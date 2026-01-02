Antonia San Juan: "He hecho la última quimio. Estoy muy contenta porque no tengo metástasis y ya estoy curada"

Antonia San Juan (64 años) ha comenzado 2026 con la noticia más importante que podía compartir: "está curada".

La actriz, que ha pasado el año más complicado de su vida enfrentándose a un cáncer, ha comunicado a sus seguidores que el tratamiento ha llegado a su fin y que los resultados médicos confirman la remisión del tumor.

Lo ha hecho a través de un vídeo en el que se ha mostrado emocionada, sincera y visiblemente aliviada tras meses de incertidumbre.

"Estoy emocionada y contenta por cómo he llevado todo el proceso", ha afirmado al inicio del mensaje, en el que ha aparecido aún con el apósito de la vía tras recibir su última sesión de quimioterapia.

San Juan ha explicado que los médicos le habían confirmado que el tumor había remitido por completo y que no existía metástasis.

"Hoy he hecho la última quimio, todavía tengo el apósito de la vía, me dejaron la huellita. Estoy muy contenta porque me han dicho que el tumor ya ha remitido, no tengo metástasis y ya estoy curada", ha detallado.

A pesar de la buena noticia, la actriz ha reconocido que todavía queda un camino por recorrer hasta recuperar plenamente su vida anterior.

El proceso de recuperación, tanto físico como emocional, será largo, pero afronta esta etapa con determinación y agradecimiento.

La actriz, posando en un photocall. Gtres

Durante los últimos meses, San Juan ha recibido un apoyo constante por parte de compañeros, amigos y seguidores, algo que ella misma ha destacado como fundamental para sobrellevar el tratamiento.

El 2025 ha sido para Antonia San Juan un año de resistencia. La actriz ha tenido que enfrentarse a un diagnóstico inesperado y a un tratamiento exigente que ha condicionado su día a día.

En su reaparición en Instagram, la actriz de La que se avecina ha querido compartir también una reflexión sobre el impacto emocional de la enfermedad.

"Cuando uno llora lo hace porque cree que no se lo merece, es una frase para pensarla", ha comentado, dejando entrever la mezcla de alivio, vulnerabilidad y gratitud que acompaña a quienes superan un proceso de este tipo.

San Juan reconoce que, junto a la alegría por la curación, aparece también la incertidumbre sobre la etapa que comienza ahora.

"Estoy tan contenta pero también aparece la incertidumbre de cómo ahora es toda la recuperación y cómo será la vida nueva", ha admitido.

Aun así, la actriz deja claro que su intención es retomar su vida profesional en cuanto sea posible. Tiene ganas de volver a trabajar y de recuperar la normalidad, aunque siempre respetando los tiempos que su cuerpo necesite.

Ola de apoyo en redes

La publicación de San Juan generó una inmediata reacción en redes sociales. Compañeros de profesión, amigos y seguidores inundaron el vídeo con mensajes de cariño y celebración.

Entre ellos, destaca el de Cristina Castaño (47), quien escribe: "Qué grandísima noticia, Antonia. ¡Feliz año 2026!".

También Lydia Bosch (62) ha querido sumarse al apoyo: "Querida Antonia, acabo de leerte. ¡Qué alegría tan grande! Empiezo el año con esta noticia que me alegra el corazón. ¡Enhorabuena, Antonia!".