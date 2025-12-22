Los compañeros de trabajo de Pedro Cadahía se despiden de él: "Estamos consternados. Aprenderemos de su ejemplo"

Manuela Ochoa y su prometido, Pedro Cadahía, en una imagen compartida en sus redes sociales. Instagram

Son días complicados para la influencer Manuela Ochoa Gómez-Acebo (25 años). Su prometido, Pedro Cadahía, falleció de forma inesperada el pasado 12 de diciembre, tan solo cuatro días después de haberse comprometido con ella.

La noticia se hizo pública a través de una carta escrita por la propia creadora de contenido, después de que su ausencia en redes sociales generara preocupación entre sus seguidores. En ese extenso escrito explicaba el motivo de su silencio: la repentina muerte de su novio.

Ahora, varios días después de conocerse el fallecimiento del financiero, amigos y compañeros de la empresa en la que trabajaba, Forvis Mazars, le han dado el último adiós a través de una emotiva carta publicada en LinkedIn.

"Hace una semana que falleció nuestro querido compañero Pedro Cadahía, una noticia que nos tiene consternados a todos", comienzan las primeras líneas del mensaje.

Los compañeros de Pedro reconocen que su ausencia se nota profundamente. Destacan que, pese al dolor por su pérdida, no han dejado de recordar lo "extraordinario que era y lo afortunados" que se sienten por haber compartido con él parte del camino profesional.

Además, subrayan que intentarán incorporar en su día a día todo lo que Cadahía les enseñó durante su etapa en la compañía. "Nos enseñó durante estos años en la empresa su alegría, su bondad, su autenticidad, su humildad y su capacidad para estar pendiente de los demás", explica uno de sus compañeros.

También recuerdan que era "una persona que trataba con cariño a todo el mundo y que hacía del trabajo un lugar en el que estar a gusto y en paz".

En Forvis Mazars siempre será recordado como alguien que hacía felices a quienes le rodeaban y que tenía un profundo sentido del deber y del servicio a los demás. Sus compañeros han querido dejarlo claro con estas palabras.

"Ahora nos corresponde a nosotros mantener viva tu memoria, aprender de tu ejemplo y trasladar tus valores a quienes nos rodean", concluye el mensaje publicado en LinkedIn, donde el equipo humano que lo acompañó desde 2019 se despide de él.

La delegación española de la empresa y el equipo financiero también han querido enviar su "apoyo y oraciones a sus familiares y amigos", que atraviesan una pérdida tan repentina. "Gracias, Pedro. Descansa en paz. Tu legado perdurará en el tiempo", finaliza el escrito.

La muerte de Pedro Cadahía ha conmocionado a sus seres queridos, a sus compañeros de trabajo y al mundo de las redes sociales, donde su prometida cuenta con una amplia comunidad de seguidores.

La carta de Manuela Ochoa

La influencer compartió en sus redes sociales que el pasado 8 de diciembre su novio le había pedido matrimonio. Sin embargo, este domingo 21 de diciembre, Ochoa ha comunicado a través de una carta la triste noticia de su fallecimiento.

Pedro murió tan solo cuatro días después de pedirle matrimonio, el 12 de diciembre, de manera repentina y sin previo aviso. Una fecha especialmente simbólica para ella, que vive la pérdida como si él hubiera sido llevado "al cielo" de forma inesperada.

En su escrito lo describe como su "ángel de la guarda", convencida de que hay personas que no están hechas para este mundo y que ahora él la cuida desde arriba.

A lo largo del relato transmite un profundo dolor y una enorme sensación de desconcierto. Confiesa que no sabe cómo va a aprender a vivir sin él y reconoce que todo lo ocurrido "le viene un poco grande".

No encuentra una explicación lógica a lo sucedido, más allá del amor inmenso que compartían, y expresa su vacío con preguntas que reflejan una sensación de desamparo absoluto ante una pérdida tan repentina.

Al recordar su historia juntos, recupera unas palabras que Pedro le escribió sobre llegar al cielo amando, convencida de que ha llegado directo por la forma en la que sabía querer.

Lo define como una persona noble, generosa y alegre, y asegura sentirse afortunada por haber sido el amor de su vida. Agradecida por el cariño recibido, promete seguir adelante "viviendo por dos" y se despide con un emotivo mensaje de amor eterno.