Melani Olivares, 52 años, sobre su infancia en Barcelona: "Me fui de casa a los 16, no me encontraba en mi lugar"

Melani Olivares (52 años) atraviesa un excelente momento personal y profesional. La actriz, que dio vida al mítico personaje de Paz en la serie Aída, triunfa en la gran pantalla con Aída y vuelta.

La película dirigida por Paco León (51), que protagoniza la mayor parte del reparto de la producción y cuya promoción está llevando al actor y director a destinos internacionales, como Miami o San Juan (Puerto Rico), vuelve a poner su nombre de máxima actualidad.

La actriz está encantada con este resurgir de su carrera. Atrás quedan los problemas económicos que atravesó tras la pandemia de la Covid-19. Incluso se ha estrenado, recientemente, como empresaria.

Lo cierto es que lleva una vida entera trabajando. Concretamente, desde los 16 años, cuando se marchó de casa, loca por comerse el mundo. Vaya si lo hizo.

Melani Olivares, en 'Madres: desde el corazón'. Mediaset España

"He sido madre de mi madre"

En una entrevista concedida a Lecturas, Melani Olivares rememora cómo fueron aquellos primeros años de su infancia. Una en la que, ya desde pequeña, soñaba con meterse en la piel de los personajes.

Su pasión por las artes escénicas, así como su afán por descubrir nuevos horizontes, la llevó a irse de casa antes de cumplir la mayoría de edad.

"Me fui de casa con 16 años y es lo mejor que pude hacer en mi vida, no me encontraba en mi lugar", revela en la citada revista.

No es la primera vez que habla de este asunto. Ya lo abordó en abril de 2025, cuando se sinceró con Cruz Sánchez de Lara (53) en su espacio, Madres: Voces desde el corazón, de Mitele Plus.

Melani Olivares durante el Torrevieja Weekend. Joaquín Carrión

Inicios como modelo

"He sido madre de mi madre. Era como si se hubieran invertido los papeles. Eso fue lo que me hizo saltar de casa, porque yo quería vivir", dijo entonces.

La idea de emanciparse llegó tras obtener su primer empleo: "Salió la oportunidad de trabajar en publicidad, como modelo".

Así, sus primeros pinitos en el sector de la moda la llevaron a recorrer buena parte del planeta: "Estuve desde los 16 hasta los 21 viajando por todo el mundo. Eso me dio una amplitud de miras absoluta. Estuve tres años viviendo en Nueva York, estuve dos veces en Tokio, primero seis meses y después cuatro meses; recorrí toda Europa".

De sus viajes por el extranjero, dice, "aprendí a vivir en otras culturas y a nutrirme de ellas". Otras enseñanzas llegarían años después: "Forjarme como ser humano me vino muy bien más tarde, a la hora de empezar a estudiar interpretación".

Melani Olivares, con sus tres hijos, en una imagen de sus redes sociales. @melaniolivares

Madre de tres hijos

Una vez que tuvo claro que iba a ser actriz, estudió arte dramático en la escuela de Cristina Rota. La academia es todo un referente en la formación de artistas en nuestro país, en el que también se han formado Penélope Cruz (51), Juan Diego Botto (50) o los hermanos Ernesto (55) y Malena Alterio (52), entre otros.

Vinculada desde sus comienzos al mundo de la televisión, Melani Olivares ha hablado en numerosas ocasiones de sus orígenes, de los años que determinaron su personalidad. Y su trayectoria.

Nacida en Badalona el 12 de febrero de 1973, su padre era catalán; su madre, murciana. Fue hija única, por lo que la soledad fue una de las constantes que marcaron su vida. Tanto, que influyó decisivamente en su decisión de formar una familia con varios hijos.

Tiene tres hijos, a los que ha criado en solitario: Martina (18), Manuela (13), y Lucho (7). A su hija mayor la adoptó cuando la niña tenía 3 meses.

Sus otros dos hijos, biológicos, son fruto de sus relaciones con los músicos Javier Rojas, -conocido por su proyecto Tío Calambres-, y Gorka González, respectivamente. Con este último estuvo casada desde 2016 hasta su separación, en 2018.

"Yo tengo la familia que he querido tener: la mayor es adoptada y los otros dos son cada uno de un padre, me trae sin cuidado que los demás lo entiendan o les parezcan mal o bien", subraya en su entrevista en Lecturas.

Sufrió un aborto a los 20 años

Honesta al hablar de la maternidad, Melani no ha tenido reparos en reconocer que no es una madre perfecta. En alguna ocasión ha tenido algún despiste, como el día que se olvidó de su pequeña al ir a buscarla a la escuela infantil.

"Una vez fui a buscar a mi hija a la guardería y la dejé allí. Me llevé a otra, ¿te imaginas? No, es que era chiquitita y yo fui a buscarla y pues nada, salió, empezó a ponerse las zapatillitas y le dije: 'Venga, vámonos'. Entonces salió la profesora y me puse a charlar con ella. Se me fue la cabeza y me fui sin la niña", recordó en el podcast La Ruina Show, en el que los invitados cuentan algunas de sus anécdotas más divertidas.

Uno de los peores momentos de su vida tuvo lugar con apenas 20 años, cuando sufrió un aborto estando embarazada de seis meses.

"No era lo que mi cuerpo me pedía. Yo tiré con ese embarazo, pero no estaba segura. Cuando sufrí el aborto tuve mucho dolor pero también sentí un alivio", apuntaba en su charla con Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL.

"Cuando perdí al bebé pensé que esto era lo que tenía que pasar", decía hace un año ante las cámaras.

Tras la pandemia del coronavirus le tocó hacer frente a adversidades de tipo económico. Una crisis de la que salió adelante gracias a la ayuda de sus amigos, quienes la sacaron de "ese bache".