápida, aunque el proceso algo costoso. Veníamos de meses muy intensos, con demasiado ruido por dentro, y el cuerpo nos pedía bajar el ritmo y cambiar de escenario", comentaron.

Y añadieron: "No habíamos tenido el tiempo de parar, recolocar, ordenar con calma y hacer de este espacio un reflejo de cómo estamos ahora y de cómo necesitamos sentirnos".

Eso sí, aclararon que esta casa ya había sido decorada hace unos 15 años por ellos mismos. "En otro momento vital, con otras prioridades", replicaron Patricia y Álex.

Junto a las palabras, el matrimonio compartió un video de poco más de un minuto de duración. En él, ambos ofrecían detalles de la reforma y decoración de su vivienda en Mallorca.

La casa de la pareja de actores se ubica en un entorno rural con vistas al Mediterráneo, la sierra y el campo mallorquín, rodeada de naturaleza y olivos.

El salón destaca por ser un espacio diáfano con techos altos, ventanales generosos que inundan de luz natural, suelos de madera, chimenea blanca metálica y paredes de piedra a media altura que fusionan lo rústico con lo minimalista.

La casa familiar cuenta también con cocina abierta con isla central de piedra, panelado de madera en tonos claros y neutros, zona de comedor y área multifunción para yoga o trabajo familiar, todo ello en tonos neutros con plantas y fibras naturales.

La escalera volada de madera lleva a la planta superior, donde el dormitorio principal destaca por su sencillez. Presenta una cama con cabecero minimalista, espejo de pie moderno, paredes en azul cielo claro y grandes ventanales con vistas a la sierra y jardín, manteniendo la paleta neutra y madera natural.

La terraza es el espacio estrella, accesible por enormes puertas correderas desde el salón. Además, un porche cubierto de madera con mesa de cristal para comidas, zona de estar con barandillas de cristal que funde el horizonte, piscina infinita junto al jardín y gimnasio al aire libre para deporte y juegos con sus hijas Lis y Layla.

Su historia de amor

Patricia Montero y Álex Adrover se conocieron en 2008 en el rodaje de la serie Yo soy Bea de Telecinco, donde interpretaban a una pareja ficticia que reflejó su propia historia real.

Ella tenía 18 años y él 27; entre tomas, sus charlas, risas y confesiones evolucionaron de una amistad con complicidad a pasión y amor consolidado hacia noviembre de ese año, iniciando así 17 años de relación estable.

Tienen dos hijas en común, Lis y Layla, y formalizaron su unión con un matrimonio civil en 2020, celebrando una boda soñada de tres días en la playa de Cabo de Gata, en Almería, en septiembre de 2024.