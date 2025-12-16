Rosanna Zanetti habla como nunca de David Bisbal: "Me siento cuidada y admirada por él. Es único e irrepetible"

Quedan 10 días para la Navidad. Comienza la cuenta atrás en la vida de Rosanna Zanetti (37 años) y David Bisbal (46) para celebrar una de las fiestas más especiales del año.

La modelo se ha convertido en uno de los rostros más icónicos de las alfombras rojas de nuestro país, después de casarse con el artista almeriense.

EL ESPAÑOL a escasos días de acabar el año se reúne con la venezolana para saber cómo pasarán las navidades y cuáles son las tradiciones que siguen en la familia.

Además, Zanetti ha hablado sobre su matrimonio, la importancia de David en su vida y los principales miedos de la crianza de sus hijos, ligada con el acoso escolar, ya que se trata de un tema muy comentado en nuestro país, tras casos muy mediáticos.

Rosanna Zanetti en los Premios Ídolo 2025. Gtres

Quedan apenas unos días para acabar el año, ¿cómo está usted, cómo encara los últimos días del 2025?

Ya, este va a ser mi último evento del año, así que vengo a disfrutarlo, pero también como ya necesitaba enfocarme en la casa, en lo que queda pendiente por hacer antes de Navidad, que voy a última hora siempre. Así que cerrando con broche de oro el año con este evento.

En los últimos años, David Bisbal se ha convertido en el rey de la Navidad, no sé si lo vivís así en casa pero, ¿cómo tienen pensado celebrar las fiestas este año?

Sí y me alegro mucho. Pues nada, él tendrá conciertos hasta el día 23 de diciembre, así que navidades en España. Madrid, por el momento para estar tranquilos y en familia.

¿Pero viene la familia de David desde Almería?

Sí, siempre hacemos mezcla. Me estás sacando mucha información (risas).

¿Y qué comen ustedes por Navidad? ¿alguna tradición?

Mezcla de comida española, andaluza, venezolana y chilena, porque por parte de mamá hay familia chilena, entonces tenemos ahí una mezcla cultural y gastronómica importante. Comemos muy bien nosotros en Navidades.

Los imprescindibles de Rosanna en Navidad: "Las hallacas y el pan de jamón no pueden faltar"

¿Pero hay algo que no puede faltar?

Por lo menos de mi parte venezolana, las hallacas y el pan de jamón no puede faltar. Eso no es negociable.

¿Cómo están llevando el tener tanto trabajo ambos con la familia, con los peques? No sé, ¿cómo llevan la conciliación?

Yo estoy muy contenta con el equilibrio que he podido lograr. Justamente me hablaban: 'Aparte, eres creadora de contenido'. Y yo, bueno, sí, y según con quién se compare, porque aquí hay gente que está 24 horas, que también es admirable, a mí me daría ansiedad.

Yo tengo la prioridad de ser mamá, de estar muy presente para mis hijos. También, yo digo, la parte de creador de contenido sí tiene mucho éxito cuando muestras más de ti, pero a la vez hay cosas que yo quiero guardar de mí y de mi familia y que no quiero mostrar, entonces trato de tener un equilibrio.

Pero estoy contenta porque a lo largo del año logro trabajar con marcas que me han apasionado siempre, marcas con las que llevo ya 4 años trabajando y repitiendo, y me hace muy contenta, en ese aspecto, poder hacer lo que quiero en los términos que yo quiero.

Pero usted es muy celosa de su intimidad, ¿no, Rosanna?

La cuido. Al final, mis hijos son muy pequeños y sí, creo que nos funciona mejor de esa manera.

Sí, pero también tengo que decirle que creo que en los últimos tiempos están mostrando muchísimo de la parte familiar.

A ver, sí, porque nosotros somos así, tratamos de ser naturales y cercanos, pero también, resguardando por lo menos a los niños, su intimidad y todo.

Rosanna Zanetti y David Bisbal en la presentación del documental de Carlos Alcaraz. Gtres

¿Le apetece ir por la calle con sus hijos de la mano y que nadie le pare, no?

Bueno, según la manera. Hay gente que viene de manera muy cariñosa y él los recibe, de repente quieren una foto y a los niños los aparto, me hago yo la foto o sencillamente querían conocerlos, los saludan y se van.

También tratamos de vivirlo con mucha normalidad, porque ya el medio hace todo como muy extra, y tratamos de verdad que en nuestro día a día llevarlo con normalidad porque así somos nosotros, así hemos sido criados, así es nuestra familia y queremos que nuestros niños también sean así.

Con una pareja como es David, que llevan tanto tiempo juntos, ¿qué es lo mejor de él?

Él, él es irrepetible, él es único, es divertido, es increíble, es buena persona, lo tiene todo.

¿Y usted cómo se siente como mujer con él?

Mira, completa, cuidada, arropada y a la vez, admirada. Él siempre me dice lo mucho que me admira y lo mucho que le encantan las cosas que hago.

Rosanna Zanetti, sobre su marido: "Él siempre me dice lo mucho que me admira y lo mucho que le encantan las cosas que hago"

¿Y algún sueño familiar juntos?

Ya lo tenemos, o sea, seguir así, poder tener mucha salud y vida para disfrutar de nuestra familia y los nuestros.

Y usted que es madre ya, este año se ha tocado mucho el tema del acoso y todo eso. ¿Cómo lo vive usted?

A ver, es uno de esos miedos que no tienes y que van sucediendo a medida que tus hijos van creciendo y van entrando en otras etapas escolares.

Trato de enseñarle y hablar mucho con él porque, como no me gustaría que le hicieran nada, tampoco me gustaría que él hiciera nada. Mantener ese equilibrio, ni víctima ni victimario, sino una persona empática, cariñosa, y creo que lo estoy logrando súper bien.

Pero, a ver, como madre igual siempre… o sea, yo que soy mamá gallina, mamá latina, o sea, a mí a veces me cuesta soltar ciertas cosas. Pero bueno, comunicación, mucho amor y el ejemplo en casa.