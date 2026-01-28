Pedro Sánchez presume de su capricho de lujo suizo: el exclusivo reloj Longines que acapara todas las miradas

Pedro Sánchez luce un reloj de la firma suiza Longines en las redes sociales. Montaje de EL ESPAÑOL.

Que un mandatario lleve ropa o calzado de diseño, o un complemento de lujo, es algo cada vez más habitual. No por ello deja de llamar la atención que Pedro Sánchez (53) se haya dejado ver con un reloj de alta gama en su última aparición pública.

Hace apenas unas horas, el presidente del Gobierno ha compartido un vídeo en las redes sociales. En él ha arremetido contra el Partido Popular por haber "votado en contra de más de 10 millones de pensionistas". Los acusa de tomar como "rehenes" a los jubilados al votar en contra de la subida de sus pensiones. Y ha anunciado que "seguirá trabajando para proteger la dignidad de nuestros mayores" y aumentar las prestaciones.

En este caso, más allá de su vigoroso discurso, ha resultado imposible no reparar en el 'peluco' que lleva en su muñeca izquierda. No es una pieza cualquiera. Lo que lleva para echar un vistazo al avance de los minutos y horas es un Longines Présence. Un reloj de manufactura suiza. Elegante, sobrio, atemporal. Y fuera de catálogo.

Pedro Sánchez, en una imagen de su cuenta de Instagram. @sanchezcastejon

Un reloj "fuera de colección"

"Es un modelo de hace años y que ya no está en colección", dicen a EL ESPAÑOL desde la firma Longines. Se trata de un reloj de pulsera mecánico automático para hombre de frecuencia intermedia (25.200 oscilaciones por hora), reserva de marcha de 65 horas y un diámetro de unos 38,5 m.

Su esfera blanca cuenta con índices romanos, cristal de zafiro y una clásica correa de piel de cocodrilo negra. Son, sin duda alguna, las señas de identidad claves del modelo.

Un reloj que, a día de hoy, solo es posible adquirir en plataformas de segunda mano, ya que ya no se produce ni se distribuye de manera oficial por el fabricante.

Este detalle, por cierto, convierte al reloj de Pedro Sánchez en el candidato perfecto a convertirse en objeto de deseo para coleccionistas y amantes del estilo y lo vintage. Ya se sabe: lo que se deja de fabricar pasa a ser, casi de inmediato, una pieza de culto.

El reloj que lleva Pedro Sánchez es un Longines Présence. Longines.

Valorado en unos 1.600 euros

Longines, casa fundada en 1832 en Saint-Imier, Suiza, es una marca de prestigio relojero con casi dos siglos de historia. En la actualidad pertenece al grupo Swatch.

La firma es conocida a nivel internacional por su logotipo del reloj de arena alado, registrado en 1889, considerado uno de los emblemas más antiguos aún en uso continuo en la industria relojera.

A lo largo de su historia se ha especializado en relojes de precisión y en cronometraje deportivo, especialmente en hípica, deportes de motor y grandes eventos internacionales.

La colección Présence se posiciona en el segmento de lujo. Pero no está, ni mucho menos, en el lugar más inaccesible. Se encuentra en la gama asequible/premium. Es caro, sí. Pero con un poco de esfuerzo y buenas dosis de capacidad de ahorro podría adquirirlo cualquier simple mortal.

Según los expertos del sector, este tipo de reloj es ideal para personas que buscan elegancia, un toque gentleman y, a la vez, son amantes de la calidad y la precisión. Un combo perfecto: bueno, bonito, y no escandalosamente costoso.

En lo que respecta a su precio en el mercado, este puede oscilar bastante, en función de sus condiciones de mantenimiento y sus prestaciones. Tal y como apunta un profesional relojero a EL ESPAÑOL, al tratarse de un reloj automático, "su valor actual sería de 1.600 euros".

Sus gafas de Christian Dior

No es la primera vez que lo utiliza. Ya lo llevó consigo a la cumbre de la OTAN en La Haya, en junio de 2025. Entonces, captó la atención de la prensa no solo por su postura política frente al gasto en Defensa. También por el distinguido detalle estilístico de su muñeca.

Meses atrás, y una vez más, el gusto del presidente por las piezas de lujo copó titulares. El pasado mes de octubre estrenó unas flamantes monturas de Christian Dior ante la comisión del Senado que investiga el caso Koldo. Y todas las pupilas se fijaron en su nueva adquisición. Con ella se apuntaba a la tendencia más in de la moda. Al menos, en materia de armazones.

Entonces llevó unas gafas de ver de cerca de la histórica Maison, fundada en 1946. Ni mucho menos fue un detalle baladí. Muchos especialistas, -entre ellos la experta en comunicación visual Patrycia Centeno-, interpretaron que con su modelo de lentes ocultaba un 'algo más'. Un deseo de "transmitir atención, interés, dedicación, eficiencia y rigor".

Y es que, de un tiempo a esta parte, lo de ir únicamente con look ejecutivo parece no ser suficiente para los números uno y líderes políticos de todo el mundo.

En esta era, en la que impera la cultura visual, donde la imagen personal ha dejado de ser una cuestión de vanidad, y en la que la manera de vestir está intrínsecamente ligada a la marca personal, es un requisito sine qua non poner especial atención a todas y cada una de las prendas que componen un outfit.

Pedro Sánchez, el 30 de octubre de 2025, durante su comparecencia ante la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado. EFE

Los políticos, en boga

Si no, que se lo digan a Emmanuel Macron (48 años). El presidente de Francia ha sido el centro de atención de los medios internacionales desde que apareciera, el pasado 16 de enero, en el Palacio del Elíseo, en París, con unas gafas de sol estilo aviador.

Sus gafas, que parecían inspiradas en el personaje de Maverick de Tom Cruise (63) en Top Gun, lo han ayudado a camuflar una afección ocular. También le han dado un empujón extra a su ya de por sí atractivo aspecto.

Bien es cierto que presenta desde hace días una hemorragia subconjuntival, lo que hace que uno de sus glóbulos luzcan completamente enrojecidos. Pero la ocasión le ha servido para sacar provecho del percance.

El líder galo no solo ha hecho bromas con su atuendo. Ha dicho que el suyo era l'oeil du tigre -o "el ojo del tigre"-, en referencia a la mítica canción de la banda Survivor que puso banda sonora a la película Rocky III en 1982. Además, ha proyectado un mensaje de "masculinidad y rebeldía", tal y como aseguraron varios expertos a EL ESPAÑOL.

Ahora es el reloj de Pedro Sánchez el que roba miradas. No hace falta ser un entendido en personal branding para percatarse de que su dispositivo portátil de luxe, con correa de reptil, lo ayudan a verse, como dirían los estilistas, classy a más no poder.

Todo ello dentro de lo que se conoce como el lujo silencioso. Ese que da preferencia a la calidad por encima de logos visibles y afanes absurdos de querer aparentar.

Pedro Sánchez, durante su carrera matinal en La Moncloa. La Moncloa.

Su reloj deportivo

Cabe recordar que Pedro Sánchez tiene otro modelo de reloj más de andar por casa. Si su Longines le sirve para completar su vestimenta cuando va formal, -de traje de chaqueta-, su diseño low cost lo utiliza en ocasiones más informales.

Es el caso de su Garmin Forerunner 920XT, reloj diseñado para el entrenamiento de alto nivel con el que ha sido fotografiado en sus paseos matinales en La Moncloa.

En 2019 se le pudo ver a vistiendo ropa técnica, con unas zapatillas Asics y su reloj de factoría estadounidense, valorado en unos 150 euros.

Su reloj deportivo, creado para quienes practican triatlón y deportes de alto rendimiento, está equipado con todo lo necesario para obtener información en tiempo real, tanto del entorno como de las condiciones físicas.

Cuenta con GPS multideporte, cálculo del VO2 máximo, control de la actividad diaria y funciones de conectividad inteligente. Además, incorpora métricas específicas para la práctica de la natación, tiene temporizadores avanzados y un completo sistema de análisis de la dinámica de carrera.

Hasta la fecha, no hay constancia de que Pedro Sánchez use otros ejemplares, además de su reloj deportivo y su refinado Longines. Un diseño que ha enamorado a otras personalidades de calibre celebrity, como las actrices Jennifer Lawrence (35) y Kate Winslet (50).

También tiene uno Henry Cavill (42), el popular actor británico que ha dado vida a Superman, quien se incorporó como embajador de la marca en 2025.

Qué mejor modelo a seguir que quien encarna a un superhéroe. Alguien que representa a las mil maravillas la filosofía de la firma y que confía plenamente en sus valores. "La elegancia es una actitud", dice la aclamada estrella de Hollywood. Pues Sánchez ha tomado buena nota.