Isabel Sartorius, expareja del rey Felipe VI, ingresada en un centro psiquiátrico: "Padece un síndrome de difícil diagnóstico"

Isabel Sartorius (61 años) atraviesa un momento delicado. La mujer que fuera primera novia conocida del rey Felipe VI (57) se encuentra ingresada en un centro de salud mental de Madrid.

La dolencia que padece no es reciente. Se trataría, según lo asegurado, de una enfermedad por la que debe recibir tratamiento médico de manera periódica.

Según ha explicado La Razón, Isabel "está poniendo todo de su parte" para curarse de su afección. "Es un síndrome de difícil diagnóstico. Las enfermedades mentales, hoy en día, son un mal mayor que destruyen el equilibrio de muchas familias", cuenta una fuente al citado medio.

Isabel Sartorius fue la mujer con la que se le ha relacionado en los últimos años. Gtres

Está "bien atendida"

La noticia de su ingreso ha salido a la luz este pasado martes, 27 de enero y EL ESPAÑOL ha confirmado la información. Isabel Sartorius está recibiendo tratamiento de forma intermitente en una residencia clínica de la capital.

De su estado actual se conoce que "está bien atendida y bien cuidada", tal y como explicaron en el plató de Y ahora Sonsoles, de Antena 3. En su caso, "su red familiar está muy pendiente de ella" y la cuidan y asesoran en todo momento.

Actualmente se encuentra ingresada en régimen abierto, lo que permite entradas y salidas al centro. "Ella entra y sale de esa residencia en la que está viviendo. Además, está viviendo desde hace tiempo", han explicado desde el programa que presenta Sonsoles Ónnega (48).

Se trata de una modalidad de hospitalización poco restrictiva que prioriza la autonomía del paciente y la reinserción social para mantener el vínculo con su entorno.

Este tipo de régimen lo suelen disfrutar quienes presentan buena evolución clínica, con el fin de que realicen actividades fuera del centro bajo ciertas condiciones.

"Eso sí, siempre que sale de la residencia lo hace acompañada, porque a veces se olvida de las cosas y puede perderse", ha detallado la periodista Amparo de la Gama hace unos días.

La periodista y colaboradora Paloma García-Pelayo ha advertido que Isabel Sartorius "pasa por un proceso complicado a largo plazo".

La socialité, que lleva tiempo alejada del foco mediático, está recibiendo los cuidados y los apoyos necesarios para paliar su enfermedad.

Isabel Sartorius en imagen de archivo Gtres

Su 61 cumpleaños

En este sentido, Nora de Liechtenstein (75), madrastra de Isabel Sartorius (contrajo matrimonio en 1988 con su padre, Vicente Sartorius y Cabeza de Vaca, marqués de Mariño), está siendo una de las personas claves en su recuperación.

Desde hace años, la princesa de la Casa de Liechtenstein es su mayor apoyo. La persona que vela de manera constante por su bienestar diario. Quien está pendiente de ella en todo momento.

Cabe recordar que Sartorius cumplió 61 años el pasado 20 de enero. Una fecha que celebró rodeada de su círculo íntimo. El festejo, al que solo asistieron las personas más allegadas a ella.

Según ha trascendido, Sartorius celebró su aniversario con una comida familiar en el domicilio de Nora de Liechtenstein, que fue segunda mujer de su padre.

El encuentro estuvo marcado por una ausencia importante: la de su hija, Mencía Fitz-James Stuart, que actualmente en Londres.

Aunque, a día de hoy, Isabel Sartorius reside en un centro sanitario en Madrid, ese día pudo salir acompañada para compartir unas horas con sus seres queridos más próximos.

Isabel Sartorius y César Alierta en un montaje.

Las personas de su entorno aseguran que su salud tanto física como mental se vio agravada por la muerte de quien fue su pareja, hace ya dos años.

César Alierta, expresidente de Telefónica y una figura fundamental en la vida de Isabel, falleció a los 78 años el 10 de enero de 2024. Aquello supuso un duro varapalo para Isabel Sartorius, quien había mantenido una relación sentimental con él en el pasado.

La pareja compartió tres años de discreta relación. Rompieron a finales del año 2020, pero la noticia se supo meses después, en febrero de 2021.

A pesar de la separación, y de los 20 años de diferencia de edad que los separaban, ella se mantuvo presente en los últimos años de la vida del empresario aragonés.

Así, de ser pareja pasaron a ser grandes amigos y confidentes. A Isabel le costó recuperarse anímicamente tras su muerte.

Felipe VI, cuando aún era príncipe, junto a Isabel Sartorius.

Su relación con Felipe VI

Como todo el mundo sabe, Isabel Sartorius se hizo conocida por ser el primer gran amor del actual rey Felipe VI, con el que mantuvo un noviazgo de juventud... cuando este era príncipe de Asturias.

Isabel, hija de Vicente Sartorius, IV marqués de Mariño, y de Isabel Zorraquín, conoció al entonces Heredero al Trono en la primavera de 1989, cuando un amigo en común los presentó en una cena.

Poco después salieron juntos a la discoteca Joy Eslava en Madrid y, según la propia Sartorius, fue un "flechazo". "Esa misma noche comencé a quererle", escribiría Sartorius en su libro autobiográfico, Por ti lo haría mil veces.

La relación saltó a la luz pública en verano de 1989, cuando la revista ¡HOLA! publicó fotografías de ambos muy cariñosos a bordo de una embarcación en Palma de Mallorca.

En esas imágenes, que dieron la vuelta al mundo, aparecían el entonces príncipe Felipe, de 21 años, y Isabel, de 24, disfrutando de una jornada de sol y mar en compañía de un grupo de amigos. El romance entre Felipe y Sartorius duró aproximadamente dos años. Terminó en verano de 1991.

En los últimos años, Isabel Sartorius se ha mantenido retirada del foco mediático. En octubre de 2015 creó, en calidad de socia fundadora, un proyecto como coach: el Gabinete de Coaching Emocional. Las escasas veces que ha aparecido ante las cámaras ha sido para promocionar su libro autobiográfico o para asistir a un encuentro privado.