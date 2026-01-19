De Paloma Cuevas a Jorge Cadaval: los famosos muestran su apoyo a las víctimas del accidente de tren en Adamuz

Paloma Cuevas y Jorge Cadaval en un montaje de JALEOS. Gtres

La tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz (Córdoba) este pasado domingo, 18 de enero, ha sacudido al país en las últimas horas.

Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga a las 18:40 horas de la tarde de este domingo con destino a Puerta de Atocha con 317 personas a bordo, ha descarrilado sus tres últimos vagones a las 19:39 horas.

Acto seguido, ha invadido la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también ha descarrilado.

El accidente, que se ha cobrado la vida, de momento, de 39 personas y ha dejado numerosos heridos, ha generado una oleada de consternación y solidaridad que ha trascendido más allá de la actualidad informativa.

Desde las primeras horas tras conocerse la noticia, el dolor y el apoyo a las víctimas y a sus familias se han multiplicado, también en el ámbito público y mediático.

Numerosos rostros conocidos han querido sumarse a ese mensaje de cercanía y apoyo a través de sus redes sociales.

Figuras como Samantha Vallejo-Nágera (56 años), Paloma Cuevas (53) o Tamara Gorro (39) han compartido mensajes de ánimo, condolencias y palabras dirigidas a los afectados, mostrando su apoyo por lo ocurrido y trasladando su cariño a quienes atraviesan uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

Más allá de las palabras, algunas de estas personalidades también han utilizado sus plataformas para difundir información útil y recursos de ayuda, compartiendo iniciativas solidarias, teléfonos de atención o llamamientos a la colaboración ciudadana.

