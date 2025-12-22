La bonita historia de amor de la influencer Manuela Ochoa y Pedro, su prometido fallecido: viajes, religión y boda truncada

Nunca, ni en sus peores pesadillas, hubiera podido imaginar Manuela Ochoa Gómez-Acebo la forma en la que iba a despedir el año 2025: llorando la muerte de su prometido, el hombre con el que se iba a casar el 31 de octubre de 2026: Pedro Cadahía Sánchez-Ramade.

Estaban ambos, como es natural, felicísimos, llenos de esperanza, de proyectos y de vida. Organizando su casamiento al mismo tiempo que no paraban de hacer lo que más les apasionaba: viajar y viajar. Su historia de amor, a la luz del Instagram de ella, se resumía en ver mundo.

Llevaban juntos muchos años. El suyo era el típico romance que empieza siendo unos adolescentes y que va tomando consistencia con el tiempo. Se hacen adultos de la mano. A principios de diciembre, la dupla había hecho las maletas para viajar a México.

Sin saber, qué dura, brusca y cruel puede venir la vida, que ese sería su último viaje en pareja. Manuela -él la llamaba Manuelita- lo compartía en sus posts de Instagram. Manuela y Pedro viajaron, además de para conocer todos los rincones, para acudir a la boda de una gran amiga.

Georgina -Geo para los amigos- es la amiga de Manuela que se casaba el 7 de diciembre. Y elegantemente vestidos, Manuela y Pedro asistieron al 'sí, quiero'. El viaje a México, además, tenía para ellos un significado especial: el 8 de diciembre se comprometían en el país azteca.

Los dos se juraron amor eterno. Y Manuela presumía de anillo. No podía ser en otra ciudad, pues en México ella vivió muchos años. Claro está, días después de la boda de su amiga, la dupla aprovechó para patearse las calles e inmortalizarlo todo.

El 10 de diciembre fue el último post de Manuela antes de que la desgracia lo fundiera todo a negro. "Mexico lindo y querido. Los pueblos mágicos de México tienen algo especial. Atlixco es un pueblo muy pequeño, pero muy mono, a 30 minutos de Puebla", postea la influencer.

Manuela y Pedro, en una imagen de sus redes sociales.

Y añade: "Val’Quirico es un pueblo en Tlaxcala (a unas 2:30h de cdmx) que está inspirado en la Toscana y tiene mucha gracia". En el carrusel se puede ver a la pareja, posando feliz y despreocupada. Después, llegó lo inesperado y partió en dos la vida y los sueños.

Pedro fallece. De forma inesperada. Tienen que pasar unos días para que la creadora de contenido reaparezca y cuente qué le ha pasado: "Un 8 de diciembre prometimos querernos todos los días de nuestra vida frente a nuestra Virgen de Guadalupe".

Continúa explicando Manuela en su suerte de carta de despedida: "12 de diciembre, en su día, decide llevarte al cielo sin preaviso. Hay gente que es tan tan santa que no está hecha para este mundo, y tú, mi amor, eres sin duda de esas personas".

"Qué suerte el cielo de recibir un ángel como tú. ¿Qué voy a hacer sin ti? Si te soy sincera, no lo sé. Reconozco que todo esto me viene un poco grande, no sé cómo vivir sin ti. Lo que sí sé, es que hoy esa promesa brilla en el cielo más que nunca", sigue narrando Manuela.

"He aprendido que lo que ha pasado no tiene explicación por más que me pregunte por qué, pero sí tiene una respuesta: el amor. En diciembre del año pasado me escribiste 'Si al cielo se llega amando, llego seguro porque no sabes lo que te quiero'".

"Y tengo tan claro que has llegado tan directo porque era imposible querer más que como lo hacías tú. Y si hubieras visto la de gente que ha venido a despedirte... ¡te habrías muerto de vergüenza! Pero sabías querer tanto y tan bien, que ha sido precioso", prosigue Manuela.

Manuela, luciendo su anillo de compromiso.

Ochoa Gómez-Acebo ha encontrado, en estas horas y estos días tan terribles, consuelo en dos pilares clave en su vida: el amor de la familia y los amigos y la fe. Profundamente religiosa, Manuela sólo halla respuestas a través de Dios. En él, en su inmenso amor, se refugia.

Las primeras imágenes de ambos las publica ella en su Instagram -él tenía sus redes cerradas- en el verano del año 2022. Entonces, viajan muchísimo. Solos y con amigos. "Un agosto guachi", dice ella. Luxemburgo, por ejemplo, es una escapada con colegas que nunca olvidará Manuela.

En mayo de 2023, ella dice de Pedro: "Mi persona". Como su centro y su todo que ya entonces es. Acuden, en los últimos años, a multitud de bodas. Hace poco viajaron a Menorca, y esto decía ella: "Dios nos habla a través de la vida. En la belleza de este sitio, nos habla, sin duda, sin parar".

"Hoy hemos hecho ruta de calas por Menorca: Cala Mitjana, Mitjaneta, Cala Galdana para llegar hasta Cala Macarella y Macarelleta. Canoas para ver las cuevas y rodear la costa", escribió Manuela.

"Vivir por dos"

La dupla, feliz en una boda.

En su escrito o carta de despedida, Manuela sostiene: "Ahora me toca vivir por dos, me toca seguir adelante por ti, por nosotros y prometo hacerlo como siempre lo hacíamos. Me siento tan afortunada de que me hayas elegido a mí como el amor de tu vida para siempre".

"De haber sido la persona más querida del mundo todos estos años y de haber tenido la inmensa suerte de vivir un amor tan bonito como el nuestro. Cuánta gente se va de este mundo sin saber lo que es el amor de verdad en cualquiera de sus formas"

"Y yo he tenido la inmensa suerte de vivirlo cada día desde que estoy contigo. Eres tan especial, Pedro, no hay persona más noble, honesta, generosa y cariñosa y ya lo decía Don Nacho en la misa: te tomabas la vida tan en serio. Querer sin medida, vivir para el resto, siempre con alegría".

"No sabes la que has liado aquí abajo, la de gente que está rezando por ti; gracias por mandarme tantísimos abrazos a través de toda la gente que adoramos. Ahora entiendo cómo te salían 270 invitados para la boda, ¡pocos me parecen!", concluye su carta Manuela.