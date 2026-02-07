Carlos Herrera, 68 años, sobre su infancia tras perder a su padre: "No había dinero en casa, estudié con la ayuda de 2 becas"

Carlos Herrera, en un acto celebrado con motivo del Día de la Radio, en 2023. GTRES

Carlos Herrera (68 años) lleva casi 50 décadas dedicado al periodismo. Una profesión a la que llegó con apenas 20 años. Y tras licenciarse en Medicina, la carrera que estudió su padre, dermatólogo de profesión.

Nacido en Cuevas del Almanzor (Almería), el periodista vivió su infancia y adolescencia en Mataró (Barcelona). Allí disfrutó de una niñez feliz, y colmado de afecto, a pesar de que en casa no sobraban los recursos económicos.

Y es que sus primeros años estuvieron marcados por la temprana muerte de su padre. Este perdió la vida cuando él contaba con apenas 11 años.

Carlos Herrera, en su estudio de radio de la COPE. EP Sevilla

"No había dinero"

El presentador de Herrera en COPE -espacio que presenta desde 2015- ha recordado en más de una ocasión cómo vivió su infancia, arropado de manera incondicional por su madre, fallecida a los 91 años en enero de 2021.

Doña Blanca, como la llamaban en la familia, supo detectar en él su talento para la comunicación.

"De aquellos años, lo que recuerdo es que no fluía el dinero en casa. Vamos, que no había nada, y recuerdo a mi madre que era la que tenía que salir adelante todos los meses", explicó Carlos Herrera en la revista OMC, en 2014.

Su padre, médico de profesión -y por quien Herrera pensó ser doctor- falleció cuando Carlos era un niño. A su madre le tocó sacar adelante a su único hijo en solitario.

Para ello, contó con el apoyo incondicional de su progenitora. Y tuvo que recurrir a subvenciones para costearse los estudios: "Yo estudiaba con dos tipos de ayudas, una beca para estudiar el bachillerato que me daba el Monte Pío, y otra ayuda que me daba la de la Fundación Patronato de Huérfanos y con la que pude estudiar en la Facultad de Medicina".

"No solo eran becas", ha detallado Carlos Herrera en el citado medio. "Eran ayudas generales que yo recuerdo con profundo agradecimiento".

"Sabía que tenía que sacar buenas notas o que, cuando menos, no podía meter mucho la pata, que algunas veces la metía porque no he sido el estudiante más brillante de la historia, pero, poco a poco, conseguí aprobar y, sobre todo, ahorrar el dinero justo", añadía en su charla con la publicación de la Organización Médica Colegial de España.

"Soy lo que soy gracias a mi madre"

En su caso, Carlos Herrera tuvo también la ayuda de un ser muy querido para él: su tío Alberto.

En una entrevista con Cristina Tárrega (58) en Telemadrid, en 2016. Carlos Herrera confesó que es quien es gracias a la figura de su progenitora, a la que estaba muy unido. De ella aprendió valores, disciplina y amor.

Fue precisamente su madre quien vio en él su innegable agudeza con la lengua hablada. “Mi madre me llamaba el niño verbigracia porque siempre tenía la palabra adecuada siendo un zangolotino”, recordó durante la emisión de su programa, en agosto de 2025.

"Solamente confundí la palabra ‘economato’ para decir ‘ecomonato’, cosa que hizo mucha gracia en la familia porque era la primera vez que me equivocaba", rememoró entonces.

"Mi madre tenía razón. Ese niño verbigracia acabó encontrando en la radio el lugar donde las palabras siempre tienen sentido", añadía.

No cabe duda de que sus tablas tempranas fueron decisivas para su intensa trayectoria profesional. Con apenas 20 años debutó en 1977 en Radio Sevilla y poco después pasó por Radio Mataró.

A día de hoy es uno de los locutores más escuchados del país. Pero jamás olvida que su éxito se debe, en buena medida, al cariño y dedicación de su progenitora. Así lo reveló hace casi 10 años en la cadena autonómica madrileña: "Yo soy lo que soy gracias a mi madre".