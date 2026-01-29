María León, el férreo apoyo de su hermano, Paco, horas antes del estreno de su película: "Es uno de los amores de mi vida"

En una noche marcada por los reencuentros y la emoción compartida, María (41 años) y Paco León (51) volvieron a coincidir alrededor de Aída y vuelta.

Aunque atendieron a la prensa por separado, sus palabras acabaron dibujando un mismo relato: el de dos hermanos que se sostienen, se escuchan y se acompañan, también cuando los focos apuntan en direcciones distintas.

Paco siempre es mucho más discreto con su vida privada y ha sido más reacio a expresarse abiertamente; aun así, EL ESPAÑOL ha hablado con la pareja de hermanos y ha podido sentir en primera persona el apoyo y orgullo que sienten el uno por el otro.

Durante la entrevista, el director de la película se mostró muy nervioso. Este estreno significa muchas cosas para él, desde volver a retroceder en el tiempo hasta sentir cómo el proyecto que marcó su carrera toma forma gracias a su iniciativa cinematográfica. "¡Cómo me han liado!", ha comenzado diciendo a este diario.

Carmen Machi y Paco León en el estreno de 'Aída y vuelta'. Gtres

"Culmina un proceso de dos años que llevamos currando con la tontería", ha comentado el director de la película, haciendo alarde del film, que ha estado protagonizado por todo el reparto que formaba la serie, excepto Ana Polvorosa (38).

Sin embargo, al ser preguntado por volver al pasado y enfrentarse a los fantasmas que tuvo que sufrir tras la cancelación del proyecto, León comentó que ha sido muy complicado volver a meterse en el personaje.

"Fue muy raro. No me salía, me imitaba a mí mismo. Era muy raro, pero también más raro ha sido ponerme a mí de actor, ¿sabes? El personaje 'Paco León actor', eso también ha sido como raro. Pero bonito; yo creo que se entiende ese juego", ha explicado.

Aunque cuando es preguntado por la familia ha evitado la pregunta, sí que ha confirmado que se encuentra feliz y que ahora está centrado en disfrutar.

Esto es lo que ha dicho a la pregunta de cómo gestiona su vida: "Pues como puedo. Disfrutando, intentando disfrutar de todo. Hoy, desde luego, va a ser una noche de mucho disfrute", ha concluido.

Por su parte, su hermana María ha sido menos discreta, ya que ha sido imposible esconder el amor que siente por su hermano. La actriz ha querido recordar dónde estaba ella en aquellos años cuando su hermano comenzó a triunfar en televisión y el apoyo de su familia.

Paco y María León en los Premios Platino. Gtres

EL ESPAÑOL ha compartido una conversación con la hermana de Paco León y, en sus palabras, se puede ver cómo la sevillana tiene un amor especial por su hermano y así es como lo muestra.

¿María, cómo se encuentra?

Muy bien, muy contenta. La verdad que muchas ganas de ver la película, que no la he visto.

¿Y qué le ha ido contando Paco?

Bueno, están muy contentos todos, la verdad. Y ya no Paco, que es el que peor… el más crítico con él mismo y con todo. El resto del equipo, el equipo técnico, los actores, están contentos y eso se ve. Yo creo que han sabido plasmar el corazón que tienen todos los que están ahí dentro de esa película, que no es poco.

María León, sobre su hermano: "Es uno de los amores de mi vida"

María, ¿qué significa para usted su hermano?

Pues es uno de los amores más grandes de mi vida, ¿qué te voy a decir?

Dice que Paco es muy crítico consigo mismo, y usted, ¿es crítica quizá con el trabajo de su hermano o con el de su madre? ¿Se comentan entre ustedes los trabajos?

No, no soy… somos más críticos con nosotros mismos que con el de los demás. La verdad que entre nosotros nos admiramos y nos decimos la verdad, intentamos decirnos siempre lo que opinamos, pero es que normalmente opinamos bien del otro, o sea que no somos muy críticos con el otro.

¿Se acuerda qué estaba haciendo cuando se estrenó la serie Aída?

No me puedo acordar. Pero recuerdo perfectamente la emoción y que era muy pequeña, que yo ya estaba apuntando para ponerme a estudiar, fíjate. No sé si estaba ya incluso con el viaje planeado para venirme a Madrid.

María y Paco León en los Premios Goya 2019. Gtres

O sea, ¿eso fue una muy buena época para usted?

Muy buena época, era muy pequeña. Con esa edad, cuando se tiene esa edad y tan poca conciencia, yo qué sé, cualquier cosa emociona.

¿Alguna vez se sientan -su madre, Paco y usted- y dicen: '¡Jolín, qué suerte hemos tenido!'? Porque entiendo que es trabajo, pero que el primer proyecto que da visibilidad es un golpe de suerte que no todo el mundo consigue. ¿Alguna vez lo comentan?

Todo el rato damos las gracias y mi madre la primera. Es la primera que está todo el tiempo agradecida y evolucionando, y siempre estamos empezando de nuevo.

Nunca creemos que es una cosa que tenga mucha trayectoria, aunque a veces la ves, pero es verdad que cada trabajo y cada cosa que hacemos la hacemos como si fuera el primero. Entonces, todo el tiempo comentamos la suerte que tenemos.

Hay familias artísticas a las que les da por hacer reality shows o documentales. No sé si a ustedes se les ha ocurrido hacer algo los tres, al estilo de Las Berrocal o algo así.

No, yo creo que nosotros tenemos tanta personalidad que no lo soportaría nadie, la verdad.

María León, sobre tener un documental con su familia: "No lo soportaría nadie"

Al margen de la serie de Paco, ¿cómo está usted? ¿En qué momento se encuentra? Cuénteme.

Contenta, muy contenta, muy tranquila, muy bien. Ahora empiezo una serie, la segunda temporada de Furia, con un personaje maravilloso, del que estoy muy feliz, con muchos proyectos más por delante. Muy contenta, muy tranquila y disfrutando de estar bien, que hoy en día parece que es algo fácil, pero no está la cosa.

¿El corazón palpitando fuerte, no?

Muy fuerte siempre, yo siempre. El amor es algo que nos mueve y a mí otra cosa no, pero me alimenta mucho y muy bien.

En su cuenta de Instagram se le ha podido ver besando a su compañera Lucía...

Yo soy una persona que beso mucho.