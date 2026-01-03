Úrsula Corberó, C. Tangana y Fernando Alonso, rumbo a la paternidad: todos los famosos que esperan un bebé este 2026

Mientras la tasa de natalidad mundial continúa en descenso, los famosos, tanto nacionales como internacionales, parece que se han propuesto acabar con esa tendencia a la baja.

Son numerosos los rostros conocidos, de todos los ámbitos, que han anunciado que la cigüeña vendrá a visitarlos este 2026.

Ana Boyer (36 años) y Fernando Verdasco (42) o Melissa Jiménez (38) y Fernando Alonso (44) son los últimos que se han sumado a esta lista de personalidades que se convertirán en padres este año que acaba de comenzar.

En el plano internacional, Sienna Miller (43) o Sofía Richie (27) también se preparan ya para dar la bienvenida a un nuevo integrante en sus familias. A continuación, todos los afortunados que tendrán un bebé:

1. Úrsula Corberó y Chino Darín

Úsula Corberó mostrando su tripita de embarazada. GTRES

Hace una década, durante el rodaje de la serie La embajada, Úrsula Corberó (36) se enamoró de Chino Darín (36), hijo del gran Ricardo Darín (68) y la ex modelo Florencia Bas. La propia actriz compartió la noticia de su embarazo en sus redes sociales a principios del mes de septiembre. "Esto no es IA", escribió Corberó junto a una imagen de ella sola mostrando su incipiente barriguita.

Está previsto que el bebé, del que no se conoce el sexo aún, nazca en España, aunque debido a los continuos viajes de los felices papás no sería extraño que naciera en Argentina.

2. Malena Costa y Mario Suárez

Malena Costa y Mario Suárez. GTRES

Malena Costa (36) está a punto de ampliar la familia con un tercer vástago del que ha desvelado el sexo. Será una niña y su nombre empezará por M, siguiendo la tradición del nombre de sus otros dos hijos y del propio padre.

La modelo mallorquina sigue igual de enamorada del exfutbolista Mario Suárez (38) desde el 2012, con quien tiene otros dos hijos, Matilda (9) y Mario (8).

3. Garbiñe Muguruza

Garbiñe Muguruza y Arthur Borges. GTRES

La extenista Garbiñe Muguruza (31) publicó hace casi cuatro meses en redes sociales que estaba embarazada de su primer hijo con el empresario Arthur Borges.

La deportista publicó tres fotografías en su cuenta de Instagram que no dejaban lugar a dudas. Bajo el título 'Familia', y acompañada de varios emoticonos de corazones, Muguruza mostró su incipiente tripa premamá.

La deportista y su marido se casaron el año pasado, coincidiendo con la retirada de la deportista de las pistas.

4. Isabelle Junot y Álvaro Falcó

Isabelle Junot y Álvaro Falcó. GTRES

La aristocracia española también estará de enhorabuena este 2026. Isabelle Junot (34) y Álvaro Falcó (41), marqueses de Cubas, serán padres por segunda vez ya que tienen una hija llamada Philippa (2). El abuelo paterno, el sempiterno playboy Philippe Junot (85), ex marido de Carolina de Mónaco (68), está encantado.

La buena nueva la anunció Junot mediante un álbum formado por tres divertidas fotografías en las que posaba en solitario y desde el salón de su casa.

5. Alberto Herrera y Blanca Llandres

Alberto Herrera y Blanca Llandres. GTRES

El pasado 18 de octubre, Alberto Herrera (32) y Blanca Llandres (29) -sobrina de José Manuel Soto y prima de Lourdes Montes- se casaron en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). La pareja ahora espera la llegada de su primer hijo a principios de 2026. De esta manera, Carlos Herrera (68) y Mariló Montero (60) se convertirán en abuelos primerizos.

Lo curioso es que anunciaron la noticia en plena cuenta atrás para celebrar su boda. Tan solo 42 días antes de pasar por el altar comunicaron que ella estaba embarazada.

"El mayor regalo que nos ha hecho la vida", escribieron en Instagram junto a una imagen de una ecografía.

7. C. Tangana y Rocío Aguirre

C. Tangana y Rocío Aguirre.

En un bar de Madrid a finales de 2019, el cantante C. Tangana (35) -su nombre real es Antón Álvarez Alfaro- conoció a la fotógrafa chilena Rocío Aguirre, con quien espera su primer bebé.

Ella fue la encargada de comunicar la noticia a través de sus redes sociales: "Las guagüitas vienen con la marraqueta bajo el brazo, dicen", escribió la joven en su perfil de Instagram, donde mostró su avanzado estado de gestación.

8. Ana Boyer y Fernando Verdasco

Fernando Verdasco y Ana Boyer. GTRES

La pareja ha sido una de las últimas en entrar en la lista de los famosos que se convertirán en padres este 2026. Lo comunicaron, como es habitual en ellos, a golpe de exclusiva en su revista de cabecera posando con sus tres hijos mayores, Miguel (6), Mateo (4) y Martín (1).

Es un bebé totalmente buscado como aseguró la feliz mamá, quien confiesa que le gustaría tener una niña.

Fue el pasado 7 de diciembre, cuando Ana Boyer y Fernando Verdasco cumplieron ocho años de casados. Una inolvidable boda que tuvo lugar en Mustique, una isla privada de las Antillas Menores.

9. Fernando Alonso y Mellisa Jiménez

Fernando Alonso y Melissa Jiménez.

El piloto de Fórmula 1 (44) y la periodista (38) esperan su primer hijo para este 2026. Tal y como adelantó la revista ¡HOLA!, la pareja está encantada con la noticia. Este bebé es el tercero para ella (tiene tres hijos de su relación anterior con Marc Bartra) y el primero para el deportista.

La relación entre Fernando Alonso y Melissa Jiménez, que trabaja como reportera de Fórmula 1 para DAZN, comenzó en abril de 2023.

Sin embargo, las primeras imágenes de la pareja y la confirmación mediática llegaron en mayo de ese mismo año. Entonces fueron vistos juntos en Mónaco en el coche del piloto.

Ambos se conocieron en el paddock debido a sus respectivas profesiones y han mantenido una relación discreta pero sólida, a pesar de rumores puntuales de distanciamiento.

10. Marta Lozano y Lorenzo Remohi

Marta Lozano y Lorenzo Remohi. GTRES

La influencer Marta Lozano (30) también recurrió a las redes sociales para confirmar su segundo embarazo con el odontólogo e influencer Lorenzo Remohí (35). Ya han desvelado que será una niña y se llamará Martina. La pareja tiene un niño llamado Lorenzo, de casi dos años.

La pareja se casó el 28 de mayo de 2022 en Jávea (Alicante). En 2024 dieron la bienvenida a su primer hijo.

11. Marta Castro y Rodri Fuertes

Marta Castro y Rodri Fuertes. GTRES

La ex de Fonsi Nieto (47), con quien tiene un niño llamado Hugo (5), será mamá de una niña junto a su pareja, Rodri Fuertes (35), ex concursante de Gran Hermano.

La influencer desveló que este segundo embarazo no había llegado de forma natural si no a través de un tratamiento de reproducción asistida: "Ha sido un embarazo muy buscado. De hecho, ha sido por tratamiento porque yo,con 41 años, es mucho más difícil. Ya es difícil quedarse embarazada de por sí. Yo me quedé embarazada de Hugo hace seis. Al final, la edad...", explicó en un photocall para dar visibilidad al tema.

12. Michelle Dockery

Michelle Dockery. GTRES

El universo de Downton Abbey está de enhorabuena porque la heredera de la mansión campestre, Michelle Dockery (43), que interpretaba a Lady Mary Crawley, se convertirá en mamá por primera vez junto a su marido, el productor Jasper Waller-Bridge. Sin duda una feliz noticia después de la caída a los infiernos de la actriz tras el fallecimiento en 2015 de su prometido John Dineen a causa del cáncer.

La actriz se casó en 2023 con Jasper en una ceremonia íntima en la iglesia de San Nicolás en Chiswick, Londres.

13. Sofía Richie

Sofía Richie y Eliot Grainge. GTRES

A sus 27 años, Sofía Richie será madre por segunda vez con su esposo, Elliot Grainge (32), ejecutivo discográfico británico. La pareja ya tiene una niña llamada Eloise Samantha, nacida en mayo de 2024.

La empresaria, modelo e influencer, que fue pareja de Scott Disick (42), a su vez ex novio de Kourtney Kardashian (46), está encantada con la noticia ya que a su padre, el celebérrimo Lionel Richie, le gusta ejercer de abuelo.

14. Sienna Miller y Oli Green

Sienna Miller y Oli Green. GTRES

La actriz, de 43 años, está embarazada de su segundo hijo junto a Oli Green (28). En diciembre del año 2023 fueron padres de una niña. Este será el tercer hijo de ella, que en el 2012 fue madre de su hija mayor junto al actor Tom Sturridge (40).

La relación entre Sienna Miller y Oli Green empezó en 2021, tras conocerse en una fiesta de Halloween de un amigo en común. A día de hoy no están casados.

15. Ellie Goulding y Beau Minniear

Ellie Goulding. GTRES

La estrella del pop y el actor, 10 años menor que ella, están esperando un bebé. La cantante lo desveló durante el posado en la alfombra roja de los Fashion Award (al igual que Sienna Miller).

La pareja se conoció a principios de 2025 aunque no fue hasta el verano de ese mismo año cuando se hizo pública su historia de amor. El bebé que esperan es el segundo para la cantante, que tiene un niño de cuatro años llamado Arthur.