B Jones desvela que padece un cáncer linfático: "La palabra es fea y suena a muerte, pero también puede ser vida"

La DJ española B Jones (42 años), una de las grandes referencias de la escena electrónica, ha comunicado que padece un cáncer linfático. Lo ha hecho a través de un vídeo publicado en sus redes sociales desde la cama del hospital, donde se encuentra ingresada desde principios de enero.

A comienzos de año ya anunció que le habían encontrado un tumor en la médula pero, según sus propias palabras, "no tenía pinta de ser maligno".

Tras numerosas pruebas y exámenes, el equipo médico que la está tratando ha confirmado, por medio de una biopsia, que B Jones tiene un cáncer en la sangre.

"Probablemente este sea uno de los vídeos más difíciles que he hecho en mi vida, pero también quiero que sea un vídeo inspirador. Como sabéis, me hice una biopsia y todo parecía que era un tumor benigno, pero está esta palabra: tengo cáncer", ha explicado sin poder evitar emocionarse.

"Es un cáncer linfático que voy a superar, cien por cien. Después de la biopsia y la operación del cuello, voy a empezar una quimioterapia pero vosotros sabéis que yo soy fuerte y que puedo con ello", ha dicho a sus miles de seguidores.

Pese al diagnóstico, la artista ha dejado claro que piensa seguir ligada a la música y a sus proyectos. Ha pedido a sus seguidores que sigan bailando sus temas “por ella” mientras se recupera, con la promesa de volver pronto a los escenarios para reencontrarse con el público.

"Tengo ya mucha música hecha. Quiero que la bailéis y la disfrutéis hasta el día que yo pueda volver a estar allí con vosotros en la cabina. No quiero que os preocupéis por mí porque todo va a estar bien. Vamos a hacer de esto una experiencia inspiradora para toda la gente que desgraciadamente ahora está pasando por un cáncer. La palabra es fea y suena a muerte pero no, también puede ser vida. Puede ser lucha y la lucha te hace crecer. Tengo un cáncer sí pero también tengo muchas ganas de vivir".

La artista se ha comprometido a estar en Tomorrowland, el macrofestival belga de música electrónica, este verano. "Os prometo que me vais a ver ahí brillando y celebrando algo muy importante en la vida que es la positividad. Rendirse no es una opción. La vida es maravillosa".

La noticia ha causado un gran impacto en el mundo de la música electrónica y se han sucedido las muestras de cariño y los mensajes de ánimo que han llegado de todas las partes del mundo.

B Jones es una de las DJs españolas más reconocidas internacionalmente dentro del EDM y el house. Fue la primera mujer española en pinchar en el escenario principal de Tomorrowland, uno de los festivales más importantes del mundo. También ha entrado en el Top 100 de la lista DJ Mag, el ranking de DJs más prestigioso a nivel global.

Ahora, todavía quedan algunas pruebas para terminar de poner nombre y apellidos a ese cáncer linfático y elegir el mejor tratamiento para venecerlo. Su hija Kiara (20 años), el resto de su familia, sus amigos y sus fans son en estos complicados momentos su mejor apoyo.