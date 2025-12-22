La significativa reflexión de Carme Chaparro: "Ni lotería ni salud. Lo único que no vuelve y no se puede pagar es el tiempo"

Este lunes, 22 de diciembre, se ha celebrado en España el Sorteo Extraordinario de Navidad, popularmente conocido como Lotería de Navidad.

El primer premio, dotado con 400.000 euros el décimo, se ha vendido en las provincias de León y Madrid.

Aquellos menos afortunados se consuelan pensando que lo verdaderamente importante no es el dinero, sino la salud. Carme Chaparro (52 años), según ella misma ha confesado, no tiene ninguna de las dos.

La periodista ha compartido un post este día 22 en su perfil de Instagram sincerándose sobre la realidad que atraviesa. "Ni lotería ni salud. Aunque de lo segundo vamos mejorando y, por lo que parece, buen camino", ha comenzado diciendo Chaparro en su red social.

Carme, eso sí, ha querido agradecer a todos sus seguidores el cariño que ha recibido en esta época de su vida: "Sigo a dieta de estímulos visuales y auditivos. Así que paso poco por aquí. Pero leen vuestros mensajes. Son un chute de adrenalina".

Chaparro ha terminado su publicación de Instagram con un breve recordatorio. Un escueto, pero claro y directo mensaje.

"Lo único que no vuelve y no se puede pagar es el tiempo. Empleadlo lo mejor posible", ha terminado diciendo la salmantina.

Las palabras que ha compartido la comunicadora han venido acompañadas de una fotografía en la que aparece Carme tumbada. La periodista se muestra sin maquillaje y usando unas gafas de pasta negras.

El post cuenta con mensajes de diversos rostros conocidos. La cantante Leire Martínez (46) o la humorista Llum Barrera (57) son algunos de los famosos que no han dudado en mostrar públicamente su apoyo.

El estado de salud de Carme Chaparro lleva siendo motivo de preocupación desde hace cerca de dos meses.

Fue el 30 de octubre cuando la periodista compartió por primera vez una fotografía del hospital. "Un día más. Un día menos", escribió entonces.

Desde aquel momento, escasas han sido las ocasiones que ha reaparecido en redes sociales, llevando la discreción por bandera en lo que respecta a su estado de salud.

Las dos 'stories' que compartió Carme Chaparro a comienzos del mes de diciembre.

Aunque se sabe que es una enfermedad crónica, lo cierto es que la presentadora nunca ha entrado en detalles.

A comienzos del presente mes de diciembre, al fin, la autora de Venganza recibió el alta tras dos operaciones y pudo trasladarse hasta su casa.

Ella misma así lo compartió en su perfil de Instagram. "Flores de amiga para mi bienvenida a casa", escribió Chaparro en sus stories de Instagram junto a dos instantáneas.

En la primera de ellas se podía apreciar un árbol de Navidad, realizado por sus dos hijas, Laia y Emma. La segunda, por otra parte, mostraba diversas figuras de personajes conocidos simulando un original Belén.

Carme Chaparro, en una imagen de archivo.

EL ESPAÑOL pudo hablar con ella unas semanas atrás y confesó: "Está siendo muy lento, doloroso y complicado. (...) Pero estoy en las mejores manos. Sigo de baja con una recuperación complicada. Espero estar pronto bien".

La promoción de su libro, paralizada

Como consecuencia de su estado de salud, Carme ha tenido que ver paralizada la promoción de su última novela, Venganza, por un serio empeoramiento de su salud.

Chaparro, eso sí, ha continuado publicando en sus redes sociales imágenes del libro a lo largo de este tiempo.