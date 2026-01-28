Entramos en el ático en el que vive Alba Flores (39 años) de alquiler en Madrid: gran biblioteca y decoración nórdica

Alba Flores (39 años) se ha convertido en la última invitada de Lo de Évole, el programa que Jordi Évole (51) presenta cada domingo por la noche en laSexta.

Frente al presentador, la actriz se ha sincerado sobre sus problemas con las adicciones, su expareja e incluso abordó el tema del dinero. "No vivimos de las rentas, trabajamos como unas cabronas", confesó Alba.

La sincera charla, cabe apuntar, ha tenido lugar en el impresionante ático en el que vive de alquiler la intérprete desde hace unos meses. Una residencia que ha permitido conocer más de cerca gracias a su reciente entrevista con Jordi Évole.

Alba Flores, en 'Lo de Évole'. LaSexta.

Situado cerca de Madrid Río, el piso de alquiler donde habita Flores -sin propiedades a su nombre- encaja a la perfección con la filosofía vital que ha defendido siempre públicamente: sobriedad y trabajo duro.

Lo más llamativo del apartamento, sin lugar a dudas, es su luminosidad y amplitud. El ático destaca por sus techos altos y grandes ventanales que inundan las estancias de luz natural, algo que la actriz ha aprovechado para crear un ambiente abierto, acogedor y versátil.

El salón, según ha demostrado en su reciente charla con Jordi Évole, es el corazón del piso. Además, el espacio más comentado por quienes han visto fragmentos del interior.

Una de las estancias de la casa de lFlores. Atresmedia

Cuenta con una gran biblioteca con estanterías que alcanzan casi el techo, llena de libros, guiones y objetos con valor emocional, evidencia de que en este hogar la cultura y la lectura ocupan un papel central.

La decoración general del ático responde a una estética nórdica mezclada con toques cálidos y materiales naturales, una tendencia que en los últimos años ha conquistado a muchos por su equilibrio entre funcionalidad y estilo.

En el impresionante ático de Alba Flores, así, predominan los colores suaves, las maderas claras y los textiles acogedores, que aportan serenidad sin renunciar a la personalidad.

La cocina de la casa de Alba Flores en Arganzuela. Atresmedia

Otro de los espacios que más ha llamado la atención en la vivienda es la cocina. Aquí, los tonos rojizos, marrones y detalles como vigas de madera o una puerta de cristal con marco oscuro acentúan su carácter.

El diseño no renuncia al confort, pero sí apuesta por una cierta audacia estética, buscando el equilibrio entre lo funcional y lo visualmente sugerente.

A diferencia de muchas casas de rostros conocidos que se muestran como escaparates de lujo, el ático de Alba Flores dice mucho más de un estilo de vida que de un estatus social.

No hay excesos y la historia y la libertad estética son premiados en cada uno de los rincones.

Tampoco hay que pasar por alto el barrio en el que se encuentra ubicado el ático en el que vive la sobrina de Lolita Flores (67).

Una familia descansa en una de las zonas de la playa de Madrid Río. A. Pérez Meca Europa Press

Arganzuela, con su mezcla de zonas verdes, espacios culturales y vida cotidiana sin demasiado ruido, se presenta como el lugar perfecto para este tipo de hogar.

Se considera, de hecho, uno de los distritos más codiciados de Madrid por aquellos que buscan calidad de vida sin renunciar a lo urbano. Además de su cercanía con Madrid Río, destaca por la presencia de polos culturales como Matadero.