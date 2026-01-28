Jedet gana el juicio al productor al que acusó de agresión sexual durante los Premios Feroz 2023: "Denunciar no es sencillo"

La actriz Jedet en una de sus últimas apariciones públicas. Gtres

La actriz Jedet (33 años) ha ganado el juicio al productor al que acusó de agresión sexual durante la gala de los Premios Feroz de 2023.

La propia intérprete ha compartido la grata noticia a través de un extenso post en su perfil de Instagram este miércoles, 28 de enero.

"Hoy, después de tres años, una sentencia judicial pone fin a un proceso que ha marcado profundamente mi vida. Después de tres años, he ganado el juicio por agresión sexual y vejaciones injustas contra la persona a la que denuncié", comienza el escrito publicado por Carmen Jedet.

El Juzgado de lo Penal nº 7 de Zaragoza, tal y como ella misma ha revelado, ha dictado sentencia condenatoria, dando por probados los hechos ocurridos la madrugada del 29 de enero de 2023, tras la gala de los Premios Feroz.

Jedet pone fin ahora a uno de los episodios más duros de su vida. Así, la actriz de la serie Veneno ha aprovechado el comunicado para expresar cómo ha vivido este delicado trance.

"Durante todo este tiempo he respetado los tiempos de la justicia y he sostenido un proceso largo, duro y profundamente desgastante", ha confesado la catalana.

Y ha añadido: "No ha sido fácil. Estos tres años han tenido un impacto real en mi salud mental, en mi trabajo y en mi vida personal. Ha sido una carga constante, una herida abierta que me acompañaba a todas partes".

Tal y como la propia Jedet ha manifestado en su perfil de Instagram, su victoria es compartida: "Empatizo profundamente con el por qué muchas mujeres deciden no denunciar: porque los procesos son largos, complejos y porque una tiene que revivir una y otra vez lo sucedido. Porque denunciar también tiene un precio".

Jedet en la alfombra roja de los 39 Premios Goya.

Y subraya: "Aun así, hoy tengo claro que hacerlo fue necesario. No podemos permitir que quienes cometen delitos contra nosotras queden impunes. Denunciar no es sencillo, pero es una forma de protegernos entre todas y de poner límites donde durante demasiado tiempo no los ha habido".

Carmen Jedet ha puesto el broche final a su comunicado animando a todas aquellas mujeres que han atravesado una situación similar a dar un paso al frente.

"Quiero animar a las mujeres de la industria cultural y audiovisual a que alcen la voz ante cualquier situación de abuso o de sobrepaso. Sé que no soy la única y que hay compañeras que han vivido situaciones similares. Y aunque cada una tiene su tiempo y su proceso, es importante que entendamos que no estamos solas y que nuestras experiencias importan", finaliza el extenso escrito publicado por la artista este día 28 de enero.

Las reacciones al post de Jedet no han tardado en aparecer. Así, numerosos rostros reconocidos han mostrado su enhorabuena a la actriz tras ganar su reciente victoria.

Jedet en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz. Gtres

"Qué campeona, mi amor. Estoy orgullosa de ti", ha escrito Aba Díaz (26). "Te quiero, mi amor. La verdad solo tiene un camino", ha escrito Danna Garrido, una de las más íntimas amigas de la artista.

Tras la gala de los Premios Feroz 2023 en Zaragoza, durante la fiesta posterior, la actriz y cantante denunció haber sufrido una agresión sexual. Así, afirmó que un productor cinematográfico y otra persona le realizaron tocamientos no consentidos y mostró un comportamiento de acoso.

Se presentaron también otras denuncias por hechos similares en esa misma fiesta.

En los días siguientes, Jedet rompió su silencio a través de redes sociales y declaraciones públicas, describiendo lo vivido como "días difíciles", agradeciendo el apoyo y expresando su deseo de que su denuncia sirviera para que otras víctimas se sintieran animadas a hablar

Jedet en una foto de archivo. EUROPA PRESS

Tres años después de los hechos, la Justicia ha dictado sentencia dando por probados los hechos denunciados por Jedet, reconociendo la agresión sexual que sufrió en la madrugada del 29 de enero de 2023.