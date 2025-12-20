Joaquín Torres y Raúl Prieto ya están legalmente separados: los detalles de la firma y la esperada reacción del arquitecto

Joaquín Torres (55 años) y Raúl Prieto (49) ya están oficialmente separados. Ya no existe ningún tipo de vínculo amoroso ni legal entre ellos. El arquitecto y el director de televisión han ratificado su divorcio.

Así, el exmatrimonio, tras 11 años de relación y dos años después de su boda, termina 2025 iniciando una nueva etapa. EL ESPAÑOL ha podido confirmar que esa firma de ambos se estampó hace unas semanas. Se fecha en el mes de octubre.

De acuerdo a los datos que controla este periódico, se trató de una firma "sin incidencia alguna. Algo rápido y sencillo. Tampoco ellos tenían nada que repartir ni nada a medias". A día de hoy, la relación entre Joaquín y Raúl es "cordial", tampoco muy cercana.

Joaquín y Raúl, en un evento en Madrid, en 2021. Gtres

La típica, nada extraordinario. "Son dos ex que tratan de llevarse bien. Joaquín agradeció el gesto de que Prieto se acercara a darle el pésame por la muerte de su padre". Este diario se ha puesto en contacto con Joaquín Torres para corroborar la firma del divorcio.

Pese al duro trance que está encarando el arquitecto de los famosos -no en vano, el pasado mes de noviembre perdió la vida su padre, Juan Torres Piñón-, Torres, siempre amable, responde a este diario y confirma el trámite: "Sí, ya está todo firmado".

Y agrega: "Ya terminó todo y yo he puesto fin para siempre a esta relación". No lo dice él, pero se comprende de sus palabras que Joaquín necesita ver cerrada esa etapa para, más fortalecido, comenzar otra casi al mismo tiempo que se estrena el año 2026.

No han sido unos meses fáciles para Torres. A sus problemas de salud se han unido las pérdidas terribles e irreparables de sus padres: primero su madre, Joaquina Vérez; después, su padre, Juan. Por si estos contratiempos no fueran suficientes, llegó el quiebre sentimental.

El exmatrimonio, en una fotografía de archivo. Gtres

No hay que olvidar que Torres lo confirmó a EL ESPAÑOL. Roto de dolor. "Raúl me dejó hace cuatro meses y estoy muy triste", fue una de sus manifestaciones. "Hay que afrontar las cosas como vienen. El dolor es parte de la vida también", agregó Torres.

"Que te deje tu pareja, al que has querido tanto, no es nada fácil", apostilló. El entorno de Joaquín habló de dolor y decepción por parte de Torres, pero éste se instaló en el silencio. Igual que Raúl. Silencio por ambas partes. En realidad, Prieto ni siquiera ha hablado.

Joaquín y el trabajo

Quien conoce a Torres, dice de él que el ámbito profesional ha sido siempre un refugio. El gallego se encuentra desde 1996 al frente de A-Cero, el estudio arquitectónico que posee junto a Rafael Llamanzares. Así, Joaquín compartió hace unos meses su nuevo proyecto profesional.

"Esta semana hemos iniciado un nuevo proyecto para el estudio. Se trata de un proyecto especial y muy ilusionante". Con estas palabras, el afamado arquitecto confesaba públicamente con sus seguidores el trabajo en el que se ha visto inmerso.

Una vez más, Torres ha escogido Galicia para dar paso a su nuevo proyecto. Un programa que, tal y como él mismo ha desvelado, no es únicamente una iniciativa empresarial. También supone una recuperación del entorno y del patrimonio de la comunidad norteña.

Casa de Outeiro nace de la promesa de reconstruir las ruinas de la mítica casa quiroguesa. Así, Joaquín Torres y su socio, Rafael Llamanzares, se suman al proyecto, consistente en rehabilitar la vivienda en un hotel, un salón de eventos y una bodega privada.

No son Joaquín y Rafa los únicos que se han visto implicados. Más de 70 inversores, así, trabajarán en el nuevo proyecto profesional que ilusiona a Torres. Está previsto que las obras comiencen a lo largo de 2026 y que requieran de una inversión próxima a los cinco millones de euros.

No es este el único proyecto profesional en el que Joaquín Torres se ha visto inmerso este 2025. Joaquín está imparable.

La ilusión de Raúl

Aseguró Joaquín Torres a EL ESPAÑOL que fue su expareja quien tomó la decisión de dejarlo hace poco más de tres meses. Lo dejó "muy triste" y con una imperiosa necesidad de "procesarlo".

El director de televisión, por su parte, se mantiene en silencio. Todo parece indicar que está disfrutando de su soltería. Y en buena compañía. El pasado mes de agosto se le vio en Formentera de la mano de un misterioso acompañante.

Un hombre con el que parecía derrochar complicidad. Pero, ¿quién es él? Se trata de un doctor especializado en medicina estética y antiaging que regenta su propia clínica en Barcelona.

El exmatrimonio en Sevilla, en 2023, en las horas previas a su boda. Gtres

Su nombre es Juan Carlos Holguera. Es el fundador de una clínica que lleva su nombre: Dr. Holguera. Pasa consulta en la ciudad condal y en Madrid, cuenta con cerca de 90.000 seguidores en su perfil de Instagram.

Su centro, ubicado en el número 224 de la calle Roselló de Barcelona, se ha convertido en uno de los referentes en técnicas de restauración y tratamiento de la piel de la ciudad.

Según avanzó Vanitatis, Raúl Prieto y el médico se conocieron a través de personas en común. Y entre ellos habría surgido "una conexión" a la que aún no se puede poner nombres ni etiquetas. Y el médico estaría "muy integrado en su círculo de amistades".

La noticia de esta nueva amistad de su expareja llegó a oídos de Joaquín Torres. Según pudo conocer EL ESPAÑOL a través de fuentes cercanas a la hoy expareja, el arquitecto le desea lo mejor al que todavía es su marido y entiende, en esa línea, que rehaga su vida.

Lo que es un hecho es que Raúl y este hombre no se esconden. Se bañan juntos en las aguas cristalinas de las Baleares, se secan al sol y, según ha podido saber el citado medio, terminaron la jornada con una cena en Beso Beach, uno de los locales más exclusivos de la isla.