Ana Duato, alto y claro siete meses después de su absolución por fraude a Hacienda: "Han sido 10 años muy duros"

Ana Duato en la presentación de 'La Fiera' el pasado 4 de febrero. Gtres

Ana Duato (57 años) no quiso perderse una de las noches más importantes de su hijo, Miguel Bernardeau (29). El pasado 4 de febrero, la actriz, así como su marido y su hija, acompañaron al joven actor en el estreno de La Fiera, en el Cine Capitol de Madrid.

"Son otros nervios diferentes, pero son nervios de emoción, de alegría, de acompañamiento", confesó orgullosa minutos antes del gran estreno ante los micrófonos de Europa Press.

Feliz de que Miguel Bernardeau haya seguido sus pasos en el mundo de la interpretación, Ana Duato prefirió mantenerse en un segundo plano durante el estreno de la película, dejando el protagonismo a su hijo y al resto del equipo.

Ana Duato en la presentación de la nueva película de su hijo. Gtres

"Estoy muy orgullosa. Además, mi hijo, creo que es un gran actor. Pero claro, que lo diga yo no está bien. Pero también, sí, se puede tomar distancia. Sobre todo es un actor con mucho respeto a esta profesión, muchísimo compromiso, y estoy muy orgullosa de él", insistió la intérprete ante las cámaras.

Durante su encuentro con la prensa, la actriz también fue preguntada por el actor Imanol Arias (69), su compañero en Cuéntame cómo pasó, quien recientemente se dio el 'sí, quiero' con Nélida Grajales."Es parte de mi familia. Son muchos años juntos. Muy contenta por todo, por verle feliz", aseguró Duato.

Tras ello, la artista adelantó una noticia que emocionará a todos los fans de la mítica serie: "Tenemos ahí un proyecto, dos capítulos que son homenaje a 25 años. Este septiembre hace 25 años que estrenamos Cuéntame y es un homenaje muy bonito para los espectadores, lo primero, y para todos nosotros".

Ana Duato, por otro lado, fue preguntada por su situación judicial siete meses después de haber sido absuelta de fraude a Hacienda.

Imanol Arias y Ana Duato en la presentación de 'Cuéntame como paso'. Gtres

"Por ahora, lo importante es que salí absuelta de todo eso. Han sido 10 años muy duros, pero eso es lo importante, que el tribunal ha dicho absuelta de todos los cargos. Así que aquí lo dejamos", manifestó rotunda.

Fue el pasado 7 de julio cuando la Audiencia Nacional absolvió a la actriz del delito de fraude fiscal por el que fue juzgada. También a su marido, el productor Miguel Ángel Bernardeau.

La Sala consideró que "no concurre acreditación suficiente de que la acusada conocía que estaba incumpliendo su deber de contribuir [al erario público] conforme a lo dispuesto por el ordenamiento tributario".

Así también lo manifestó la actriz tras conocerse la noticia: "La sentencia acredita que nunca he dejado de pagar impuestos por todos mis ingresos y que en ningún momento ha habido intención alguna de no hacerlo". Unas palabras en su día llegaron a EL ESPAÑOL a través de su representante.

Ana Duato en la Audiencia Nacional durante la celebración del juicio por el caso Nummaria. Gtres

"Tras 10 años, tengo sentimientos encontrados. Por un lado, estoy satisfecha, porque la justicia reconoce la verdad. Por otro, siento que no es justo que alguien tenga que sufrir durante tantos años la presunción de culpabilidad", confesó la intérprete.

Su postura, a juzgar por el comentario que hizo en la presentación de su hijo el pasado 4 de febrero, parece ser la misma. Ana Duato no ha dejado de insistir en que ha sido una década especialmente dura.

Cabe recordar que la actriz se negó a pactar con la Fiscalía, como sí hizo Imanol Arias, su compañero en la serie Cuéntame cómo pasó, para el que la Sala de lo Penal impuso dos años y dos meses de prisión. El actor, no obstante, no ha entrado en la cárcel. Es la misma pena que pactó con la Fiscalía Anticorrupción.

Por otro lado, la Audiencia Nacional condenó a 80 años de cárcel al asesor fiscal de ambos, el contable Fernando Peña, por el caso Nummaria. Sin embargo, cumplirá, como máximo, 12.

La respuesta de Hacienda

Cabe recordar que el pasado octubre, la Abogacía del Estado recurrió la absolución de Ana Duato, que fue juzgada y exonerada por supuesto fraude a Hacienda en la tributación de sus ingresos profesionales.

En un escrito de 51 folios, al que tuvo acceso este periódico, el defensor del Estado, en representación de la Agencia Tributaria (AEAT), señaló que la sentencia absolutoria de la Audiencia Nacional le aplica un "tratamiento casi paternalista" al presentarla como "una simple actriz aparentemente desprovista de comprensión o autonomía decisoria en materia económica".