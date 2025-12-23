Documental, serie y película: las hijas de Rocío Dúrcal, Shaila y Carmen, desvelan todos los homenajes a su madre en 2026

El 25 de marzo de 2006 fallecía en Madrid, a los 61 años, una de las artistas más queridas del panorama nacional: Rocío Dúrcal. Tras una larga lucha contra el cáncer, la cantante se despedía en su casa de Torrelodones, a las afueras de la capital.

En 2026 se cumplirán 20 años de su fallecimiento y será un año especialmente emotivo para su familia, ya que están previstos diferentes homenajes en clave cultural para recordar su legado.

La "reina de las rancheras", como muchos la llamaron, será recordada de distintas maneras a lo largo del próximo año.

2026 llegará cargado de tributos a una de las voces más reconocibles de nuestro país, al igual que sucederá con Rocío Jurado, de cuyo fallecimiento también se cumplirán dos décadas. Dos grandes figuras que dejaron una huella imborrable en la cultura española.

El pasado 13 de diciembre se dio el primero de los pistoletazos de salida a estos homenajes a Rocío Dúrcal. Durante la 31.ª edición de los Premios Forqué, su hija pequeña, Shaila Dúrcal (46 años), actuó en la gala interpretando un emotivo dúo junto a su madre sobre el escenario.

En esta edición, los premios quisieron contar con la voz de Shaila para rendir tributo a Rocío Dúrcal. "Que unos premios tan importantes le hagan este pequeño homenaje significa mucho para mí, para mi familia", declaró a este periódico antes de subirse al escenario.

Con la ayuda de la Inteligencia Artificial y la interpretación de la cantante, madre e hija cantaron juntas Más bonita que ninguna, una de las canciones más emblemáticas de la artista madrileña. Este ha sido solo el primero de los múltiples homenajes previstos para 2026.

Serán tributos en distintos formatos y en diferentes momentos del año. EL ESPAÑOL ha hablado con sus hijas, Shaila y Carmen Morales (55), sobre los homenajes que se están preparando para recordar a su madre.

Shaila Durcal y Carmen Morales en los Premios Forqué 2025. Gtres

Ambas han desvelado cómo serán y cuáles son los proyectos que ya están en marcha. "Se van a hacer varias cositas que verán la luz durante el año", ha comenzado diciendo Morales.

El 2026 será un año muy especial para la familia de la cantante de rancheras, ya que recordarán a su madre por todo lo alto, según confiesan sus hijas. "Se va a hacer un largometraje, se va a hacer un documental y se va a hacer una serie", ha explicado Carmen en sus declaraciones.

"Estamos trabajando en un proyecto maravilloso que no solamente es documental, sino que también habrá un biopic que vamos a realizar con Sony Vision, la división audiovisual de Sony Music", ha confesado Shaila.

Todo apunta a que serán tres los tributos audiovisuales que la familia llevará a cabo para recordar a Rocío Dúrcal.

Hace unos meses, Carmen Morales adelantaba a EL ESPAÑOL que estaban preparando una película que verá la luz el próximo año. El proyecto, que estaba en desarrollo, ahora parece que se hará realidad. "Estamos trabajando con un productor americano que se encargará de la producción", afirmó entonces.

Además, ambas hermanas coinciden en un objetivo: acercar a Rocío Dúrcal a su público y mostrar todas sus facetas. Quieren que los seguidores conozcan a la madre, a la artista y, sobre todo, a la mujer que estaba detrás del escenario.

"Vamos a hacer un trabajo maravilloso para que la gente la disfrute y vea realmente no solo a la artista que todos conocen, sino también a la persona", ha manifestado Shaila, la hija menor de Dúrcal.

Shaila Durcal y Carmen Morales en un acto público en homenaje a su madre. Gtres

Parece que 2026 llegará cargado de proyectos audiovisuales y homenajes a una de las voces más recordadas de nuestro país, cuyo legado musical sigue inspirando a numerosos artistas.

Aunque Shaila y Carmen trabajan para que estos proyectos vean la luz durante el año, reconocen que todavía no saben si se organizarán otro tipo de eventos. "Todos los años hay un aniversario, entonces todos los años duele lo mismo o más", ha explicado Carmen Morales a este medio.

Shaila añade: "Vamos a ir organizando… ya os enteraréis, porque seguramente sí se hará algo. No sé exactamente qué, pero algo vamos a organizar".

El 2026 será un gran año para la familia Dúrcal, que está a punto de ver la luz varios de los proyectos en los que llevan trabajando durante años. Eso sí, será un año cargado de emociones, en el que las canciones de su madre serán las grandes protagonistas.

Rocío Dúrcal en una aparición en televisión.

Las navidades sin Rocío

Desde hace 19 años, las navidades en casa de los Dúrcal no son iguales. La pérdida de la matriarca afectó profundamente a la familia y, desde entonces, estas fechas tan especiales ya no se viven de la misma manera.

Carmen Morales ha confesado que, cuando su madre aún vivía, la Navidad era una verdadera fiesta en su hogar. "Mamá era la que hacía las fiestas así como muy familiares y éramos 70 u 80 personas, y ya una vez que ella empezó a faltar, pues ya no eran esas reuniones familiares tan bonitas", ha explicado a EL ESPAÑOL.

Aun así, cuenta que intentan reunirse siempre que pueden. "Ya cada vez tenemos menos ganas de esos fiestones", ha comentado, haciendo referencia a la edad. Y añade: "Pero hemos intentado mantenernos siempre en familia y pasarlas de la mejor manera".

Por su parte, Shaila confiesa que, aunque su madre no esté desde hace 19 navidades, la familia intenta permanecer unida, aunque sea a distancia. "Este año, yo creo que vamos a andar un poco separadillos, pero vamos a intentar buscar huequitos para hacernos varias cenitas y cafecitos navideños", ha confesado, concluyendo la conversación.