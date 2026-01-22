Así es la impresionante casa de Roberto Leal (46 años) en Las Rozas: 900 metros cuadrados y valorada en 2 millones de euros

Roberto Leal (46 años) convierte en oro todo lo que toca. Desde que en el año 2017 diera el salto a la televisión nacional como conductor de Operación Triunfo, el andaluz no ha parado de cosechar éxito tras éxito.

A lo largo de estos casi 10 años, Leal ha probado suerte en distintos programas de la pequeña pantalla. Entre ellos destaca Pasapalabra, formato de Antena 3 en el que se encuentra al frente desde 2020.

En esta especie de suma y sigue, Roberto Leal acaba de aventurarse en un nuevo proyecto televisivo. El pasado 7 de enero, se estrenó en la citada cadena Nos vamos de madre, un programa que comparte con su progenitora, Mercedes Guillén.

Roberto Leal y su madre Mercedes Guillén en el Atresplayer Day. Gtres

El formato se emite cada miércoles, a las 23:00, dos horas después de que finalice Pasapalabra. Aunque apenas lleva dos entregas -este mismo día 21 verá la luz la tercera-, el programa ha cosechado una media de 900.000 espectadores únicos.

Leal, así, confirma su innegable éxito profesional. Una serie de triunfos que lo han llevado a amasar propiedades de ensueño a lo largo de este último tiempo. Entre ellas destaca sobre todo su vivienda en Las Rozas.

Roberto y su mujer, Sara Rubio, adquirieron allá por 2023 la suerte de casa, tal y como informó en aquel entonces la revista Semana. Una residencia por la que pagaron cerca de dos millones de euros.

La zona no era algo desconocido para él. Leal y Rubio, cabe recordar, ya poseían una vivienda anteriormente en la localidad madrileña.

La casa de Roberto Leal en Las Rozas de Madrid. Gtres

El chalet presenta 969 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 2.595.

La vivienda ha sufrido una serie de cambios durante estos años. A día de hoy, consta de dos plantas en las que se encuentran cinco dormitorios, seis baños, piscina y gimnasio privado. Además, cuenta con un amplio jardín y trastero.

El conductor de Pasapalabra, a través de sus redes sociales, ha demostrado ser todo un apasionado del arte, puesto que los cuadros dominan la decoración de las paredes.

También tienen especial protagonismo Lola y Leo, los hijos de Roberto Leal y Sara Rubio. Así, los pequeños cuentan con su propia sala de juguetes, donde se encuentra una librería.

Antes de mudarse a esta casa, Roberto Leal vivía en otro piso en Madrid. Allí, de hecho, se encontraba el mítico sofá rojo desde el que el presentador hizo una de las galas en directo de Operación Triunfo cuando empezó la pandemia del Covid.

No es solo su impresionante propiedad en Las Rozas el único ejemplo del gran triunfo de Roberto Leal fuera de la pequeña pantalla.

Desde el año 2010, el presentador andaluz figura como socio y administrador único en Hispalaria Inversiones, una sociedad dedicada principalmente a la producción audiovisual, gestión de campañas publicitarias y formación cultural.

En un primer momento, recibió el nombre de Visualmedia SL. No fue hasta 2019 cuando se le designó su nombre actual. Y es que Leal actúa en la sociedad a través de su agencia Blond Loyal, la productora del sevillano desde hace más de seis años ya.

Roberto Leal, en una imagen de archivo.

Según ha comprobado EL ESPAÑOL, la sociedad se mantiene en activo aún a día de hoy. De hecho, unos meses atrás presentó el ejercicio de cuentas correspondiente al año 2024.

Roberto Leal, el hombre del momento que arrasa dentro y fuera de la televisión.