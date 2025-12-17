El día que Ana Obregón dio el contacto de Jeffrey Epstein en un hospital de Nueva York en el que ingresó de urgencia

Ana Obregón y Jeffrey Epstein, en un montaje de EL ESPAÑOL. Gtres

Lleva más de un lustro muerto. Concretamente, perdió la vida el 10 de agosto de 2019. Jeffrey Epstein, sin embargo, sigue dando que hablar a día de hoy.

Este pasado martes, 16 de diciembre, The New York Times ha publicado un reportaje sobre los orígenes de la fortuna del empresario. Según el medio, diversas personas contribuyeron al crecimiento de su imperio.

Entre ellas, para sorpresa de muchos, estaba Ana Obregón (70 años).

La familia de la actriz contrató a Epstein en la década de los 80 para recuperar sus inversiones en una firma de corretaje en quiebra.

El artículo, además, pone el foco en la relación que mantenían por aquel entonces Ana y Jeffrey. Un vínculo sobre el que la bióloga ya habló abiertamente años atrás.

En 2012, Obregón publicó su primer libro, Así soy yo. En el décimo capítulo del tomo, titulado Mi soledad compartida en Nueva York, la presentadora confiesa cómo conoció al pedófilo.

"Mi amigo Leonardo me lo presentó una noche que consiguió sacarme de casa arrastrándome de los pelos. A Jeffrey le acababan de elegir en Estados Unidos el soltero de oro", comienza diciendo Ana Obregón en su libro autobiográfico.

Y añade: "Arrastrándome, nos dirigimos a la fiesta de homenaje a Elizabeth Taylor. Era mi primera cita con Jeff. Mientras un montón de cámaras lanzaban sus flashes al bajarnos del coche, yo no dejaba de preguntarme qué narices hacía allí".

Cuando conoció a Epstein, Ana mantenía una relación con Miguel Bosé (69). Un hecho sobre el que se abre en canal en Así soy yo.

"Volvió a ocurrirme lo que ha sido costumbre a lo largo de mi vida, algo que en su día bauticé como la regla del imán con los hombres. O no hay ninguno, o aparecen de tres en tres", subraya Ana, recordando su historia de amor con el cantante.

Tras la ruptura con Bosé, el malogrado Epstein se convirtió en una figura imprescindible para la actriz durante su etapa en Nueva York.

Las páginas de Así soy yo continúan y Ana Obregón recuerda en un momento determinado del libro que tuvo que ser ingresada de urgencia en el hospital tras un incendio en su propia casa.

Al recibir el alta médica, preguntó a las enfermeras si podía realizar una llamada. "¿Y a quién iba a llamar?", comenta.

Tras barajar en su mente diversas opciones, la bióloga verbaliza el nombre de Jeffrey Epstein. "Sólo había salido con él en la fiesta en homenaje a Elizabeth Taylor, pero sus ojos delataban que era el hombre más educado y generoso de toda la ciudad", sostiene.

Una hora más tarde, tal y como ella misma recuerda en Así soy yo, Benjamin, el chofer del magnate, estaba en la puerta del hospital para recogerla.

"Me abrió la puerta de la limusina negra de Jeff. Desaparecí detrás de los cristales tintados con una enorme sonrisa. No tenía nada: ni casa, ni ropa, ni un mísero cepillo de dientes. Jeff se convirtió en mi ángel de la guarda en Nueva York", recoge Ana Obregón.

La televisiva, de hecho, pudo hospedarse en una de las residencias de Epstein mientras buscaba piso en la ciudad: "Me alojó en su espectacular piso las dos semanas que tardé en encontrar un pequeño apartamento en el Village".

Ana Obregón recuerda sin ningún tipo de reparo acerca de su humilde vida en Estados Unidos. Afortunadamente, los proyectos profesionales comenzaron a ser frecuentes con el paso de las semanas.

"A veces tenía que dejar el teléfono descolgado porque no dejaba de sonar (...) Jeff continuó siendo mi ángel de la guarda en Nueva York y nos hicimos inseparables los pocos momentos que tenía para dedicarle", desliza Obregón.

Y apunta: "A veces me mandaba la limusina para recogerme en la pizzería en la que trabajaba lo que hacía que mi jefe, Tony, alucinara de verdad".

Dos años después de aterrizar en La Gran Manzana, Ana regresó a España. Su casa. "Adiós al Jeff, el hombre perfecto del que nunca me enamoré", apostilla la televisiva.

La reacción de Ana Obregón

Unas horas después de que saliera a la luz el informe de The New York Times que la vinculaba con Epstein, Ana Obregón concedía sus primeras palabras al respecto.

Así, la actriz se sinceraba al respecto en el programa Y ahora Sonsoles. Ana contaba que él le llevaba a clase y que se sentía cómoda con él. "Me dejaba en la esquina y después me iba yo andando", relató en el formato de Antena 3.

La bióloga remarcó que le sintió un profundo cariño, pero que no tuvo una relación sentimental con él. No quería nada de Jeffrey Epstein, solo su amistad.

Por otro lado, tras conocer lo publicado en el citado medio, la colaboradora desmintió las palabras del diario a su familia.

"No había ninguna relación económica de nada. (...) No puedo decir sí, sí o no. No lo sé. No me consta", manifestó.

Después de que salieran a la luz todos los casos de pederastia de Epstein, Ana Obregón reconoció ante Sonsoles Ónega (48) que intentó llamarlo y hablar con él para decirle que era un ser "repugnante". Sin embargo, nunca consiguió hablar con él.