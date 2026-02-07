Alice Campello, alto y claro sobre su separación de Álvaro Morata y el inicio de los trámites de divorcio

Su historia de amor ya es agua pasada. El romance de Álvaro Morata (33 años) y Alice Campello (30), llega a su final tras varios meses de idas y venidas. La ruptura es definitiva y no tiene vuelta de hoja.

El futbolista ha confirmado recientemente que la segunda oportunidad que ambos se dieron después de anunciar su separación en agosto de 2024 no ha funcionado.

Ambos han luchado con todas sus fuerzas para que su idilio, que comenzó en 2016 tras un flechazo a través de Instagram, funcionase. Ahora, la pareja ha puesto en marcha los trámites de divorcio, después de que él abandonase la vivienda familiar de Milán para instalarse en otra casa cercana.

Alice Campello y Álvaro Morata en una imagen de redes sociales. Instagram

Alice Campello, "genial"

La expareja está afrontando su separación de manera diferente. El delantero se siente tranquilo al haber sido él quien dio el primer paso para emprender caminos separados. Tiene claro que su affaire había llegado a un punto de no retorno.

De Alice, por su parte, se ha comentado que estaría pasándolo muy mal al afrontar este triste desenlace. Pero nada más lejos de la realidad. En su regreso a Madrid, la modelo y empresaria se ha dejado ver de lo más risueña y relajada.

Aunque inicialmente ha intentado no hablar de su vida personal "porque estamos muy bien hoy, no quiero hablar de eso", la italiana ha confesado que está "genial, muy tranquila, que es lo importante".

Sus declaraciones se han producido a la salida de un exclusivo restaurante de la capital, donde se ha dejado ver en compañía de una íntima amiga.

Alice Campello y Álvaro Morata en los Premios GQ 2019. Gtres

Quiere "mucho" a Morata

Y aunque no ha querido confirmar su separación de Morata, tampoco ha desmentido las informaciones surgidas en los últimos días.

No cabe duda alguna de que ambos han iniciado los trámites para formalizar su divorcio. De momento, la relación entre ellos es cordial. Tienen cuatro hijos en común y la prioridad para ellos es el bienestar de sus pequeños.

"Claro, siempre", ha contestado cuando se le ha preguntado si se llevan bien. Asimismo, ha confesado que sigue queriendo "mucho" a Álvaro, que está "de verdad muy tranquila", y que el futbolista continúa siendo un amigo, "muy guapo, y un súper padrazo"

Alice Campello y Álvaro Morata en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio. Gtres

Un romance que nació en Instagram

Morata y Campello se conocieron cuando el jugador, entonces en un momento personal complicado, escribió a la modelo italiana por redes sociales tras verla en una fotografía, convencido de que quería conocerla.

La relación avanzó con rapidez. Poco después comenzaron a vivir juntos y se casaron en 2017 en Venecia. Con su 'sí, quiero' consolidaron un proyecto de vida que, en los últimos años, los ha llevado a mudarse por distintas ciudades europeas siguiendo la carrera del delantero.

Durante casi una década de matrimonio, han formado una familia numerosa con cuatro hijos: los mellizos Alessandro y Leonardo, nacidos en 2018, su tercer hijo, Edoardo, en 2020, y la pequeña Bella, que llegó al mundo en 2023.

Los niños se han convertido en el principal vínculo entre la expareja y en el eje de la relación cordial que ambos aseguran mantener pese a la ruptura.

Alice Campello y Álvaro Morata en Ibiza, en febrero de 2019. Gtres

Las crisis de la pareja

A lo largo del tiempo que han permanecido juntos, la pareja ha atravesado varias crisis. Algunas de ellas expuestas públicamente a través de redes sociales, con cambios en sus perfiles y mensajes que alimentaron los rumores sobre un distanciamiento.

En agosto de 2024 anunciaron por primera vez su separación con comunicados en Instagram. En ellos hablaban de "muchas incomprensiones mal gestionadas" y de una decisión "dolorosa" tras ocho años juntos.

Meses después, contra todo pronóstico, optaron por darse una nueva oportunidad antes de confirmar que esa reconciliación tampoco había logrado recomponer el matrimonio.

La ruptura definitiva se ha cristalizado a comienzos del presente 2026, cuando Morata ha trasladado a un programa de televisión que la relación sentimental ha terminado. Ha puntualizado, además, que no hay terceras personas implicadas y que su intención es preservar el respeto y el cariño por la madre de sus hijos.