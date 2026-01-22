Miguel Ángel Silvestre refuerza su faceta como empresario y se vincula a una nueva sociedad enfocada al sector turístico

A sus espaldas carga con importantes proyectos en la pequeña pantalla. Entre ellos, principalmente, destacan Velvet, Sense8 o Sky Rojo.

También atesora cerca cinco millones de seguidores en Instagram, lo que corrobora que es una de las personas con mayor impacto de nuestro país.

Ahora, Miguel Ángel Silvestre (43 años) se encuentra a escasas semanas del estreno de La Fiera, su última película, que verá la luz el próximo 6 de febrero.

Miguel Ángel Silvestre, en una imagen de Shutterstock.

Cierto es que el mundo de la interpretación ocupa buena parte del tiempo del actor. No obstante, en medio de los últimos preparativos antes de que la cinta vea la luz, Silvestre ha dado un paso más en el sector empresarial.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL a través de la plataforma especializada Axesor, el valenciano se ha vinculado a Precious Sun Trade, una sociedad limitada dedicada al sector inmobiliario y turístico.

El pasado mes de octubre, el Boletín Oficial del Estado publicó que la compañía había experimentado una reestructuración. Miguel Ángel, así, se ha convertido ahora en el administrador y socio único de la empresa tras el cese del anterior dirigente.

Cabe matizar que Precious Sun Trade fue constituida en febrero de 2023. Así, el intérprete no ha creado la sociedad desde cero. Eso sí, ahora es el único responsable de ella.

Tal y como recoge la plataforma Axesor, el objeto social reside en "el alquiler de habitaciones con contratos de explotación y gestión y alquiler de apartamentos turísticos. Además, en actividades inmobiliarias y la compra, venta e intermediación de fincas rústicas y urbanas".

Miguel Ángel Silvestre, en la Fashion Week de Milan en septiembre de 2025. Gtres

La empresa ha fijado su nuevo domicilio social en una calle ubicada en el distrito madrileño de Ciudad Lineal.

Lejos de tratarse de un proyecto aislado, Precious Sun Trade SL forma parte de una estructura empresarial más amplia vinculada directamente a Miguel Ángel Silvestre.

Así lo refleja el mapa de vinculaciones societarias de DatosCIF, donde el actor aparece conectado a otras dos sociedades mercantiles, llamadas Tres Gotas de Mar SL y Silvestremas SL.

La primera de ellas fue constituida en el año 2021 y tiene su objeto en la promoción inmobiliaria. Nunca ha presentado cuentas y está relacionada, tanto por órgano social como por domicilio, con la segunda de las sociedades en las que figura como administrador único.

Esta última fue creada en el año 2007. En un primer momento, estaba centrada en "la gestión de derechos de imagen y en la intermediación de bienes inmuebles".

Al tiempo, tal y como publicó la revista Semana hace unos meses, evolucionó hacia una estructura de holding, lo que ha hecho que Silvestre pueda invertir en otras empresas y diversificar sus ingresos, tal y como ha demostrado con su última vinculación empresarial.

Silvestremas SL se encuentra activa a día de hoy. De hecho, presentó el pasado mes de septiembre el ejercicio de cuentas correspondiente al año 2024.

Paco Roncero, Miguel Ángel Silvestre, Álex González, Marcos Llorente y Griezmann estuvieron desde la apertura de Rhudo, hasta que se desvincularon del restaurante hace un año.

Anteriormente, tanto su padre, Miguel Ángel Silvestre Vara, como su hermana, María Silvestre Rambla, formaban parte de esta sociedad limitada. En los últimos años, sin embargo, ambos se han desvinculado del entramado empresarial del actor.

Su vinculación con el mundo hostelero

En enero de 2024, se estrenaba en Madrid el que prometía ser uno de los restaurantes más aclamados de la jet set. Los actores Álex González (45) y Miguel Ángel Silvestre, los futbolistas Marcos Llorente (30) y Antoine Griezmann (34) junto al chef Paco Roncero (57), pretendían hacer de Rhudo el nuevo local de moda de la capital madrileña.

Sin embargo, los planes acabaron viéndose truncados pasado un tiempo. El restaurante se ha transformado recientemente en una discoteca para sobrevivir. Así, a excepción de Roncero, los famosos han optado por quedar en un segundo plano, desvinculándose del proyecto.

El plano sentimental

Miguel Ángel Silvestre refuerza ahora su faceta como empresario. Además, se encuentra centrado en el mundo de la interpretación. Y es que, en lo que respecta al plano sentimental, el actor no tiene pareja formal a día de hoy.

Rebeca Toribio y Miguel Ángel Silvestre, en Granada en febrero de 2025. Gtres

El pasado mes de junio, Rebeca Toribio anunció su ruptura con Silvestre. "Miguel Ángel y yo llevamos un tiempo separados. Pero ante todo somos una familia y pido respeto para ambos", escribió entonces la joven a través de un story de Instagram.