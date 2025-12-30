Juan José Ballesta, tras su duro proceso judicial por presunta agresión sexual: "Muchísima gente me ha pedido perdón"

Juan José Ballesta (37 años) trata de olvidar lo malo y focalizarse en lo bueno: en lo que vendrá. Tras un año marcado por un duro proceso judicial a raíz de una presunta agresión sexual que, finalmente, quedó archivada, el actor ha decidido pasar página y retomar la normalidad.

Su objetivo ahora es claro: trabajar, estabilizarse y dejar atrás una etapa que él mismo describe como especialmente dura. En las últimas horas, Ballesta ha reaparecido en un acto público en Madrid y no oculta la dificultad del camino recorrido.

"He estado mal por el tema de las denuncias que sabéis. Pero ya se resolvió todo, he empezado a trabajar, he hecho una peli, Clanes de Dios. Muy contento, con muchos proyectos”, explica.

Juan José Ballesta en una imagen de archivo. Gtres

El actor, que desde muy joven ha sido una figura querida por el público, reconoce que el impacto emocional del proceso no se limitó a la situación legal. Lo que más le dolió fue la reacción de parte de su entorno. "Me dolió por los amigos y los medios, que me conocen de toda la vida".

"Y es para no dudar. Pero no pasa nada, porque la vida es así, ¿no? Altas y bajas", afirma. Ballesta asegura que muchas personas han rectificado con el tiempo. "Muchísima gente me ha pedido perdón, casi todo el mundo. Y les he perdonado".

Su actitud es conciliadora y rehúye cualquier ánimo de revancha. No hay rencor en él: "No, yo nunca. Yo tengo mi propia moneda de pago, mi propia personalidad. Y yo nunca pago con la misma moneda. Y menos a una persona que no está bien".

"Entonces, no tengo necesidad. Yo voy a empezar a trabajar, que es lo que quería, olvidarme del tema. Y eso es lo que estoy haciendo, trabajar y trabajar. Estoy mejor que nunca", apostilla.

Ballesta durante una rueda de prensa sobre su caso de presunta agresión sexual. Gtres

Más allá de su propia situación, Ballesta también se ha pronunciado sobre la delicada situación que vive un buen amigo, también actor, Adrián Gordillo. El inolvidable Mecos de la serie Aída ha confesado que vive en una precaria situación.

"Sí, él estuvo bien arropado. Él tiene su familia y estuvo bien arropado, pero yo en Nochebuena le pregunté: 'Adri, ¿estás bien? ¿Quieres comer conmigo en mi casa? ¿Tienes dónde cenar?'. Él estaba bien y ya está. Es mi amigo ante todo. Y siempre esa preocupación, ¿no?", explica.

"No he acudido a terapia"

Ballesta lo ha pasado muy mal durante todo el proceso en el que se investigaba su presunta agresión sexual.

"Lo he pasado muy mal durante este año y medio a nivel psicológico y mental. Lo único que quiero y deseo ahora es que se me abran todas las puertas que se me han cerrado", explicó el pasado mes de marzo Ballesta, durante una rueda de prensa.

En aquel encuentro con la prensa, Juan José admitió que, pese a lo doloroso del trance, "no he necesitado ayuda psicológica".

"No he acudido a terapia, pero es muy duro llamar a una puerta y que te digan 'aquí no trabajamos con agresores sexuales'", apuntó, algo emocionado, Juan José Ballesta.

Juan José Ballesta, en un evento público. Gtres

"Todo el mundo te tacha ante una situación así. Las personas en redes sociales me han mandado mensajes muy crueles y hasta me han llegado a perseguir en la calle".

Más allá de sus parones profesionales y su delicada situación de salud mental a lo largo de este tiempo, si hay algo que ha sido una prioridad en la vida de Juan José Ballesta ha sido velar por la seguridad y protección de los suyos.

Especial mención cabe su hijo de 17 años, quien se ha convertido un apoyo fundamental para el actor.

"He sentido mucha pena por mi hijo. A él le han preguntado mucho durante todo este tiempo y le han dado mucha caña", relató Juan José, algo emocionado, el pasado mes de marzo.

En esta línea, el mítico y reconocido actor recordó cómo le contó a su vástago la exculpación por parte de la juez. "Él trabaja en un desguace y se fue corriendo a celebrarlo con los amigos, pegando saltos y celebrándolo".

Su descendiente no es el único que ha sufrido por la delicada situación. Juan José Ballesta también reconoce la honda preocupación de su madre en estos años dificilísimos. "Me decía que saliera de casa porque no había hecho nada", aseguró el actor hace un tiempo.