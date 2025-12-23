Luis Miguel pasará Nochebuena y el día de Navidad en Madrid: su plan familiar con los padres de su pareja, Paloma Cuevas

La diseñadora Paloma Cuevas (53 años) y el cantante internacional Luis Miguel (55) están viviendo su tercera Navidad como pareja. La pareja está feliz y ha alcanzado, pese al ruido inicial que supuso su historia de amor, un punto de estabilidad. Paloma y Luis Miguel han sabido acoplarse.

Así, ambos han sabido dejar atrás otras vidas sentimentales y mirar al futuro. El suyo ya es un proyecto de vida que adquiere cada día más solidez. Hace tiempo que se conoció que el intérprete de La chica del bikini azul decidió instalarse en Madrid. Asentar su vida en la capital española.

Luis Miguel, como informó EL ESPAÑOL el pasado septiembre, se compró una casa en la exclusiva urbanización La Finca, situada a las afueras de Madrid. Un gesto -estuvo tiempo atrás viviendo en alquiler- que puso de relieve su amor por España y su intención de echar raíces aquí.

Luis Miguel, cantando en julio de 2024 en Madrid. Gtres

Precisamente, en esa misma urbanización de Pozuelo de Alarcón, su pareja, Paloma, dispone de una casa, en la zona de Los Lagos, construida sobre una parcela de unos 3.600 metros cuadrados y con alrededor de 645 de vivienda.

Esa parcela fue un regalo de su padre, Victoriano Valencia, para ella y el que fue su marido, Enrique Ponce (54), y tras el divorcio la titularidad quedó en manos de Paloma, que ha mantenido la propiedad y ha reactivado las obras para convertirla en la casa de sus sueños.

De acuerdo a los datos que controla este medio, Paloma y sus hijas, Bianca y Paloma, viven en la actualidad en Pozuelo de Alarcón, muy próximas al domicilio del cantante. Hasta hace poco, la diseñadora hacía vida en su casa de Pintor Rosales, junto a sus padres, Victoriano y Paloma.

En otro orden de cosas, EL ESPAÑOL puede confirmar que Luis Miguel pasará Nochebuena, este próximo 24 de diciembre, y el día de Navidad, en Madrid, como ya ha venido haciendo en los últimos años. El Sol de México pasará este 24 y 25 con Paloma y su familia.

El cantante, en una fotografía captada en julio de 2024. Gtres

Ya es toda una tradición. El cantante, huelga decir, está más que integrado en el entorno de Cuevas; tanto para sus padres y su hermana, como para sus hijas. Miki -como lo llama su entorno más próximo- es uno más en la casa de los Valencia Cuevas.

En otro renglón, en las últimas horas, Luis Miguel ha estado en Chile, tal y como reportan los medios de allí. Se ha apuntado que este viaje obedece a una cuestión "personal", pues en la agencia profesional del cantante no figura ningún recital en el país sudamericano.

Según relata Tele13, el cantante ha sido visto este pasado fin de semana junto a "otras 5 personas, entre ellas su hermano Alejandro". Una de esas personas es "un médico amigo suyo".

"Yo les conté la vez pasada, cuando estuvo haciendo los conciertos, que él tiene una amistad profunda con un médico chileno, con el que además tiene negocios en una clínica de células madre", ha informado una periodista chilena llamada Cecilia Gutiérrez.

"Vino porque, además, días antes llegó un amigo médico de él también con una modelo española que se está haciendo el tratamiento de células madre acá”, añadió esta profesional. Todo apunta, de acuerdo a estos datos, que Luis Miguel regresará a Madrid en las próximas horas.

Feliz en Madrid

Luis Miguel, como confirmó hace unos meses este diario, se estrenó como propietario "antes del verano". El Sol de México se decantó por un chalé adosado situado en la zona de Los Lagos 2, dentro de la mencionada finca. De momento, es su única propiedad en dicha zona.

Desembolsó cerca de 3 millones de euros. Luis Miguel está "encantado" con esta compra, pues, además, tiene como vecinos, amén de a su pareja sentimental, a personas que conoce bien y que son buenos amigos de su pareja, como Margarita Vargas (41) y Luis Alfonso de Borbón (51).

Por otro lado, el cantante pasa la mayor parte de su tiempo en el centro de Madrid, en barrios como el de Chamberí, donde frecuenta establecimientos muy conocidos.

De hecho, es más que habitual ver a Luis Miguel en un sitio muy especial para él: el piano bar Toni 2. Desde hace más de cuatro décadas, este local ha sido refugio de bohemios, noctámbulos y celebridades que buscan algo más que copas: buscan privacidad.

Y entre sus visitantes más inesperados y comentados está Luis Miguel, quien ha convertido sus veladas en este local en pequeños capítulos de culto para sus fans.

Luis Miguel saliendo de un restaurante de Madrid, el pasado mes de abril. EL ESPAÑOL

Una de las muchas ocasiones que el cantante ha acudido a este establecimiento fue el pasado mes de enero. Luis Miguel fue captado en el Toni 2 disfrutando de una noche entre amigos, sin la compañía de su pareja, Paloma Cuevas.

El vídeo, grabado por una fan sorprendida, muestra al cantante relajado, sonriente, charlando en una de las mesas del local. Su presencia desató una oleada de comentarios en redes sociales.

Su aparición en Toni 2 no fue la primera, y tampoco la última: EL ESPAÑOL puede confirmar que el artista ha acudido en varias ocasiones. "Es un enamorado de la noche madrileña, de la buena música y de la gastronomía. Sus salidas por Madrid forman parte de su día a día".

Eso sí, de la mayoría de sus salidas no suele haber constancia gráfica por las fuertes medidas de seguridad que lo pertrechan: "Te puedo decir que es un hombre al que no le gusta mucho la gente, él siempre busca la tranquilidad y ser dueño de su tiempo libre".