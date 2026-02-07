El dardo de Silvia Bronchalo a Rodolfo Sancho en su primera entrevista: "Ha perjudicado a su hijo, la exposición fue agresiva"

Dos años y medio después de la detención de Daniel Sancho (32 años) por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, Silvia Bronchalo (51) ha roto su silencio.

La madre del chef e influencer, que cumple condena de cadena perpetua en la prisión de Surat Thani, ha concedido su primera entrevista en televisión en ¡De viernes!

En ella ha relatado cómo se enteró del crimen que ha cometido su hijo, con el que llevaba tres años sin hablarse, y cómo es el día a día del joven en la cárcel: "Estos dos años han sido muy convulsos. A día de hoy lo he aceptado, pero sin asimilarlo y sigo sin entenderlo".

Para ella, la manera en la que se ha gestionado la defensa ha sido errónea, y desacertada. La ex de Rodolfo Sancho (51) ha criticado la manera en la que el actor y el equipo jurídico que este eligió para representar legalmente a Daniel en los tribunales tailandeses: "Ha perjudicado a su hijo".

Rodolfo Sancho, en 'Entre Tierras'. Atresmedia Televisión

Crítica con Rodolfo Sancho y la defensa de Daniel

Silvia Bronchalo ha reconocido que, antes de la tragedia, "yo no tenía relación con mi hijo. Llevaba tres años sin verle y apenas hablaba con él".

El vínculo entre ellos estaba muy deteriorado cuando saltó la noticia: "Quizás él me echaba la culpa de haber roto la unión familiar [...] Yo preferiría tener la relación de antes y que esto no hubiera pasado"..

Tampoco tiene relación con el padre de su hijo. No se ven. No se hablan. No mantienen contacto alguno. A su juicio, el actor no ha tenido en consideración sus opiniones o su punto de vista a la hora de abordar la estrategia legal de Daniel Sancho. Y eso, "por supuesto que me ha dolido".

"Me he sentido marginada de la defensa de mi hijo, no se me ha tenido en cuenta a la hora de elegir un equipo jurídico, ni aquí en España ni en Tailandia. Y creo que mi opinión puede ser importante. No han querido escuchar mis propuestas ni mis sugerencias", ha lamentado en su entrevista con Santi Acosta (60).

No tiene la menor duda de que la estrategia que desarrollaron los abogados, supervisada por Rodolfo, lo han llevado a la cadena perpetua: "Yo no era partidaria de hacer una exposición mediática tan excesiva, creo que no era buena para nadie".

Silvia Bronchalo ha lamentado que personas de su entorno se hayan lucrado concediendo entrevistas sobre el caso. Según ella, ese dinero estaba "manchado de sangre", haciendo referencia al documental en el que participó su expareja.

"Yo no estoy aquí para lucrarme ni para hacer documentales. Me parece que hay cosas que no se deberían haber hecho así. Mi hijo se está jugando la vida, o lo que queda de ella, y eso no tiene precio", espetaba, haciendo una clara referencia a las decisiones de Rodolfo respecto al caso.

Asimismo, se ha mostrado especialmente crítica con la exposición mediática que ha rodeado el caso desde el primer momento, calificándola de "agresiva" y "fuera de lugar". Considera que no ha beneficiado a nadie y ha provocado un gran daño colateral.

Hasta ahora, Bronchalo había rechazado cualquier aparición pública. Ahora ha decidido hacerlo por una causa de fuerza mayor. No cuenta con los recursos suficientes para salir adelante.

Desea ayudar a su hijo: "Lo que pretendo con esta entrevista, que es pagada obviamente, es contratar un equipo legal distinto para llevar la defensa de mi hijo, si él me deja".

Silvia Bronchalo, sin ingresos suficientes

Entre sus propósitos ha señalado su intención de intentar cambiar la estrategia legal y el equipo jurídico de su hijo, aunque admite que Daniel Sancho ha otorgado poderes a su actual abogado y no desea modificar su defensa por el momento.

A pesar de ello, ha explicado que parte del dinero obtenido servirá para sufragar viajes a Tailandia y gastos básicos: "Viajar allí, ayudarle con comida o mandarle dinero es costoso", contaba.

Bronchalo ha manifestado que su situación personal y profesional ha cambiado de forma significativa tras el crimen perpetrado por su hijo: “Mi nivel de ingresos ha bajado, también el nivel de trabajo. No he podido mantener la misma línea de trabajo que tenía con los mismos ingresos y necesito dinero para llevar a cabo esto”.

Le ha resultado "muy difícil" aceptar una entrevista pagada. Es algo que "va en contra de mis principios y de mis valores. Pero tengo la necesidad de ayudar a mi hijo económicamente. Tengo que priorizar su vida a mis principios para poder ayudarle".

Daniel Sancho en una fotografía tomada en agosto de 2023.

Cómo se enteró del crimen

Fue en agosto de 2023 cuando Silvia Bronchalo recibió una llamada que no esperaba por parte de Rodolfo Sancho, con el que llevaba casi dos décadas sin mantener contacto.

"Sonó el teléfono y era Rodolfo. Llevaba prácticamente 20 años sin hablar con él. Al ver su número supe que algo malo había pasado. Me quedé impresionada y no lo cogí. Le dije "¿Qué ha pasado?", ha relatado.

En un primer momento, Silvia pensó que su hijo había sido asesinado: "Entendí que habían matado a mi hijo, y me dijo que había sido él el que había matado a una persona. No me creía lo que me estaban diciendo, no lo podía asimilar. No sabía qué pensar, no me lo creía. Pensaba que había alguna información que no teníamos. Pensaba que me iba a desmayar. Mi vida no ha vuelto a ser igual, ahí se acabó mi vida".

Tras su detención y después de haber hecho la reconstrucción de los hechos ante las autoridades tailandesas, Daniel Sancho llamó por teléfono a su madre, con la que tuvo una conversación.

"Cuando hablé con él, me dijo que tenía que haberme llamado y contarme lo que estaba pasando. Estaba tranquilo, nunca le había sentido así. Ya había hecho la reconstrucción y sentía tranquilidad de haber soltado la tensión de lo que había hecho", ha destacado Bronchalo.

"Pienso que estaba ocurriendo algo malo que le daba vergüenza contar. Le pregunté si había hecho algo, si había dinero por medio, y me dijo que no. Me contó que Edwin le amenazaba y que temía por su vida. Me dijo que fuera a verle, por favor", añadía.

Para ella, su hijo nunca dio señales de agresividad. Jamás pensó que cometería un crimen tan atroz: "No era un niño violento. ¿Qué cambió para que algo así pudiera pasar? Ojalá pudiera volver atrás".

La familia de Edwin Arrieta

En su primera entrevista, Silvia Bronchalo ha manifestado su afinidad con la familia de la víctima: "Desde el primer día, mi sentimiento de empatía y respeto hacia la familia de Edwin ha sido absoluto; el dolor de una madre no entiende de fronteras y yo soy plenamente consciente de que ellos han perdido a un ser querido de una forma terrible".

Ha lamentado las informaciones falsas que, según afirma, se han difundido durante este tiempo: "Se han dicho muchísimas cosas que no eran ciertas y que han hecho mucho daño, no solo a mí o a la familia de Daniel, sino también a los padres de Edwin y a su familia".

"No se ha tenido en cuenta a la familia de Edwin como fallecido, porque yo como madre, ver eso me ha roto por dentro", ha expresado. "Esa madre... viendo eso sentada en su sofá y escuchando que era traficante".

"Pedir perdón es algo muy personal que le corresponde a Daniel, pero como madre, yo sufro por lo que esa familia está pasando y nunca he querido que mi presencia en Tailandia fuera vista como una falta de respeto hacia su luto", añadía.

A día de hoy, insiste en que se le debería dar una compensación económica a la familia de Arrieta: "Soy partidaria de pagar esa indemnización. No les vamos a devolver a su hijo, pero se puede resarcir en una parte que Edwin ya no está, lo que ha provocado, como que sus padres estén desatendidos. Él era el sustento de la familia".

Daniel Sancho durante su detención.

La vida de Daniel Sancho en la cárcel

Sobre la estancia de Daniel Sancho en la cárcel, ha detallado cómo su semblante ha cambiado tras ser condenado, el 29 de agosto de 2024: "Nunca le he visto con la cara marcada ni ningún tipo de herida. Tiene el pelo rapado y se le nota un poco la estadía, el paso por la prisión en la mirada, en la expresión... no es la mirada tan alegre como tenía antes".

"Cuando lo veo a través del cristal, trato de transmitirle fuerza, aunque por dentro esté rota. Daniel está fuerte, pero es consciente de dónde está. Me dice: 'Mamá, esto es lo que hay, tengo que sobrevivir", ha subrayado.

Para Bronchalo, "esto es una carrera de fondo. No espero milagros, solo espero que se respeten sus derechos y que pueda tener una vida lo más digna posible dentro de lo que cabe".

A pesar del calvario vivido, su balance es positivo: "Daniel es muy afortunado de seguir viviendo porque creo que tiene otra oportunidad".

"Pase lo que pase, yo no le voy a soltar la mano. Él es mi hijo y aquí estaré hasta que me muera", concluía.