Elsa Pataky y Chris Hemsworth, un matrimonio sólido que se evita en los 'photocalls' (solo cuando el evento es en España)

Elsa Pataky y Chris Hemsworth en la presentación de Tyler Rake en Berlín. Año 2023. Gtres

El pasado 25 de diciembre, Elsa Pataky (49 años) y Chris Hemsworth (42) celebraron su 15º aniversario como marido y mujer. Un mes más tarde, han viajado juntos a España. Eso sí, sin posar en pareja ante los medios de comunicación.

Es la línea que vienen siguiendo desde hace un tiempo. Si alguno de los dos tiene evento en Madrid, aparece en solitario en el photocall. Si la convocatoria es fuera de nuestras fronteras, sí posan juntos. Incluso, en alguna ocasión, acompañados de sus hijos.

Estrategia o no, es un hecho que en territorio español Elsa Pataky y Chris Hemsworth prefieren separar su vida privada de la imagen pública.

Chris Hemsworth en la presentación de 'Ruta de Escape' en Madrid. Gtres

Así ha vuelto a ocurrir este martes, 27 de enero, cuando el actor australiano ha presentado en la capital su última película, Ruta de Escape, en la que da vida a un ladrón y que verá la luz el próximo 13 de febrero.

El acto ha tenido lugar en el Edificio Metrópolis de Gran Vía, reconvertido en un club de lujo para socios, con siete restaurantes, gimnasio, vinoteca y un hotel boutique de 20 suites.

Hemsworth se ha presentado ante los medios gráficos y un grupo de periodistas después de una intensa ronda de entrevistas. Lo ha hecho solo, pese a que en Madrid también ha estado su mujer, Elsa Pataky.

En un primer momento se creía que el actor australiano había viajado a la capital española sin su esposa. El matrimonio, no obstante, jugaba al despiste.

Elsa Pataky en las calles de Madrid el pasado martes, 27 de enero. Gtres

Pataky sí viajó a Madrid, como mostró el intérprete en un vídeo compartido en sus redes sociales. La actriz madrileña, además, se dejó ver por las calles de la capital. Eso sí, sin Chris.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, en ningún momento salieron juntos del hotel. Si bien Chris revelaba en sus stories de Instagram que en Madrid le acompañaba su esposa, prefirieron no mostrarse en pareja ante los medios de comunicación.

Una de las razones que les ha traído a Madrid, al margen de la presentación de la película de Hemsworth, era un compromiso profesional, precisamente con quienes gestionan el Edificio Metrópolis.

El matrimonio, según conoce este medio, estrenó las nuevas habitaciones de dicho espacio, en el que se alojaron durante tres noches. Desde una de ellas, precisamente, se dejaron ver juntos, cómplices y sonrientes en el vídeo que publicó el actor. Más allá de las redes sociales, ni una foto juntos.

Una suerte de táctica que demuestra que si bien tienen un matrimonio sólido, los actos en Madrid quedan reservados para el protagonista del momento. En este último caso, Chris Hemsworth.

Este pudor patrio contrasta con la soltura con la que posan cuando el evento tiene lugar fuera de España. En estrenos internacionales, la pareja vuelve a desplegar su versión más hollywoodiense: sonrisas cómplices, abrazos y en ocasiones, apariciones familiares con sus tres hijos, India (13) y los mellizos Tristán (11) y Sasha (11).

Elsa Pataky y Chris Hemsworth en el Festival de Cine de Cannes 2024. Gtres

Ocurrió, por ejemplo, en el estreno de Sin Límites en julio de 2025, en Londres. También en la première de Thor: Love and Thunder en Sídney, donde Pataky y Hemsworth posaron juntos y permitieron que los mellizos Sasha y Tristán pisaran por primera vez una alfombra roja

Más recientemente, en la premiere de Furiosa: A Mad Max Saga, el matrimonio volvió a acaparar titulares al aparecer con sus hijos, reforzando la imagen de familia unida y perfectamente coordinada frente a las cámaras.

En España, donde Elsa conserva su casa, sus amigos y una vida previa a Hollywood, el matrimonio blinda aún más su intimidad. Dependiendo del momento, la intérprete, incluso, viaja sola.

"Suelo hacerlo yo sola. Y disfruto mucho. Sí que vine hace poco cuando estuve trabajando aquí con mis hijos. En verano siempre suelo aprovechar para que vengan y pasemos dos o tres semanas juntos", comentó el pasado septiembre en un evento de Biotherm en Madrid, donde se presentó como embajadora de marca.

Elsa Pataky en un acto en Madrid el pasado septiembre. Gtres

Fuera de nuestras fronteras, la estrategia que sigue el matrimonio es otra. El foco se centra en el fenómeno Hemsworth y en el glamour de la pareja como representación de un estilo de vida aspiracional: surf, naturaleza, familia numerosa y romance de alfombra roja.

En este contexto, Elsa Pataky no es la actriz madrileña que regresa a casa, sino la famosa intérprete española que además, es compañera de vida de una superestrella.

15 años de matrimonio

Pese a que sus apariciones en solitario ha desatado rumores de ruptura, lo cierto es que Chris Hemsworth y Elsa Pataky tienen un matrimonio estable.

El pasado 25 de diciembre, coincidiendo con el día de Navidad, celebraron 15 años como marido y mujer.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth se dieron el 'sí, quiero' por sorpresa durante unas vacaciones familiares. El enlace tuvo lugar en la isla de Sumba, ubicada al este de Bali, donde todos estaban alojados en el resort de lujo Nihi Simba.

Aunque insistieron en que la boda fue improvisada, siempre llamó la atención que Pataky luciera un diseño nupcial de Giorgio Armani. Además, en la exclusiva publicada entonces por la revista ¡HOLA!, la actriz posó sola.

¿Jugaban al despiste? ¿Ya había entonces una estrategia de separar su vida privada de la imagen pública cuando se trata de medios españoles?